Phim của Christopher Nolan 'cháy vé'

"The Odyssey" được gắn nhãn 17+ khi ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ. Phim có kinh phí 250 triệu USD và được dự đoán là bom tấn làm dậy sóng phòng vé mùa hè năm nay.

Theo Variety, The Odyssey - bộ phim chuyển thể quy mô lớn do đạo diễn quái kiệt Christopher Nolan cầm trịch diễn - vừa được Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) xếp hạng R (dành cho khán giả đủ 17 tuổi). Trong những năm gần đây, việc một bom tấn mùa hè dán nhãn R là điều khá hiếm, bởi các hãng phim thường muốn tác phẩm hành động, phiêu lưu của mình được dán nhãn PG-13 hoặc PG để tiếp cận lượng khán giả rộng nhất có thể.

The Odyssey được dán nhãn R khi ra mắt tại Bắc Mỹ. Ảnh: Universal Pictures.

Bộ phim gần nhất của Nolan là Oppenheimer cũng được dán nhãn R và ra mắt giữa mùa hè. Tác phẩm sau đó thu về gần 1 tỷ USD trên toàn cầu, trở thành một trong những bom tấn ăn khách nhất 2024. Trong khi nhiều bộ phim khác của Nolan ra mắt dịp hè như Inception, Dunkirk, Tenet hay bộ ba The Dark Knight đều nhận phân loại PG-13.

Trở lại với The Odyssey, bom tấn dự kiến ra rạp ngày 17/7. Theo các nguồn tin, dự án mới nhất do Christopher Nolan đạo diễn có kinh phí khoảng 250 triệu USD , biến nó trở thành một trong những bộ phim gắn nhãn R đắt đỏ nhất lịch sử, vượt qua những cái tên nổi tiếng khác như Joker: Folie à Deux hay Deadpool & Wolverine.

Bên cạnh Christopher Nolan - một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất Hollywood hiện nay, phim còn sở hữu dàn diễn viên đình đám gồm Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson và Anne Hathaway.

The Odyssey còn đang tạo nên cơn sốt săn vé hiếm thấy. Các nhà rạp tin rằng The Odyssey sẽ là một trong những bộ phim lớn nhất mùa hè năm nay. Các suất chiếu định dạng IMAX 70mm đã được mở bán từ năm ngoái và cháy vé trong trong chớp mắt vì số lượng người muốn đặt mua quá đông đảo. Tác phẩm vừa mở bán vé lại đợt 2 hôm 4/6, và tiếp tục rơi vào tình trạng cháy chỉ sau ít phút. Nhiều người dùng đã phải chờ đợi rất lâu trên các nền tảng bán vé trực tuyến để có thể săn được vé các suất chiếu đầu tiên của The Odyssey.

The Odyssey được đông đảo khán giả chờ đợi. Ảnh: Universal Pictures.

Theo Variety, điều này là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của cái tên Christopher Nolan, cũng như sự háo hức của khán giả muốn chứng kiến ông sẽ làm gì để vượt qua thành công của Oppenheimer - tác phẩm từng đoạt tượng vàng Oscar 2025 tại hạng mục Phim truyện xuất sắc.