Con trai cao 1,91 m của Britney Spears đáp trả

Jayden James lần hiếm hoi lên tiếng đáp trả về những tin đồn liên quan đến mẹ anh - ca sĩ Britney Spears.

Theo Page Six, Jayden James, con trai út của Britney Spears vừa chính thức lên tiếng chỉ trích những tin đồn sai lệch lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Cụ thể, trong một buổi livestream gần đây, chàng trai 19 tuổi bày tỏ sự ngỡ ngàng khi chứng kiến một video TikTok đạt hơn 1,2 triệu lượt thích với tiêu đề: "Thuyết âm mưu lớn nhất lịch sử: Britney Spears còn sống không?".

"Thật nực cười, các bạn chỉ cần vào trang cá nhân của mẹ tôi là thấy bà ấy bằng xương bằng thịt ngay lúc này", Jayden bức xúc. "Điều này khiến tôi nhận ra truyền thông đang phóng đại và thêu dệt quá nhiều thứ. Nhiều người quá nhẹ dạ cả tin và phe tạo tin đồn đã lợi dụng điều đó. Họ thấy video nhiều tim là tin sái cổ mà không tìm hiểu thực hư", anh nói thêm.

Jayden James bức xúc về tin đồn liên quan đến mẹ anh. Ảnh: Backgrid.

Tin đồn "nhân bản" Britney Spears thực chất đã rầm rộ từ năm 2024, bắt nguồn từ những phát ngôn gây sốc của ngôi sao truyền hình Kristin Cavallari trên một chương trình podcast. Thời điểm đó, Cavallari khẳng định tài khoản mạng xã hội của Britney là giả mạo vì ngoại hình khác lạ, đồng thời tuyên bố cả rapper Kanye West cũng bị "nhân bản vô tính".

Jayden James và anh trai Sean Preston (20 tuổi) là con chung của Britney Spears với chồng cũ Kevin Federline. Sau nhiều năm rạn nứt và không nhìn mặt mẹ, mối quan hệ giữa hai anh em và nữ ca sĩ Toxic gần đây đã được cải thiện đáng kể.

Đầu năm nay, chính hai người con trai đã can thiệp, thuyết phục bà mẹ 44 tuổi tự nguyện đi cai nghiện sau khi cô bị bắt vì lái xe dưới tác động của chất kích thích (DUI) vào ngày 4/3. Một nguồn tin nội bộ cho biết: "Britney vốn rất bướng bỉnh, nhưng hai con là những người duy nhất cô ấy chịu lắng nghe nhờ sự kiên quyết nhưng đầy yêu thương".

Jayden và Sean Preston hiện tập trung cho sự nghiệp riêng. Đầu tháng này, hai anh em vừa có màn ra mắt đầy ấn tượng với tư cách người mẫu tại Tuần lễ thời trang Paris.