Đại Nghĩa, Duy Khánh gặp nguy hiểm

Tập 3 Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng tối 18/7. Sau bảng đấu Bạch Mã, các thành viên như Đại Nghĩa, Duy Khánh, Đông Hùng... rơi vào tình thế nguy hiểm.

Tập 3 đồng thời là vòng công diễn 1 Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai chính thức phát sóng tối 18/7. Trước đó, chương trình phải đột ngột dời lịch công chiếu và một thành viên là Đinh Tiến Dũng rời khỏi đường đua.

Ở tập này, 8 Nhà được chia thành 2 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 Nhà đối đầu trực tiếp để tìm ra duy nhất một Nhà an toàn. Ở bảng đấu Bạch mã là cuộc cạnh tranh của Nhà Mỹ Nam gồm BB Trần, Duy Khánh Zou Zou, Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền với bài hát Buông tay (tác giả Lưu Thiên Hương); Nhà Củi Lửa gồm Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It’s Charles., Trịnh Thăng Bình, Will với Quá khứ còn lại gì (tác giả Vũ Minh Tâm); Nhà Ngoại Ô gồm Đông Hùng, K.O, 14 Casper trình diễn Xa (tác giả Lê Quang Hưng); Nhà Làm Mạnh gồm Huỳnh Lập, Thái VG, Thái Lê Minh Hiếu với màn thể hiện Nhong nhong nhong (tác giả Thế Hiển).

Đông Hùng tỏa sáng

Trong tập 3, thời lượng chương trình rút gọn xuống còn hơn 3 tiếng 40 phút (bản YouTube). Đội ngũ biên tập chương trình cũng nỗ lực cắt giảm những tình tiết dư thừa, mảng miếng không cần thiết để tập trung vào nội dung, màn trình diễn của dàn anh tài.

Ở phần đầu của chương trình, các đội thi được phổ biến luật thi đấu mới, sau đó họ cùng bàn bạc, tìm ra các chiến thuật để chọn đối thủ nào cho hợp lý và bảo toàn khả năng đi tiếp cho toàn đội. Ở vòng công diễn 1, khán giả tại trường quay tiếp tục là đội ngũ nắm giữ quyền lực bình chọn tiết mục của các đội thi. Điểm của Nhà có lượt bình chọn cao nhất sẽ được xem là điểm chuẩn để các nhà còn lại vượt qua. Nhà nào vượt qua sẽ trở thành nhà top 1. Tại trường quay, MC chỉ công bố điểm của Nhà trình diễn đầu tiên, các Nhà trình diễn sau đó không công bố điểm nhưng sẽ công bố Nhà đạt vị trí số 1. Nhà vươn lên vị trí top 1 trong bảng đấu sau mỗi phần trình diễn sẽ được vinh danh ngồi tại khán đài danh dự.

Mỗi bảng đấu sẽ chỉ có 1 Nhà an toàn và 3 Nhà nguy hiểm. Trong 6 nhà nguy hiểm, sẽ có anh tài buộc phải dừng chân. Kết thúc công diễn, khán giả tiến hành bình chọn cá nhân cho 3 anh tài mà họ yêu thích nhất. Mỗi bình chọn của khán giả sẽ tương ứng với 10 điểm hỏa lực. Điểm hỏa lực cá nhân sẽ quyết định việc tiếp tục hay dừng lại của các anh tài.

Nhà Mỹ Nam là những thành viên xuất quân đầu tiên. Các thành viên BB Trần, Duy Khánh Zou Zou, Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền trình diễn tiết mục Buông tay.

Trong một team với dàn diễn viên chiếm đa số, Mỹ Nam chú trọng vào khâu dàn dựng sân khấu, trang phục. Ở cuối tiết mục, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền còn thể hiện một số cảnh võ thuật, các động tác dứt khoát, nhuần nhuyễn. Dàn anh tài nỗ lực để hoàn thiện màn trình diễn chỉn chu, khá đồng đều về vũ đạo, visual, âm nhạc sôi động. Dù vậy, tổng thể tiết mục khá rối rắm, thiếu mới mẻ về ý tưởng concept, giọng hát tiếp tục là điểm trừ lớn. Toki Thành Thỏ viết thêm phần X-Part để anh và Duy Khánh thể hiện, song cũng kém ấn tượng.

Tiết mục Buông tay kém ấn tượng nhất ở tập 3.

Kết thúc tiết mục, các thành viên ôm nhau khóc. Đáng chú ý, Lê Xuân Tiền chia sẻ về tin buồn khi ba anh ra đi đột ngột đúng vào lúc chương trình đang diễn ra. Anh phải dừng lại toàn bộ việc tập luyện để chịu tang cha. “Tôi từng giấu ba chuyện đi thi Anh trai vượt ngàn chông gai và dự định sẽ hẹn cha đi ăn, cùng xem ngày tập phim phát sóng. Nhưng giờ tôi nhận ra mình hết cơ hội rồi”. Chia sẻ của nam diễn viên khiến đồng nghiệp và khán giả tại trường quay xúc động.

Với Buông tay, Lê Xuân Tiền cùng các đồng đội khép lại tiết mục với 2110 điểm nhận được từ khán giả.

