Diễn viên qua đời sau thời gian điều trị bệnh, hưởng thọ 70 tuổi. Trước đó, ông từng tham gia nhiều phim đình đám như "Thủy Hử" hay "Tam Quốc Diễn Nghĩa".

Theo tờ 163, làng giải trí Trung Quốc lại đón nhận một tin buồn khi nghệ sĩ gạo cội Trương Trị Trung qua đời. Nhà hát Kịch Sơn Tây, nơi diễn viên từng công tác, đã xác nhận thông tin này. Nhiều đồng nghiệp và khán giả bày tỏ thương tiếc khi hay tin.

Vai diễn của Trương Trị Trung trong Thủy Hử. Ảnh: Sohu.

Theo cáo phó được Nhà hát Kịch Sơn Tây đăng tải, Trương Trị Trung sau thời gian điều trị bệnh đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều 6/6, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Lễ đưa tang nghệ sĩ sẽ được tổ chức vào sáng 8/6.

Trương Trị Trung sinh năm 1957. Với niềm đam mê và sự cống hiến không ngừng cho sân khấu, ông đã gặt hái nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh và kịch nói nhờ tài năng xuất sắc.

Truyền thông Trung Quốc nhận xét suốt hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên luôn tận tâm với nghề, giữ vững tình yêu dành cho sân khấu và mang đến cho khán giả nhiều nhân vật đa dạng bằng nền tảng diễn xuất vững chắc cùng chiều sâu nghệ thuật đáng nể.

Nghệ sĩ gạo cội đã tham gia hơn 50 bộ phim truyền hình và điện ảnh, hơn 20 vở kịch nói cùng nhiều tiểu phẩm sân khấu. Phong cách diễn xuất của ông được đánh giá đa dạng, tinh tế và giàu sức biểu đạt.

Một số vai diễn nổi tiếng mà ông từng đảm nhận như Mã Tốc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, vai Tiều Cái trong Thủy Hử hay vai Tiêu Kính Quang trong Tiêu Kính Quang Đại Tướng.

Lần cuối cùng ông xuất hiện công khai là vào năm 2021. Ảnh: Weibo.

Đây đều là những tác phẩm kinh điển, quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Trung Quốc. Diễn xuất của Trương Trị Trung trong các bộ phim này nhận được sự ghi nhận rộng rãi từ cả giới chuyên môn lẫn công chúng.

Sau khi nghỉ hưu, nam nghệ sĩ trở về quê nhà và sống cuộc sống bình dị. Năm 2021, ông từng được một chủ quán ăn sáng tại quê nhà ghi hình rồi đăng tải lên mạng xã hội. Đây cũng được xem là lần xuất hiện công khai cuối cùng của nam diễn viên.