Bộ phim làm rạng danh Hàn Quốc

"Kpop Demon Hunters" giành hai chiến thắng tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98, bao gồm Phim hoạt hình xuất sắc và Ca khúc nhạc phim xuất sắc.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 được tổ chức hôm 15/3 (giờ Mỹ), quy tụ dàn sao đình đám trên thế giới về tham dự. Cuộc đua năm nay chứng kiến sự cạnh tranh của nhiều nhà làm phim sừng sỏ, cùng những tên tuổi nghệ sĩ đầy thực lực.

Đáng chú ý, Kpop Demon Hunters giành được 2 chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc và Ca khúc nhạc phim xuất sắc. Trước thềm Oscar, bộ phim âm nhạc về chủ đề thần tượng từng gây sốt, càn quét nhiều giải thưởng quan trọng như Quả cầu vàng, Critics' Choice Awards...

Chiến thắng của Kpop Demon Hunters nhận được sự ủng hộ của khán giả. Trên sân khấu, đạo diễn Maggie Kang nói lời tri ân quê hương Hàn Quốc.

"Gửi tới tất cả người hâm mộ đã đưa chúng tôi đến được ngày hôm nay và những ai trông giống như tôi, tôi thật sự xin lỗi vì chúng ta đã phải chờ quá lâu mới có thể thấy chính mình trong một bộ phim như thế này. Nhưng giờ nó đã xuất hiện rồi, và điều đó có nghĩa là các thế hệ sau sẽ không còn phải khao khát điều ấy nữa. Chiến thắng này dành cho Hàn Quốc và cho người Hàn ở khắp mọi nơi trên thế giới", Maggie chia sẻ trong sự xúc động.

Được sản xuất bởi Sony Pictures Animation, K-Pop Demon Hunters quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng gồm Arden Cho, Ahn Hyo Seop, Yunjin Kim, Daniel Dae Kim và Lee Byung Hun. Bộ phim xoay quanh nhóm nhạc nữ Huntrix với cuộc sống thú vị. Ban ngày, họ là những thần tượng tỏa sáng trên sân khấu, còn ban đêm là những chiến binh bí mật chiến đấu chống lại thế lực hắc ám.

KPop Demon Hunters lập kỷ lục phim gốc có lượng người xem cao nhất lịch sử Netflix, được Tạp chí Time vinh danh là tác phẩm đột phá của năm 2025. Truyền thông xứ kim chi đánh giá KPop Demon Hunters trở thành một biểu tượng văn hóa, có tác động mạnh mẽ vượt xa màn ảnh nhỏ.

Tờ Brunch đưa tin sau cơn sốt KPop Demon Hunters, giá trị giao dịch của các sản phẩm trải nghiệm nhà tắm công cộng tăng 84%, giá trị giao dịch đặt xe shuttle đi concert tăng vọt 133%. Bên cạnh đó, lượng tham gia các lớp học nhảy K-pop bùng nổ, fan Mỹ tăng 400%, fan Đài Loan tăng 575%. Số khách tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc tăng 64% so với cùng kỳ năm trước (mức cao nhất trong 20 năm kể từ khi bảo tàng chuyển về Yongsan). Lượng người truy cập cửa hàng trực tuyến của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc tăng từ khoảng 7.000 người mỗi ngày lên 600.000 người.