Cuộc sống độc thân ở tuổi U60 của 'nữ thần Kung fu' Dương Lệ Thanh

Trải qua 3 mối tình đổ vỡ, ngôi sao "Hương soái truyền kỳ" mất niềm tin vào tình yêu và lựa chọn cuộc sống độc thân.

Theo Sohu, Dương Lệ Thanh những năm qua hầu như không còn đóng phim, song cuộc sống của bà vẫn được khán giả quan tâm. Ở tuổi 57, đả nữ của màn ảnh Đài Loan chăm chỉ tập luyện yoga và chăm sóc sức khỏe, thời gian rảnh rỗi còn đi làm từ thiện.

Trước đó, diễn viên từng trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u, hiện sức khỏe đang dần cải thiện. Thỉnh thoảng bà chia sẻ video tập luyện trên mạng xã hội, đồng thời chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Tháng 4 năm nay, Lệ Thanh sẽ tái ngộ bạn diễn Quang Lợi của Hương soái truyền kỳ trong một vở diễn tại Thành Đô.

Dương Lệ Thanh đang sống độc thân.

Trong những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, bà vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung hơn tuổi. Song, nhiều người bày tỏ xót xa khi ở tuổi U60, Lệ Thanh vẫn lẻ bóng, không có bạn đời đồng hành.

Từng là "đả nữ màn ảnh" sánh ngang Dương Tử Quỳnh, Lệ Thanh để có sự nghiệp vững chắc với nhiều tác phẩm nổi tiếng, được khán giả yêu mến. Song chuyện tình cảm của diễn viên lại nhiều thăng trầm, với tổng cộng 3 lần đổ vỡ.

Mối tình đầu của Lệ Thanh bắt đầu từ thời đi học, khi yêu Lý Chí Kỳ, một đàn anh tại trường nghệ thuật Quốc Quang. Cả hai từng được xem là cặp đôi đẹp, tuy nhiên lại đổ vỡ vì hiểu lầm và bất đồng. Chí Kỳ cho rằng Lệ Thanh thất hứa trong một buổi hẹn khiến ông thất vọng, trong khi phía nữ diễn viên lại nói rằng những hành động cực đoan của Chí Kỳ khiến bà khi đó cảm thấy sợ hãi.

Khi phát triển sự nghiệp tại Hong Kong, Lệ Thanh quen và nhanh chóng phải lòng một nghệ sĩ trong giới underground. Nhưng sau đó, đối phương dần bộc lộ bản chất là kẻ nghiện rượu, ưa bạo lực, thường xuyên mắng chửi bà khi say. Người này được cho là từng gọi hơn 20 cuộc điện thoại mỗi ngày để kiểm soát cuộc sống của nữ diễn viên, hay xông vào phim trường túm tóc bà trước mặt mọi người vì nghi ngờ người yêu không chung thủy. Sau đó, Lệ Thanh phát hiện bạn trai ngoại tình với bạn thân, khi chia tay còn lấy trộm chiếc đồng hồ giá trị cao của mình. Mối quan hệ thứ hai đổ vỡ khiến diễn viên rơi vào trầm cảm, mất ngủ nghiêm trọng suốt thời gian dài.

Dương Lệ Thanh từng là mỹ nhân nức tiếng màn ảnh Đài Loan. Ảnh: Sohu.

Mối tình thứ ba của bà là với bạn trai kém 13 tuổi Cung Vĩ Luân. Hai người mới quen ba tháng thì phía bạn trai yêu cầu bà đưa 3 triệu Đài tệ. Khi bị từ chối, Vĩ Luân bắt đầu đe dọa và tống tiền, thậm chí dọa tạt axit, tung ảnh riêng tư. Bị dồn vào đường cùng, nữ diễn viên phải tổ chức họp báo, bật khóc cầu xin bạn trai buông tha. Cuối cùng vụ việc được đưa ra tòa nhưng kết thúc chóng vánh vì thiếu bằng chứng.