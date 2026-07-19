Jennie lại gây sốt

Bức ảnh chụp cùng một chàng trai lạ mặt khiến Jennie trở thành tâm điểm bàn tán. Không ít dân mạng nghi vấn nữ ca sĩ đang hẹn hò.

Theo Chosun, Jennie trở thành tâm điểm bàn luận sau khi cô đăng tải bức ảnh ngồi bên chàng trai giấu mặt. Nữ ca sĩ diện đầm đơn giản, ngồi tựa đầu vào người kế bên. Jennie sử dụng icon "trái tim" để che đi khuôn mặt của chàng trai.

Bài đăng bất ngờ của Jennie thu hút hàng triệu lượt tương tác, bình luận trên các nền tảng mạng xã hội. Một bộ phận dân mạng đặt nghi vấn cô đang hẹn hò, trong khi số khác cho rằng đây chỉ là hành động "teaser" cho sản phẩm âm nhạc sắp sửa ra mắt.

Bức ảnh gây bàn tán của Jennie. Ảnh: IGNV.

Bên cạnh đó, không ít fan của nữ ca sĩ thay nhau tìm kiếm danh tính chàng trai lạ mặt trên mạng xã hội.

Gần đây, Jennie vừa hoàn thành vai trò là nghệ sĩ chính tại ba lễ hội âm nhạc lớn liên tiếp ở châu Âu, lập nên kỷ lục lịch sử. Cô đang chuẩn bị biểu diễn tại Lollapalooza Chicago ở Mỹ và Summer Sonic 2026 tại Nhật Bản.

Jennie duy trì sức nóng ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn thời trang. Sau khi phát hành bản mở rộng Ruby (The Complete Collection) nhân kỷ niệm một năm album solo đầu tay, cô tiếp tục gây chú ý khi ra mắt ca khúc Dracula tại sân khấu solo ở ComplexCon Hong Kong. Bên cạnh đó, Jennie cũng trở lại cùng BlackPink trong EP Deadline, sản phẩm chung đầu tiên của nhóm sau hơn 3 năm.

Song song âm nhạc, cô tiếp tục duy trì vị thế biểu tượng thời trang khi xuất hiện trong các chiến dịch của Chanel, Calvin Klein, tham dự tuần lễ thời trang, Met Gala và nhiều sự kiện quốc tế.

Jennie từng có khoảng thời gian hẹn hò kín tiếng với V (BTS) vào năm 2022. Bộ đôi từng lộ hình ảnh đi hẹn hò tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sau đó, cặp sao gây bão mạng xã hội với khoảnh khắc nắm tay nhau, đi dạo ở Paris, Pháp.

Đến tháng 12/2023, truyền thông Hàn đưa tin hai ngôi sao đình đám chia tay.