Sau Bảo Thy, đến lượt Quang Minh gây tranh luận khi đăng ảnh AI bên Ronaldo

Nghệ sĩ Quang Minh gây bàn tán khi đăng ảnh bên dàn cầu thủ như Haaland, Ronaldo. Song đây chỉ là ảnh chế, được tạo ra bằng công cụ AI.

Ngày 14/7, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quang Minh đăng tải hình ảnh đứng cạnh 4 siêu sao bóng đá gồm Haaland, Ronaldo, Messi và Neymar trên một bãi biển. Anh chia sẻ dưới bức ảnh: "Tôi rất may mắn".

Bức ảnh nhận nhiều bàn tán từ công chúng. Không ít người nhầm tưởng đây là ảnh thật của nam nghệ sĩ chụp cùng dàn cầu thủ. Tuy nhiên, đây chỉ là hình ảnh chế, do công cụ AI tạo ra.

Quang Minh đăng ảnh chế bên Haaland, Ronaldo, Messi và Neymar. Ảnh: FBNV.

Trước Quang Minh, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đăng tải loạt ảnh chế bên các cầu thủ nổi tiếng, với mục đích chủ yếu là mang lại sự hài hước, vui vẻ, hòa chung trong không khí mùa World Cup 2026. Song việc người nổi tiếng đăng ảnh do AI tạo ra nhưng không gắn nhãn nhận biết khiến họ vấp tranh luận.

Một ngày trước, Bảo Thy gây chú ý khi đăng tải ảnh chế ngồi trên máy bay cạnh ngôi sao bóng đá Erling Haaland (Na Uy). Cô viết: "Ai cũng hỏi gặp Haaland ngoài đời thế nào. Xin xác nhận: vui tính y như trên TikTok. Tiếc là Na Uy dừng chân rồi, nên giờ 2 chị em chuyển sang đi cổ vũ Bellingham và anh Messi ở bán kết. World Cup năm nay đúng là quá cuốn". Bài đăng nhận về gần hàng nghìn lượt thích chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

Dưới phần bình luận, một tài khoản mạng nhắc nhở Bảo Thy phải gắn nhãn AI dưới tấm ảnh. Hoặc khi một khán giả chia sẻ: "Người nổi tiếng mà cũng phải ghép ảnh Chat GPT à?", nữ ca sĩ phản hồi: "Miễn mình vui là được".

World Cup 2026 đang thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu bóng đá trên toàn cầu. Hòa chung không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhiều nghệ sĩ Việt cũng có mặt tại khán đài ở những trận đấu quan trọng để theo dõi, ủng hộ các thần tượng.

Mỹ Tâm, Huyền Baby hay Bùi Công Nam là fan lâu năm của Messi. Giọng ca Họa mi tóc nâu đã sang Mỹ để cổ vũ Messi thi đấu, trong trận Argentina gặp Áo vào tối 22/6. Trong khi Bùi Công Nam và Huyền Baby theo dõi thần tượng trong trận đấu gặp Ai Cập.