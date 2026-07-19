Xuân Mai khóc khi trở lại

Sau nhiều năm gần như rời xa sân khấu, Xuân Mai trở lại trong sản phẩm kết hợp với Xuân Nghi. Nữ ca sĩ xúc động trước tình cảm của người nghe.

Tối 17/7, Xuân Nghi và Xuân Nghi phát hành MV Có ai quan tâm mình đâu. Sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của Xuân Mai sau nhiều năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc, được khán giả dành nhiều quan tâm.

Bất ngờ trước Xuân Mai hiện tại

Ca khúc mang màu sắc pop rock, nhiều phần rap mang hơi hướm nhạc Âu-Mỹ. Phần hình ảnh được thực hiện đơn giản, chủ yếu ghi lại những khoảnh khắc gần gũi đời thường của hai ca sĩ nhí nổi tiếng một thời. Với nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X, sự xuất hiện chung của Xuân Mai và Xuân Nghi gợi ký ức về hai giọng ca nhí từng được yêu thích.

Bên cạnh âm nhạc, diện mạo hiện tại của Xuân Mai cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Một số người cho biết họ không nhận ra “bé Xuân Mai” một thời khi lần đầu xem MV. Sau nhiều năm không hoạt động nghệ thuật thường xuyên, nữ ca sĩ đã có nhiều thay đổi về phong cách âm nhạc và ngoại hình so với hình ảnh quen thuộc trong băng đĩa thiếu nhi.

Diện mạo hiện tại của bé Xuân Mai.

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến nhìn nhận đây là sự thay đổi tự nhiên sau hơn hai thập kỷ. Xuân Mai hiện 31 tuổi, đã lập gia đình, có ba con và dành phần lớn thời gian cho cuộc sống tại Mỹ. Hình ảnh nữ ca sĩ trong sản phẩm mới vì thế không còn là cô bé mặc váy công chúa, hát Con cò bé bé, Rửa mặt như mèo hay Cháu yêu bà từng in sâu trong ký ức khán giả.

Một số người nghe nhận xét họ cần vài phút mới nhận ra Xuân Mai, song vẫn nhận thấy nét duyên và nụ cười quen thuộc của cô. Nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động khi “bé Xuân Mai” năm nào đã trưởng thành nhưng vẫn đứng trước micro, hát cùng người bạn gắn bó từ thuở nhỏ.

Khóc khi xem lại MV

Sau khi sản phẩm ra mắt, Xuân Mai đăng video ghi lại phản ứng của mình khi xem MV. Nữ ca sĩ cho biết cô từng nghĩ bản thân có thể giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng lại khóc gần như từ đầu đến cuối.

“Đã có rất nhiều cảm xúc ùa về chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Có những khoảnh khắc tôi cười, có những lúc nghẹn lại vì mọi thứ cuối cùng cũng trở thành hiện thực”, Xuân Mai chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, chỉ là một đoạn ghi hình ngắn nhưng sẽ trở thành kỷ niệm đặc biệt trong hành trình trở lại với âm nhạc. Cô gửi lời cảm ơn Xuân Nghi, ê-kíp và những khán giả đã chờ đợi, động viên mình suốt thời gian dài.

Xuân Mai xúc động khi được khán giả dành tình cảm ngày trở lại.

Xuân Mai thừa nhận cô từng lo lắng kể từ khi công bố góp mặt trong dự án. Việc rời xa thị trường quá lâu khiến nữ ca sĩ không biết sự trở lại của mình còn được mong chờ và đón nhận hay không.

“Thật sự rất may mắn khi cả Xuân Nghi lẫn Xuân Mai được mọi người ủng hộ nhiệt tình như thế này, dù đã lâu lắm rồi Mai chưa trở lại với âm nhạc”, cô bày tỏ.

Trong một video khác, Xuân Mai cho biết những ngày qua cô dành nhiều thời gian đọc bình luận của khán giả, đặc biệt là những câu chuyện, kỷ niệm được nhắc lại từ thời cô còn là ca sĩ nhí. Nữ ca sĩ nói tiếng Việt hiện không còn lưu loát bằng tiếng Anh nên xin phép sử dụng tiếng Anh trong một phần video để diễn đạt trọn vẹn cảm xúc.

Cô cảm ơn Xuân Nghi luôn nghĩ đến mình, ủng hộ, tin tưởng và giúp cô lấy lại niềm tin vào bản thân. Xuân Mai cũng nhắc đến những khán giả vẫn dành tình cảm cho cô trong nhiều năm, kể cả giai đoạn cô không ra mắt sản phẩm và gần như “ẩn mình” khỏi ngành giải trí.

“Tôi không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào để nói hết sự trân trọng dành cho mọi người. Hy vọng khán giả sẽ cho tôi cơ hội chia sẻ âm nhạc, tìm lại nhịp điệu và một ngày nào đó được gặp mọi người trực tiếp”, Xuân Mai nói.

Xuân Mai cũng chia sẻ lần trở lại phòng thu là "lâu lắm mới ngân nga, cảm thấy vui khi được ca hát và tận hưởng". Trong video hậu trường ghi lại cảnh hát live, Xuân Mai hài hước nói cô không dám nhận bản thân "nuốt đĩa", nhưng so với thời còn là ca sĩ hát nhạc thiếu nhi thì "vẫn ổn".

Dù nhận được nhiều tình cảm hoài niệm, Có ai quan tâm mình đâu vẫn tạo ra phản ứng khác nhau. Một bộ phận người nghe cho rằng giai điệu và ca từ chưa đủ nổi bật, khó tạo hiệu ứng rộng rãi trên thị trường. Ngược lại, nhiều khán giả nhìn nhận đây là sản phẩm mang ý nghĩa kỷ niệm, đặt cảm xúc và tình bạn giữa hai ca sĩ lên trước yếu tố thương mại.

Xuân Mai sinh năm 1995, nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ và từng được xem là hiện tượng của thị trường băng đĩa thiếu nhi. Sau khi sang Mỹ định cư, cô dần hạn chế hoạt động nghệ thuật, tập trung chăm sóc gia đình và làm công việc kinh doanh.

Màn kết hợp với Xuân Nghi lần này chưa đồng nghĩa với việc Xuân Mai chính thức trở lại showbiz, nhưng mở ra khả năng nữ ca sĩ tiếp tục giới thiệu những sản phẩm mới sau thời gian dài vắng bóng.