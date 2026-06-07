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Giải trí

Dua Lipa làm đám cưới thêm lần nữa

  • Chủ nhật, 7/6/2026 11:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chủ nhân hit "Levitating" đang tổ chức tiệc cưới kéo dài 3 ngày tại đảo Sicily. Trung tâm của các hoạt động lễ cưới diễn ra từ 17h ngày 6/6, tại dinh thự Villa Valguarnera.

Theo Vanity Fair, sau lễ cưới riêng tư tại London, Dua Lipa và Callum Turner đã một lần nữa tổ chức hôn lễ vào ngày 6/6. Lần này, cặp đôi không ngần ngại chi mạnh tay cho một đám cưới xa hoa tại đảo Sicily, với chi phí được cho là lên tới 1,73 triệu USD.

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Dua Lipa và Callum Turner tại bữa tiệc chào mừng khách mời. Ảnh: The Sun.

Giữa khung cảnh những cung điện quý tộc và khách sạn sang trọng, đám cưới của nữ ca sĩ người Anh gốc Albania quy tụ một danh sách khách mời thuộc hàng V.I.P, biến thủ phủ của Sicily thành sân khấu quốc tế dành cho âm nhạc, thời trang và giới thượng lưu. Những người trong cuộc gọi đây là “đám cưới của năm”, trong đó có người nhận định rằng sự kiện này là “đám cưới quan trọng nhất ở Sicily kể từ đám cưới của Michael Corleone” (sự kiện mang tính biểu tượng trong bộ phim kinh điển The Godfather năm 1972).

Trung tâm của các hoạt động lễ cưới diễn ra từ 17h ngày 6/6, tại một trong những dinh thự danh giá nhất Sicily là tòa Villa Valguarnera. Tòa dinh thự lịch sử có từ thế kỷ XVIII này thường được ví như “Versailles thu nhỏ”, hiện thuộc sở hữu của nhà văn Vittoria Alliata di Villafranca, người nổi tiếng với vai trò dịch giả tiếng Italy của bộ tiểu thuyết Chúa tể những chiếc nhẫn.

Công trình đồ sộ này được bao quanh bởi những khu vườn rộng lớn hướng ra biển và được xem là một trong những dinh thự phong cách Baroque quyến rũ nhất trên đảo Sicily. Nơi đây nhiều lần được chọn làm bối cảnh cho các bộ phim và chiến dịch quảng cáo nổi tiếng.

Trước đó, hôm 1/6, Dua Lipa và Callum Turner tổ chức hôn lễ tại Tòa thị chính Old Marylebone ở London. Theo những hình ảnh được Daily Mail đăng tải, cặp sao tươi cười rạng rỡ bên dàn khách mời gồm người thân cùng một số bạn bè thân thiết.

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Mối tình của Dua Lipa và Callum Turner được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Ảnh: FilmMagic.

Dua Lipa và Callum Turner lần đầu vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 1/2024 khi cùng tham gia một buổi tiệc tại London. Đến tháng 7 cùng năm, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ trên mạng xã hội. Vào tháng 6/2025, nữ ca sĩ xác nhận đính hôn.

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