Thu Thủy sau 8 năm cưới chồng kém 10 tuổi

Thu Thủy và Kin Nguyễn trải qua 8 năm kết hôn. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ ảnh tình tứ bên chồng nhân dịp cả hai kỷ niệm 8 năm về chung một nhà. Cô viết: "8 năm qua, anh đã chữa lành và bên cạnh chăm sóc, chia sẻ, hy sinh và bao dung cho em. Thời gian, sức khỏe của anh đều dành hết cho gia đình. Vợ chỉ biết nói chồng giỏi lắm, biết ơn và yêu chồng thật nhiều. Vợ già sớm hơn chồng. Nhớ sau này già yếu, đi không nổi là phải cõng vợ đó nhé".

Kin Nguyễn cũng gửi lời cảm ơn tới bà xã sau một hành trình dài đồng hành. Anh nhắn nhủ người bạn đời: "Cảm ơn vợ yêu luôn bên cạnh đồng hành cùng chồng, nắm tay vượt qua bao buồn, vui, thăng trầm, hạnh phúc lẫn khổ đau. Cảm ơn vợ yêu luôn chịu đựng bao nhiêu tính xấu của chồng nhưng vẫn tha thứ, bao dung và yêu thương. Cảm ơn vợ yêu là người vợ tuyệt vời, người mẹ bao dung và luôn là người con hiếu thảo. Một trong những điều may mắn nhất của anh từ khi được sinh ra đời đến nay là gặp và cưới em làm vợ".

Thu Thủy và ông xã kém 10 tuổi trải qua 8 năm bên nhau. Ảnh: FBNV.

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ gửi lời chúc phúc tới vợ chồng ca sĩ Thu Thủy.

Trên trang cá nhân, cả hai chăm chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Họ đồng hành trong công việc, xuất hiện chung ở nhiều sự kiện và dành thời gian cho gia đình.

Thu Thủy và Kin Nguyễn gặp nhau tại một sự kiện ở TP.HCM năm 2018. Kin chủ động xin chụp ảnh cùng Thu Thủy và Ưng Hoàng Phúc, sau đó liên lạc qua mạng xã hội. Kể từ đó, Kin Nguyễn và Thu Thủy dần phát triển mối quan hệ. Hai người công khai chuyện tình cảm vào tháng 6/2019. Một tháng sau đó, Kin Nguyễn cầu hôn Thu Thủy rồi 2 người tiến tới hôn nhân. Chồng kém Thu Thủy 10 tuổi.

Sau khi kết hôn với ông xã Kin Nguyễn, Thu Thủy không hoạt động showbiz nhiều mà tập trung chăm sóc gia đình. Thỉnh thoảng cô tham gia một số chương trình truyền hình hoặc sự kiện giải trí.