Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Cuộc sống độc thân ở tuổi U60 của 'nữ thần Kung fu' Dương Lệ Thanh

  • Chủ nhật, 8/3/2026 12:09 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Trải qua 3 mối tình đổ vỡ, ngôi sao "Hương soái truyền kỳ" mất niềm tin vào tình yêu và lựa chọn cuộc sống độc thân.

Theo Sohu, Dương Lệ Thanh những năm qua hầu như không còn đóng phim, song cuộc sống của bà vẫn được khán giả quan tâm. Ở tuổi 57, đả nữ của màn ảnh Đài Loan chăm chỉ tập luyện yoga và chăm sóc sức khỏe, thời gian rảnh rỗi còn đi làm từ thiện.

Trước đó, diễn viên từng trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u, hiện sức khỏe đang dần cải thiện. Thỉnh thoảng bà chia sẻ video tập luyện trên mạng xã hội, đồng thời chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Tháng 4 năm nay, Lệ Thanh sẽ tái ngộ bạn diễn Quang Lợi của Hương soái truyền kỳ trong một vở diễn tại Thành Đô.

Le Thanh anh 1

Dương Lệ Thanh đang sống độc thân.

Trong những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, bà vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung hơn tuổi. Song, nhiều người bày tỏ xót xa khi ở tuổi U60, Lệ Thanh vẫn lẻ bóng, không có bạn đời đồng hành.

Từng là "đả nữ màn ảnh" sánh ngang Dương Tử Quỳnh, Lệ Thanh để có sự nghiệp vững chắc với nhiều tác phẩm nổi tiếng, được khán giả yêu mến. Song chuyện tình cảm của diễn viên lại nhiều thăng trầm, với tổng cộng 3 lần đổ vỡ.

Mối tình đầu của Lệ Thanh bắt đầu từ thời đi học, khi yêu Lý Chí Kỳ, một đàn anh tại trường nghệ thuật Quốc Quang. Cả hai từng được xem là cặp đôi đẹp, tuy nhiên lại đổ vỡ vì hiểu lầm và bất đồng. Chí Kỳ cho rằng Lệ Thanh thất hứa trong một buổi hẹn khiến ông thất vọng, trong khi phía nữ diễn viên lại nói rằng những hành động cực đoan của Chí Kỳ khiến bà khi đó cảm thấy sợ hãi.

Khi phát triển sự nghiệp tại Hong Kong, Lệ Thanh quen và nhanh chóng phải lòng một nghệ sĩ trong giới underground. Nhưng sau đó, đối phương dần bộc lộ bản chất là kẻ nghiện rượu, ưa bạo lực, thường xuyên mắng chửi bà khi say. Người này được cho là từng gọi hơn 20 cuộc điện thoại mỗi ngày để kiểm soát cuộc sống của nữ diễn viên, hay xông vào phim trường túm tóc bà trước mặt mọi người vì nghi ngờ người yêu không chung thủy. Sau đó, Lệ Thanh phát hiện bạn trai ngoại tình với bạn thân, khi chia tay còn lấy trộm chiếc đồng hồ giá trị cao của mình. Mối quan hệ thứ hai đổ vỡ khiến diễn viên rơi vào trầm cảm, mất ngủ nghiêm trọng suốt thời gian dài.

Le Thanh anh 2

Dương Lệ Thanh từng là mỹ nhân nức tiếng màn ảnh Đài Loan. Ảnh: Sohu.

Mối tình thứ ba của bà là với bạn trai kém 13 tuổi Cung Vĩ Luân. Hai người mới quen ba tháng thì phía bạn trai yêu cầu bà đưa 3 triệu Đài tệ. Khi bị từ chối, Vĩ Luân bắt đầu đe dọa và tống tiền, thậm chí dọa tạt axit, tung ảnh riêng tư. Bị dồn vào đường cùng, nữ diễn viên phải tổ chức họp báo, bật khóc cầu xin bạn trai buông tha. Cuối cùng vụ việc được đưa ra tòa nhưng kết thúc chóng vánh vì thiếu bằng chứng.

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Nỗi sợ hiện tại của Britney Spears

Cuộc sống của công chúa nhạc pop lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát, giống hệt cách chiếc xe của cô loạng choạng giữa các làn đường trước khi bị bắt vào tối 4/3.

7 giờ trước

Thái độ của con dâu David Beckham

Nicola Peltz khéo léo tránh né câu hỏi liên quan đến mâu thuẫn đang diễn ra giữa Brooklyn với bố mẹ chồng là David và Victoria.

7 giờ trước

Diễn viên Tuấn Kiệt suy sụp

Sau khi bà xã qua đời, Tuấn Kiệt chịu cú sốc tinh thần lớn và rơi vào trầm cảm. Tình trạng của diễn viên khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp lo lắng.

29:1713 hôm qua

Tống Khang

Lệ Thanh độc thân

    Đọc tiếp

    Thu Trang cong khai cap song sinh? hinh anh

    Thu Trang công khai cặp song sinh?

    7 phút trước 16:24 8/3/2026

    0

    Nữ diễn viên gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cùng chồng cặp song sinh đi chơi nhân dịp 8/3.

    Box Office Vietnam bi tan cong co chu dich hinh anh

    Box Office Vietnam bị tấn công có chủ đích

    2 giờ trước 14:51 8/3/2026

    0

    Phía Box Office Vietnam cho biết trang web chính bị tấn công vào tối 7/3. Điều này khiến hệ thống bị gián đoạn và ảnh hưởng đến an toàn dữ liệu.

    Justin Bieber quan quit vo khong roi hinh anh

    Justin Bieber quấn quít vợ không rời

    3 giờ trước 13:41 8/3/2026

    0

    Justin Bieber và Hailey Bieber gây chú ý khi xuất hiện thân mật tại Beverly Hills (Mỹ), liên tục ôm eo và sánh bước không rời.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý