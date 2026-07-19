Lisa dự lễ cưới mỹ nhân Thái Lan

Ngày trọng đại được người hâm mộ mong chờ suốt nhiều năm của Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya diễn ra vào 18/7. Lisa là một trong những khách mời.

Theo Thairath, Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya tổ chức tiệc cưới tại khách sạn Dusit Thani với sự tham gia của đông đảo ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Đặc biệt, sự xuất hiện của Lisa, thành viên nhóm BlackPink thu hút sự chú ý. Nữ ca sĩ mặc chiếc đầm vàng hở vai gợi cảm.

Ngoài Lisa, tiệc cưới của Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya còn nhiều đồng nghiệp khác như Diana Flipo, Mark Prin, Kimmy Kimberley…

Lisa trong tiệc cưới của Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya. Ảnh: Sanook.

Theo Naewna, cô dâu diện chiếc váy cưới đặc biệt của thương hiệu nổi tiếng thế giới Reem Acra. Yaya chọn chiếc váy dạ hội không dây với những họa tiết ren thêu tinh xảo khắp thân váy. Chiếc váy nổi bật với những họa tiết ren hoa nhẹ nhàng và tự nhiên, tạo nên vẻ ngoài lãng mạn, ngọt ngào.

Trong tiệc cưới, cặp sao cũng mời một số người hâm mộ đến tham dự. Nadech và Yaya gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn đồng hành, ủng hộ mối quan hệ của họ trong suốt nhiều năm. Cả hai thừa nhận tình yêu hiện tại vượt xa những gì họ từng tưởng tượng. Cặp đôi cho biết chưa vội sinh con hay đăng ký kết hôn, đồng thời đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài trong vài ngày tới.

Nadech nói: “Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn mọi người đã đến chung vui, hay đúng hơn là chứng kiến tình yêu của chúng tôi hôm nay. Cuối cùng, ngày này cũng đến rồi”.

Trong khi đó, Yaya xúc động nói: “Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến chứng kiến ngày trọng đại của chúng tôi. Cảm ơn mọi người vì tất cả. Nếu không có mọi người, sẽ không có chúng tôi. Chúng tôi luôn dựa vào nhau”.

Cặp diễn viên trong hôn lễ. Ảnh: Thairath.

“Cảm ơn mọi người vì tình yêu thương, sự kiên nhẫn và ủng hộ. Mỗi lần phỏng vấn, mọi người đều hỏi về Nadech và anh ấy luôn ở trong trái tim tôi, ngay cả khi chúng tôi không làm việc cùng nhau”, Yaya chia sẻ.

Nữ diễn viên nói thêm: “Tôi rất hạnh phúc vì mọi người đều có mặt ở đây hôm nay. Chúng tôi đã đạt đến cột mốc này. Giờ chúng tôi đã là vợ chồng rồi”.

Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya đã bên nhau 15 năm. Họ là cặp sao hàng đầu, được trả cát-xê cao top đầu Thái Lan. Trước đó, họ đã tổ chức 2 lễ cưới ở quê hương chú rể và tại Oslo (Na Uy).