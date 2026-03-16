Tiếc cho Mỹ Tâm

Diễn xuất của Mỹ Tâm trong "Tài" bị nhận xét chưa tự nhiên. Dẫu vậy, bộ phim do nữ ca sĩ sản xuất vẫn thu hút khán giả, hiện thu về hơn 93 tỷ.

Bộ phim Tài dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé Việt trong những ngày đầu ra mắt. Mỹ Tâm đảm nhiệm vai trò sản xuất, ngoài ra cũng đóng một vai phụ trong phim. Cụ thể, nữ ca sĩ hóa thân Út Lanh, một nữ cảnh sát nằm vùng, tiếp cận với nam chính Tài để triệt phá băng nhóm tội phạm.

Sự xuất hiện của Mỹ Tâm trong tác phẩm khiến cộng đồng người hâm mộ thích thú. Thực chất, nhân vật Út Lanh không có nhiều đóng góp đáng kể cho câu chuyện mà chủ yếu mang tính chất fan-service (chiều lòng người hâm mộ). Những màn xuất hiện cứu nguy của nhân vật do Mỹ Tâm hóa thân được bàn luận trên mạng xã hội, các diễn đàn phim. Fan của họa mi tóc nâu bày tỏ phấn khích khi thấy người đẹp xuất hiện với một vai diễn "ngầu", lại có mối quan hệ tình cảm với nam chính Mai Tài Phến.

Tuy nhiên, vai Út Lanh cũng vấp phải một số tranh luận trái chiều. Không ít luồng ý kiến cho rằng tuyến nhân vật này chưa được xây dựng hợp lý, logic, khiến chuyện phim đôi khi bị hở sườn. Việc Út Lanh là cảnh sát chìm chưa được diễn giải thuyết phục, trong khi mãi tới cuối phim, nhân vật mới được hé lộ là người bạn thời thơ ấu của nam chính.

Vai diễn của Mỹ Tâm nhận ý kiến trái chiều. Ảnh: NSX.

Diễn xuất của Mỹ Tâm cũng chưa thể chiều lòng những khán giả khó tính. Họ cho rằng cô biểu cảm hay thoại bị gượng, cảnh hành động cũng chưa thực sự ấn tượng dù hóa thân một cảnh sát. Dân mạng còn chỉ ra một số chi tiết có phần phi lý như khi nhân vật Út Lanh lái xe hơi kéo container không rơi xuống nước, được dàn dựng như phim siêu anh hùng.

"Mỹ Tâm nên cải thiện diễn xuất để có những vai diễn thuyết phục hơn", khán giả nhận xét.

Trước đó, chia sẻ về việc đóng Út Lanh, Mỹ Tâm từng nói: "Ở kịch bản đầu tiên, Phến viết một câu chuyện khác với Tài của hiện tại. Tôi cũng chỉ góp ý chút chút về kịch bản này, chứ không nghĩ mình sẽ tham gia đâu.

Một năm sau, Phến gửi lại một kịch bản khác. Xong rồi tôi thấy cũng hay nè, mình có thể tham gia được. Tôi mới nói chơi chơi: 'Vai này mình mà đóng cũng được hen'. Phến nói lại: 'Cô Tâm mà chịu đóng thì hay quá rồi'. Ừ thì thử. Tôi thấy mọi thứ cứ hay hay, tự nhiên nhận đóng".

Trong khi đó, theo Mai Tài Phến, Út Lanh được xây dựng dựa trên hình dung của anh về Mỹ Tâm. Nếu diễn viên khác đóng vai này, nhân vật sẽ khác.

Tính đến ngày16/3, doanh thu của Tài theo ghi nhận trên Box Office Vietnam là 92 tỷ đồng . Mỹ Tâm cũng thông báo đứa con tinh thần đã bán vượt 1 triệu vé. Những ngày qua, tốc độ kiếm tiền của Tài bị chững lại sau khi đối thủ đồng hương Quỷ nhập tràng 2 ra mắt.