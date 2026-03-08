Justin Bieber quấn quít vợ không rời

Justin Bieber và Hailey Bieber gây chú ý khi xuất hiện thân mật tại Beverly Hills (Mỹ), liên tục ôm eo và sánh bước không rời.

Theo Page Six, Justin Bieber và vợ là người mẫu Hailey Bieber mới đây bị bắt gặp xuất hiện thân mật khi cùng đi ăn trưa tại Beverly Hills (California, Mỹ) vào ngày 6/3. Cặp đôi rời nhà hàng South Beverly Grill trong trạng thái quấn quýt, khi nam ca sĩ liên tục ôm eo vợ và cùng nhau sánh bước trên phố.

Theo hình ảnh được ghi lại, Justin Bieber diện trang phục thoải mái gồm quần short jean, áo hoodie màu xanh, dép lê và kính râm. Trong khi đó, Hailey Bieber chọn phong cách tối giản với áo len dệt kim màu đen, chân váy cùng tông và giày mule da.

Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả bày tỏ thích thú trước sự gắn bó và thoải mái của Justin Bieber và Hailey Bieber, cho rằng cả hai vẫn giữ được sự ngọt ngào sau nhiều năm kết hôn và khi đã trở thành cha mẹ.

Hình ảnh Justin Bieber và vợ Hailey Bieber gần đây. Ảnh: Backgird.

Lần xuất hiện này của cặp đôi diễn ra không lâu sau khi Hailey Bieber tiết lộ việc mang thai con trai đầu lòng của hai người là một điều bất ngờ. Chia sẻ trên podcast She MD, người mẫu cho biết trước đó cô từng được bác sĩ cảnh báo có thể gặp khó khăn trong việc mang thai do mắc tình trạng vách ngăn tử cung (uterine septum).

Theo Hailey, bác sĩ từng khuyến nghị cô nên thực hiện một ca phẫu thuật nhỏ trước khi có kế hoạch sinh con. Tuy nhiên, khi đó cô chưa nghĩ đến chuyện mang thai nên tạm gác lại việc điều trị. “Tôi nghĩ rằng mình chưa muốn có con ngay lúc đó. Nhưng rồi tôi mang thai một cách kỳ diệu. Đó thực sự là một bất ngờ", cô chia sẻ.

Bác sĩ Thaïs Aliabadi, người theo dõi tình trạng sức khỏe của Hailey, cho biết bà cũng rất ngạc nhiên khi nhận được tin vui từ nữ người mẫu. Tuy nhiên, trong quá trình mang thai, vách ngăn trong tử cung của Hailey dần giãn ra, giúp thai kỳ diễn ra thuận lợi.

Justin Bieber và Hailey Bieber kết hôn vào năm 2018. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng Jack vào tháng 8/2024. Dù thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội, hai người vẫn giữ kín gương mặt của con trai.

Sau khi sinh con, Hailey nhiều lần bày tỏ niềm hạnh phúc khi trở thành mẹ. Cô cho biết bản thân luôn mong muốn có con từ sớm và rất tận hưởng vai trò mới trong cuộc sống gia đình.

Hồi tháng 7/2025, Justin Bieber đã ẩn ý về việc đang trục trặc với vợ. Trong khi đó, theo Page Six, Hailey Bieber mới đây thừa nhận cuộc hôn nhân với ca sĩ Justin Bieber từng trải qua giai đoạn nhiều thử thách. Dù vậy, cô cũng khẳng định cả hai vẫn đang cùng nhau vượt qua từng ngày một.