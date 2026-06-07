Tiểu Vy phơi bày nhược điểm

Với "Ốc mượn hồn", nàng hậu một lần nữa để lộ hạn chế về kỹ thuật diễn xuất. Sau 3 năm đóng phim, mỹ nhân quê Quảng Nam vẫn chưa có nhiều cải thiện từ đài từ đến biểu cảm.

Tiểu Vy là trường hợp khá đặc biệt của showbiz Việt. Một thời gian tương đối dài hoạt động trong ngành giải trí, chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn luôn được gọi tên trong danh sách mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật của thế hệ. Gương mặt sắc sảo, được cho là đẹp hiếm có, giúp cô dễ dàng trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Những năm gần đây, với ưu thế nhan sắc, Tiểu Vy dễ dàng lọt vào mắt xanh các nhà làm phim. Chỉ một thời gian ngắn, cô đã sắm cho mình 2 vai chính, nhiều lần xuất hiện trong những dự án đạt doanh thu trăm tỷ. Thế nhưng, dấu ấn của người đẹp ở địa hạt điện ảnh vẫn chưa mấy rực rỡ, nếu không muốn nói là mờ nhạt khi đặt cạnh sân chơi sắc đẹp.

Ở một cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Tiểu Vy cho rằng cô nhận được nhiều lời mời đóng phim không chỉ nhờ dung mạo nổi bật. “Ngoại hình là yếu tố quan trọng, nhưng chỉ đem đến sự thành công nếu người sở hữu có năng lực. Còn nếu chỉ xinh đẹp thôi mà không có tài, mọi thứ cũng bằng không”, người đẹp tự tin chia sẻ thời điểm ấy.

Dẫu vậy, những gì nàng hậu thể hiện thời gian qua chưa chứng minh được sự tự tin này là có cơ sở.

“Chiếc áo rộng” với Tiểu Vy

Mới đây nhất, nàng hậu gen Z vừa dắt túi thêm vai chính trong Ốc mượn hồn, một tác phẩm điện ảnh mang màu sắc tâm lý, bí ẩn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

Cô hóa thân thành Bảo Ngọc, một diễn viên trẻ lần đầu tiên được tham gia dự án phim do Quân (Quốc Trường) làm đạo diễn. Sau buổi công bố dự án, Ngọc cùng nhóm bạn, trong đó có An (Yên Đan) - vợ của Quân - ra biển vui chơi. Chẳng ai ngờ, chuyến đi ấy gặp nạn. An mất tích, còn Ngọc được vớt lên bờ trong tình trạng bất tỉnh.

Tiểu Vy vào vai chính trong Ốc mượn hồn.

Tỉnh dậy từ cơn hôn mê, Ngọc tìm đến Quân, tự nhận mình là An. Quân ban đầu không tin đây là sự thật, nhưng lâu dần cũng chấp nhận cô gái trước mặt mình thân xác là Ngọc, nhưng toàn bộ ký ức, linh hồn là của người vợ đang mất tích. Từ đây, cuộc sống của họ trở nên đảo lộn khi tình yêu, thù hận và khao khát chiếm hữu khiến những người trong cuộc liên tục bị đẩy đưa giữa lằn ranh đúng, sai.

Tiểu Vy ngay từ cảnh đầu tiên xuất hiện đã chiếm trọn sự chú ý. Cô diễn viên trẻ với dung mạo, khí chất nổi bật, khiến người ta ngây ngất khi lộ diện trong bữa tiệc công bố dự án phim. Ngọc đại diện cho một thế hệ diễn viên mới tràn ngập năng lượng, nhiệt huyết và tham vọng. Cô không giấu nổi cảm giác vui mừng khi lần đầu được chọn đóng điện ảnh, lại còn là dự án lớn của Quân, một đạo diễn mà “chưa từng biết làm phim thua lỗ là gì”.

Lần đầu đóng phim với sự háo hức, cảm xúc ấy của Ngọc thể hiện rõ trong những lần cô trò chuyện, tâm sự với người thân. Tiểu Vy với ngoại hình sáng cùng năng lượng trẻ trung là lựa chọn vừa vặn với Ngọc giai đoạn đầu. Ở cô có sự ngây thơ, non nớt, có cái gì đó rất mộc, tươi mới của một cô gái chưa có nhiều va chạm trong môi trường showbiz. Tính cách nhí nhảnh, vô tư của Tiểu Vy ngoài đời vô tình hợp hình tượng này.

Cũng chính hình hài thỏ non ấy tạo ra nét tương phản rõ rệt với chân dung của Ngọc sau khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn, theo những gì mà ý tưởng phim hướng đến. Tự nhận mình là An, lúc này đây, Ngọc gần như thay đổi hoàn toàn khi đằm tính, sắc sảo và lúc nào cũng như đang chôn giữ nhiều bí mật. Ngọc tiếp cận Quân, nhưng cũng như có như không mà đưa đẩy tình cảm đối phương tựa mèo vờn chuột. Cô khi nhiệt tình, chủ động, khi lại lãnh đạm, hờ hững. Ngoại hình, khí chất hấp dẫn cùng những chiêu trò nơi Ngọc khiến Quân nhanh chóng rơi vào bẫy tình.

Nhưng ngặt nỗi, Bảo Ngọc lắm chiêu, còn Tiểu Vy thì không.

