Thủy Tiên tái xuất MXH

Nữ ca sĩ gây chú ý khi chia sẻ một số hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng. Cô cũng phản hồi người hâm mộ về việc trở lại âm nhạc.

Tối 18/7, Thủy Tiên đăng tải hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây. Cô diện trang phục bikini màu hồng, khoe dáng gợi cảm, chụp ảnh từ phía sau. "Ít online, nhiều sóng", Thủy Tiên chia sẻ kèm loạt ảnh.

Dưới bình luận, nhiều dân mạng dành lời khen cho sắc vóc của Thủy Tiên ở tuổi 41. Đáng chú ý, khi một fan giục nữ ca sĩ sớm phát hành sản phẩm và trở lại với âm nhạc, Thủy Tiên phản hồi: "Cảm ơn em. Bài mới chị có sáng tác rồi, còn động lực phát hành thì chị vẫn đang đi tìm".

Thủy Tiên chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Những năm gần đây, Thủy Tiên ít hoạt động mạng xã hội. Bài đăng gần nhất là vào tháng 4, cô chia sẻ: "Nửa đời còn lại, chỉ muốn buông bỏ, làm một người đơn giản, bớt vướng bận với người đời. Núi cao sông rộng, gió thoảng mây bay. Lấy bình thường làm an yên. Lấy biết đủ làm hạnh phúc. Nguyện cho mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều có phần của bạn".

Cuối 2025, bà xã Công Vinh cũng tiết lộ việc bản thân ăn chay trường. Nhờ đó, cô cảm nhận bản thân thay đổi theo hướng tích cực. Đặc biệt, móng tay cô từ mỏng và yếu, dễ gãy nay dày đẹp hơn xưa.

Thủy Tiên không ra mắt sản phẩm âm nhạc nhiều năm qua. Ảnh: FBNV.

Tháng 11/2025, Thủy Tiên lần hiếm hoi xuất hiện sau thời gian im ắng. Cô đi thử đồ để tham gia show diễn của NTK Đỗ Long. Theo Thủy Tiên, để tham gia hoạt động này, nữ ca sĩ phải cắt bớt lịch trình du lịch, tu tập ở nước ngoài. Cô đã đặt vé máy bay, khách sạn… tới Ấn Độ nhưng phải lùi lịch sau khi nhận lời mời của đàn anh. Thời điểm đó, ngoại hình Thủy Tiên gây bàn tán vì được nhận xét khác lạ so với trước đây.

Tuy nhiên, tới khi show diễn của NTK Đỗ Long chính thức diễn ra, Thuỷ Tiên không xuất hiện như thông báo trước đó.

Cuối năm 2024, Thủy Tiên góp mặt ở một thảm đỏ công chiếu phim. Thời điểm đó, cô diện thiết kế đầm hồng dáng dài hơi hướm đồ ngủ và trang phục từng vấp tranh cãi.

Thủy Tiên, sinh năm 1985, nổi tiếng với các ca khúc Giấc mơ tuyết trắng, Ngôi nhà hạnh phúc, Hát vang rằng em yêu anh... Cô cũng từng tham gia đóng phim. Thủy Tiên và Công Vinh bắt đầu hẹn hò vào năm 2008. 6 năm sau đó, họ tổ chức lễ cưới. Đến nay hai người có một con gái là Bánh Gạo.