Tiếp đến là màn thể hiện của Đội Nhà Ngoại ô do Đông Hùng làm đội trưởng. Sau khi Đinh Tiến Dũng rời đi, chỉ còn lại hai thành viên K.O, 14 Casper. Lần đầu làm thủ lĩnh, Đông Hùng cho thấy khả năng leader khi dẫn dắt cả đội. Anh biết cách lắng nghe và phát huy năng lực của từng thành viên. 14 Casper tự tin hơn khi được giao nhiệm vụ viết hoàn toàn lời mới và phần rap cho ca khúc Xa.

Đội của Đông Hùng chỉ còn lại 3 thành viên sau khi Đinh Tiến Dũng rút khỏi chương trình.

Concept dàn dựng thành vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ câu chuyện Người đẹp và Quái vật. Tiết mục mang lại sự bùng nổ, ấn tượng khi bộ ba cho thấy sự đầu tư mạnh vào sân khấu, âm thanh, phục trang, ánh sáng mãn nhãn và cách kể chuyện thông qua âm nhạc. Từng chi tiết trong Xa đều được kết nối, hài hòa và chỉn chu mang đến sự mới lạ và tạo cao trào ở khúc cuối. Các thành viên được phân chia “đất diễn” phù hợp để có dịp tỏa sáng. Đông Hùng cũng nỗ lực khi lần đầu thử sức với rap.

Điểm tiếc nuối duy nhất là màn hát của K.O ở phân đoạn mở đầu. Giọng hát của K.O khá mờ nhạt, thiếu sức hấp dẫn.

Dù gặp bất lợi do đội hình không hoàn chỉnh, các thành viên của Nhà Ngoại Ô vẫn hoàn thiện tiết mục trọn vẹn, mang tới nhiều bất ngờ cho người xem. Kết quả cuối cùng, số điểm hỏa lực của Nhà Ngoại Ô vượt Nhà Mỹ Nam, vươn lên vị trí top 1.

Dàn anh tài rơi vào nguy hiểm

Sau hai tiết mục sôi động, chương trình trở nên sâu lắng với tiết mục đến từ Nhà Củi Lửa gồm Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It’s Charles., Trịnh Thăng Bình, Will với bài hát Quá khứ còn lại gì (tác giả Vũ Minh Tâm). Đội hình của Nhà Củi Lửa có khá nhiều lợi thế khi đa số các thành viên đồng đều về giọng hát, có khả năng sáng tác, sản xuất nhạc. Dù vậy, họ không để lại ấn tượng mạnh trong một tiết mục thiếu mới mẻ về ý tưởng, an toàn trong âm nhạc, vũ đạo đơn giản. Điếm nhấn duy nhất là khi Đại Nghĩa tự cạo trọc tóc ngay trên sân khấu và cảnh anh thả người xuống bể nước.

Trên sân khấu, nam diễn viên chia sẻ trong cuộc đời người ai cũng sẽ có lần vấp ngã, sai lầm, có những lúc muốn bước qua sang trang đời mới nhưng "quan trọng chúng ta có dám làm hay không, dám bước qua giới hạn bản thân hay không". Và với anh, hành động bước qua được giới hạn, quá khứ của bản thân sẽ nhận được sự "an nhiên" thì đó chính là bản lĩnh. Việc anh tự cắt tóc chính mình với mong muốn muốn bản thân bước qua một trang đời mới.

Nhà Củi Lửa gây thất vọng trong khi Nhà Làm Mạnh chiếm giữ vị trí top 1.

Với một tiết mục thiếu nổi bật, điểm hỏa lực của Nhà Củi Lửa cũng nhận về tương xứng. Đội do Đinh Mạnh Ninh làm thủ lĩnh chưa thể soán ngôi vị dẫn đầu của Nhà Ngoại Ô về mặt điểm số.

Nhong nhong nhong - tiết mục đến từ bộ ba Thái VG, Huỳnh Lập, Thái Lê Minh Hiếu được trông đợi hơn cả. Với một bài hát tuổi thơ, nằm lòng của nhiều thế hệ khán giả Việt, việc thay đổi hay làm mới tác phẩm mà vẫn giữ được sức hút vốn dĩ, là thử thách không dễ dàng.

Thái Lê Minh Hiếu đảm nhận vai trò hát chính. Trong khi Huỳnh Lập giữ nhiệm vụ dàn dựng, lên ý tưởng cho tiết mục. Thái VG viết thêm lời rap bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Nam rapper cũng chịu khó diễn xuất khi đảm nhận vai người cha nghèo, nỗ lực làm nhiều nghề để nuôi nấng và đảm bảo cho con gái có cuộc sống đủ đầy.

Màn trình diễn được đầu tư về sân khấu, đạo cụ, cách kể chuyện lớp lang, màn rap của Thái VG là điểm sáng. Dù vậy, phần hát của Thái Lê Minh Hiếu trong một ca khúc cần nhiều cảm xúc, chưa đủ sức nặng cần thiết. Tương tự, đoạn rap đến từ Huỳnh Lập cũng kém ấn tượng.

Dù vậy, kết quả ở bảng đấu Bạch Mã lại gây bất ngờ khi Nhà Làm Mạnh chính thức chiếm lĩnh vị trí Top 1 an toàn. Điều này đồng nghĩa với ba đội còn lại gồm Nhà Mỹ Nam, Củi Lửa và Ngoại Ô rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Một trong số các anh tài của những nhóm này sẽ đối diện với việc phải nói lời chia tay với chương trình sau vòng công diễn 1.