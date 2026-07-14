Cuộc thi hoa hậu nói gì sau khi 'bà trùm vương miện' Thanh Nga bị bắt

Bà Hoàng Thị Thanh Nga dự nhiều sự kiện, tài trợ vương miện cho các cuộc thi sắc đẹp Việt những năm qua. Gần nhất có cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội “buôn lậu”, trong đó có Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980), là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đối tượng nằm trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu với tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng . Thông tin lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận, khi thời gian qua, cái tên Hoàng Thị Thanh Nga xuất hiện trong nhiều hoạt động thuộc lĩnh vực showbiz, giải trí.

Bà Hoàng Thị Thanh Nga tại buổi họp báo công bố top 5 Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Vào giữa tháng 6, bà Hoàng Thị Thanh Nga xuất hiện tại buổi họp báo công bố top 5 Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026. Với cuộc thi này, bà Thanh Nga được công bố là nhà tài trợ vương miện.

Trao đổi với Tri Thức - Znews vào tối 14/7, đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 cho biết đơn vị tài trợ chỉ đồng hành ở hạng mục hiện vật, không tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

"Ngọc Châu Âu là đối tác tài trợ vương miện cho cuộc thi. Sự đồng hành của doanh nghiệp chỉ dừng ở việc cung cấp hiện vật, cụ thể là vương miện sử dụng đá quý và ngọc trai. Ban tổ chức không nhận tài trợ bằng tiền mặt và cũng không tham gia vào các hoạt động kinh doanh của nhà tài trợ. Chúng tôi tiếp nhận hiện vật theo đúng thỏa thuận hợp tác. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều do đơn vị đó tự chịu trách nhiệm và thực hiện theo quy định của pháp luật. Ban tổ chức chỉ làm việc với nhà tài trợ trên tinh thần hợp tác cho chương trình, không can thiệp hay quản lý hoạt động kinh doanh của họ. Mọi kết luận cuối cùng chờ cơ quan chức năng công bố", đại diện ban tổ chức phản hồi.

Những năm qua, Ngọc Châu Âu từng đóng vai trò nhà tài trợ tại một số cuộc thi như Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021, Miss World Vietnam 2022, Miss Elegance 2022, Hoa khôi Đại học Ngoại thương Beauty & Charm 2022, Miss Grand Vietnam 2023 và Miss Cosmo Vietnam 2023. Trong đó, thương hiệu trực tiếp chế tác vương miện cho Miss Cosmo Vietnam 2023.

Doanh nghiệp cũng hợp tác quảng bá với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trên fanpage hiện vẫn đăng tải nhiều hình ảnh quảng cáo của Hoa hậu Ngọc Châu, Thanh Thủy, Xuân Hạnh, Lê Hoàng Phương, Mai Phương, diễn viên Nhật Kim Anh, Dương Cẩm Lynh, MC Hoàng Oanh hay ca sĩ Võ Hạ Trâm…