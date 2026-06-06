Mã Đức Chung nhập viện khẩn cấp

Tài tử TVB gây lo lắng khi chia sẻ phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp. Anh cho biết bị đau chân dữ dội, không thể đi lại bình thường và phải dừng toàn bộ công việc.

Theo Sinchew, Mã Đức Chung gây xôn xao khi đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh nằm trong bệnh viện. Diễn viên mặc trang phục bệnh nhân và nằm trên giường bệnh. Cổ tay trái của anh được cắm ống truyền dịch, trong khi phần chân phải từ đầu gối trở xuống được băng bó kín. Ngôi sao Đội cứu hộ sinh tử cho hay vừa phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp, chân phải của anh bị viêm và sưng nghiêm trọng từ đầu gối xuống đến mắt cá chân.

Sau khi nhập viện, đội ngũ bác sĩ phải tiến hành hút dịch tích tụ. Quá trình điều trị khiến ngôi sao TVB vô cùng đau đớn. Hiện tại, anh gần như không thể đi lại bình thường và buộc phải tạm dừng mọi công việc.

"Đời người luôn có những lần đầu tiên. Từ đầu gối đau xuống đến tận mắt cá chân, cả một đoạn chân bị viêm và sưng nghiêm trọng, còn phải hút dịch tích tụ. Đi lại vô cùng khó khăn, thực sự là một sự giày vò. Tôi chưa từng trải qua tình trạng như thế này", Mã Đức Chung chia sẻ.

Mã Đức Chung nhập viện trong tình trạng chân đau không thể đi lại được. Ảnh: Weibo.

Bài đăng của tài tử nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn luận. Nhiều bạn bè trong giới giải trí và người hâm mộ đã để lại lời hỏi thăm, bày tỏ sự quan tâm và lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nam diễn viên.

Mã Đức Chung sinh năm 1968, gây chú ý với gương mặt hào hoa cùng ưu thế chiều cao 1,86 m. Thế nhưng trong những giai đoạn đầu khi lấn sân showbiz, anh thường chỉ được giao vai phụ. Mãi sau này, diễn viên mới được TVB lăng xê với những vai diễn đình đám trong Bao la vùng trời, Phụng hoàng lâu, Phi hổ…

Mã Đức Chung đã kết hôn từ năm 1993 với Trương Tiểu Lan. Hồi năm 2015, tài tử từng qua Việt Nam đóng phim Tình xuyên biên giới với Khánh My, nhóm HKT.