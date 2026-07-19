Đại Nghĩa cạo trọc tóc khi đang biểu diễn

Trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai, Đại Nghĩa tự tay cạo trọc tóc. Hành động của nam diễn viên khiến các đồng nghiệp, khán giả bất ngờ.

Trong tập 3, Đại Nghĩa là thành viên của Nhà Củi Lửa, gồm Đinh Mạnh Ninh, It’s Charles., Trịnh Thăng Bình, Will. Họ cùng trình diễn ca khúc Quá khứ còn lại gì (tác giả Vũ Minh Tâm).

Trên sân khấu, dàn anh tài diện cây đen đồng điệu, thể hiện tiết mục ballad sâu lắng. Điểm nhấn của màn trình diễn là khi Đại Nghĩa tự tay cầm tông đơ, cạo trọc tóc của anh. Ở cuối tiết mục, anh còn thả người xuống bể nước.

Sau khi khép lại màn trình diễn, MC Anh Tuấn xúc động cúi người xuống và nhặt mớ tóc thật của Đại Nghĩa còn vương vãi trên sàn diễn. Trong khi các anh tài ở hậu trường không giấu nổi sự bất ngờ, xúc động trước quyết định của Đại Nghĩa.

MC Đại Nghĩa tự cạo trọc tóc trên sân khấu. Ảnh: NSX.

Nam MC Đại Nghĩa chia sẻ với một diễn viên gạo cội, việc thay đổi diện mạo thông qua cạo trọc tóc "chưa bao giờ là quyết định dễ dàng". Giải thích hành động này trên sân khấu, anh cho biết mong muốn truyền tải thông điệp "Trong cuộc đời người ai cũng sẽ có lần vấp ngã, sai lầm, có những lúc muốn bước qua sang trang đời mới nhưng quan trọng chúng ta có dám làm hay không, dám bước qua giới hạn bản thân hay không". Và với anh, hành động bước qua được giới hạn, quá khứ của bản thân sẽ nhận được sự "an nhiên" thì đó chính là bản lĩnh. Việc anh tự cắt tóc chính mình với mong muốn muốn bản thân bước qua một trang đời mới.

Tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, MC Đại Nghĩa gây ấn tượng với khán giả về sự tâm huyết, nỗ lực. Ở vòng công diễn Hội ngộ, Đại Nghĩa có màn biến hóa khi làm ảo thuật, trồng cây chuối và hát. Anh cũng nhanh chóng hòa nhập và gần gũi với dàn anh tài trẻ tuổi tại chương trình.

Tại sự kiện công bố chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai tại TP.HCM trước đó, Đại Nghĩa từng gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc vàng bạch kim uốn rối, kính màu đỏ và áo khoác da đỏ. Anh phối trang phục cùng sơ mi đen, cà vạt đen họa tiết ghim bạc, tạo tổng thể nổi bật, cá tính.

Đại Nghĩa sinh năm 1978, là diễn viên, người dẫn chương trình. Anh góp mặt ở nhiều dự án điện ảnh, truyền hình và hoạt động tích cực tại sân khấu kịch Idecaf. Thời gian qua, nam diễn viên góp mặt trong nhiều vở quan trọng như Hồn ai nấy giữ, Lệ Chi Viên...