Tiểu Vy có lợi thế ngoại hình sáng, nhưng kỹ thuật diễn xuất còn non nớt.

Cô diễn một màu, để lộ những non nớt về kỹ thuật diễn xuất, khi nhân vật đòi hỏi những khám phá sâu hơn về đường dây tâm lý. Tiểu Vy chưa bóc tách được những lớp cảm xúc của nhân vật trong từng giai đoạn, cũng chưa lột tả được chuyển biến tâm lý vai diễn qua mỗi bước ngoặt câu chuyện, từ khi tiếp cận Quân, tới khi vạch trần màn ngoại tình.

Lúc này đây, Ngọc lại trở thành chiếc áo rộng Tiểu Vy. Người đẹp loay hoay thấy rõ trong cách thể hiện cảm xúc, gương mặt với đôi mắt thường xuyên mở to nhưng trống rỗng, truyền tải suy nghĩ, tâm trạng nhân vật vì vậy mà kém thuyết phục. Người xem chưa thấy rõ sự đối lập của Ngọc trước và sau tai nạn, cho tới động lực và sự quyết liệt trong cách cô vạch trần gã đàn ông trăng hoa.

Vốn dĩ đóng vai trò mắt xích quan trọng, nhân vật của Tiểu Vy lại hóa lỗ hổng lớn nhất khi sự xuất hiện của Ngọc bên cạnh Quân được đặt trong tình huống và phản ứng thô kệch. Nhân vật như một cô gái lạ lẫm từ đâu lạc vào, chứ không phải cái chốt trong một chiếc bẫy tinh vi đang giăng sẵn.

Tiểu Vy cần cải thiện

Ngọc thực chất là "quân bài" do An cài vào công ty. Người vợ biết rõ sức trẻ và vẻ đẹp trời ban của Ngọc sẽ hấp dẫn chồng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô trở thành quân cờ trong tay An, đóng giả là người vợ sống lại trong thân xác khác, tiếp cận để bóc mẽ tên đàn ông quen thói mèo mả gà đồng. Thế nhưng, sự kiểm soát đến cực đoan của An cũng sớm lọt vào mắt Ngọc. Cô âm thầm thay đổi kế hoạch, tiếp tục tạo ra một cú lật kèo ở phút chót với người phụ nữ có thói quen kiểm soát.

Đây vốn dĩ là một vai diễn phức tạp, đòi hỏi nhân vật "sống nhiều cuộc đời", vừa là một Ngọc ngây thơ, non nớt nhưng lắm hoài bão, ngay sau đó là một Ngọc (với linh hồn của An) cố gắng tiếp cận Quân, với âm mưu bóc trần, trả đũa tên đàn ông trăng hoa và cô tiểu tam lộng hành. Cuối cùng là một Ngọc trưởng thành, tỉnh táo, đi theo lựa chọn của mình mà không để ai lạm dụng.

Thế nhưng, Tiểu Vy gần như giữ một sắc thái biểu cảm xuyên suốt thời lượng. Một nhược điểm lớn của người đẹp là đài từ thiếu cảm xúc, thiếu sự trau chuốt. Cô thoại vô hồn, như chỉ đang cố đọc thuộc kịch bản. Cách nhả thoại cụt, khô cứng khiến cảm xúc nhân vật khó truyền tải một cách tròn trịa.

Người đẹp gắn liền với hình ảnh nhí nhảnh, vô tư.

Cũng chính vì thế, những phân đoạn căng thẳng như khi bạn trai Ngọc đánh ghen, hay Ngọc tranh cãi với tiểu tam, vốn dĩ căng thẳng bỗng hóa trò cười, vì sự sắp đặt ngô nghê cộng thêm phản ứng ngớ ngẩn, lời thoại đậm màu văn viết của nhân vật. Việc đạo diễn để Ngọc nhiều lần thoại đạo lý càng khiến vai diễn thêm kỳ quặc. Ngọc xuất hiện với thời lượng dồi dào, nhưng càng về sau càng mờ nhạt. Màn thể hiện của Tiểu Vy chưa tạo được lý do để người xem hứng thú, chưa nói đến việc đồng cảm với hành trình nhân vật trải qua.

Bảo Ngọc trong Ốc mượn hồn rõ ràng chưa phải là vai diễn để nàng hậu xóa bỏ định kiến người đẹp đi đóng phim. Thực tế trong khoảng 3 năm đổ lại, Tiểu Vy đã bỏ túi tới 5 dự án lớn nhỏ, từ vai chính cho tới cameo, có cả những dự án trăm tỷ từ đạo diễn có vị thế trên thị trường, đưa tên tuổi người đẹp đến gần hơn với công chúng. Phải nói đây cơ hội không dễ có với một diễn viên tay ngang.

Nhưng Tiểu Vy qua từng ấy dự án vẫn thể hiện bập bõm. Ngay từ lần đầu chạm ngõ điện ảnh với Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái, cho tới vai chính của Bộ tứ báo thủ và hiện tại là Ốc mượn hồn, những gì khán giả bàn luận về cô chủ yếu xoay quanh nhan sắc, thay vì màn trình diễn có sức nặng. Để tiến xa hơn với điện ảnh, có lẽ điều Tiểu Vy cần là nghiêm túc trau dồi và cải thiện diễn xuất, thay vì chờ đợi một nhân vật hợp vai.