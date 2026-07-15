Ngôi sao phát cuồng vì tuyển Tây Ban Nha lập kỳ tích

Chiến thắng của tuyển Tây Ban Nha trước Pháp ở bán kết World Cup 2026 khiến hàng triệu người hâm mộ, trong đó có nhiều ngôi sao vỡ òa, vui sướng.

Theo Hola!, chiến thắng của tuyển Tây Ban Nha trước Pháp tại bán kết World Cup 2026 trên sân vận động Dallas không chỉ khiến hàng triệu người hâm mộ nước này phấn khích, mà còn kéo theo màn ăn mừng bùng nổ của dàn sao quốc tế.

Với thắng lợi này, tuyển Tây Ban Nha chính thức giành tấm vé bước vào trận chung kết World Cup diễn ra ngày 19/7 tới tại New York. Trên khán đài sân nhà của đội Dallas Cowboys, sự xuất hiện của Harper Beckham - con gái út nhà David và Victoria Beckham - đã thu hút mọi ánh nhìn. Đồng hành cùng anh trai Romeo, ái nữ nhà Beckham thể hiện sự ủng hộ cho Tây Ban Nha khi diện chiếc áo khoác mang màu cờ sắc áo của đội tuyển.

Alejandra Gere và các con cổ vũ tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: IGNV.

Vợ chồng tài tử Richard Gere cũng vỡ òa khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Alejandra Gere, bà xã nam diễn viên chia sẻ những khoảnh khắc ăn mừng của cả gia đình.

"Chúc mừng Tây Ban Nha. Chúng ta đã vào chung kết. Hôm nay, niềm tin, sự nỗ lực tập thể và sức mạnh kết nối kỳ diệu của thể thao đã chiến thắng. Thật hạnh phúc khi được thấy Tây Ban Nha ở trận đấu cuối cùng", cô viết.

Nam diễn viên gạo cội Antonio Banderas cũng dành những lời ca ngợi cho lối chơi gắn kết của các cầu thủ tuyển Tây Ban Nha. "Bóng đá là một bài học tuyệt vời về sức mạnh của tinh thần đồng đội và niềm tin vào bản thân. Tôi đón chờ trận chung kết với niềm tự hào to lớn", Antonio Banderas bày tỏ.

Tamara Falcó và Íñigo Onieva tự tay thiết kế áo đôi để ủng hộ tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: IGNV.

Trong khi đó, cặp đôi đình đám Tamara Falcó và Íñigo Onieva gây chú ý khi đăng tải video tự tay thiết kế chiếc áo cổ vũ màu đỏ. Nữ ca sĩ Aitana - người từng gây sốt khi cố gắng dời lịch concert để người hâm mộ kịp xem trận tứ kết của tuyển nước nhà - cũng đăng video tự tay vẽ quốc kỳ Tây Ban Nha lên má để ăn mừng chiến thắng từ quê nhà.

Trận bán kết tại Dallas còn là nơi quy tụ của hàng loạt huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha. Trên hàng ghế VIP, những nhà cựu vô địch thế giới như Xavi, Sergio Ramos, Iker Casillas và Míchel Salgado đã có mặt để tiếp lửa cho thế hệ đàn em.

Đặc biệt, nam diễn viên đoạt giải Oscar Javier Bardem tiếp tục là gương mặt quen thuộc trên khán đài World Cup năm nay. Sau khi được bắt gặp đi cổ vũ cùng Penélope Cruz, Brad Pitt và Rosalía trong các trận đấu trước, lần này tài tử xuất hiện cùng con trai trong chiếc áo đấu của "La Roja".