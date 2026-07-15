'Mỹ nhân đẹp nhất 2026' sốc khi mang thai con thứ ba

Trong một chương trình gần đây, Anne Hathaway chia sẻ về hành trình mang thai con thứ ba. Minh tinh cho biết vợ chồng cô đều bất ngờ khi đón nhận tin vui.

Theo Daily Mail, xuất hiện trong chương trình Late Night with Seth Meyers, Anne Hathaway (43 tuổi) chia sẻ về hành trình mang thai con thứ ba. Diễn viên cho biết cô và ông xã Adam Shulman hoàn toàn chủ động lên kế hoạch cho lần mang thai này.

"Ý tôi là, chúng tôi biết mình đang làm gì nhưng vẫn rất sốc khi mọi thứ xảy ra", Hathaway chia sẻ. “Ôi trời ơi. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời,” cô nói với người dẫn chương trình Seth Meyers.

Trước đó, ngôi sao The Princess Diaries từng bày tỏ sự trân trọng khi được làm mẹ trên tạp chí People. Cô nói: "Tôi biết không phải ai muốn làm cha mẹ cũng đều có được may mắn đó. Tôi thực sự biết ơn vì mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ với tôi". Minh tinh cũng dành nhiều lời có cánh cho ông xã Adam Shulman. Theo nữ diễn viên, Adam Shulman là một "người bạn đời trong mơ" luôn hỗ trợ cô trong cuộc sống và sự nghiệp.

Anne Hathaway trong thai kỳ. Ảnh: GC Images/WireImage.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của Anne Hathaway. Sau thành công vang dội của The Devil Wears Prada 2 hồi tháng 5, cô tiếp tục chuẩn bị tái xuất màn ảnh rộng với siêu phẩm The Odyssey của đạo diễn kỳ cựu Christopher Nolan, dự kiến khởi chiếu từ ngày 17/7. Trong phim, Hathaway vào vai Penelope - vợ của người hùng Odysseus (do Matt Damon thủ vai).

Dù nhận về "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình sau buổi công chiếu toàn cầu tại London, tác phẩm chuyển thể từ sử thi Hy Lạp này lại đang vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội từ khán giả đại chúng.

Trong đó, việc mời các diễn viên da màu như Lupita Nyong'o, Zendaya và rapper Travis Scott vào một tác phẩm thần thoại Hy Lạp cổ đại nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Ngoài ra, sự xuất hiện của diễn viên chuyển giới Elliot Page trong vai Elpenor, cũng gây tranh luận.

Bất chấp những ồn ào xung quanh dàn diễn viên gồm nhiều tên tuổi hạng A khác như Tom Holland (vai Telemachus), Robert Pattinson (vai Antinous), Charlize Theron và Samantha Morton, The Odyssey vẫn là một trong những dự án điện ảnh được mong chờ nhất mùa hè này.