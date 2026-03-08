Thái độ của con dâu David Beckham

Nicola Peltz khéo léo tránh né câu hỏi liên quan đến mâu thuẫn đang diễn ra giữa Brooklyn với bố mẹ chồng là David và Victoria.

Theo Page Six, Nicola Peltz vừa có cuộc phỏng vấn với tờ The Hollywood Reporter, nơi cô chia sẻ về cuộc sống và công việc. Nhưng khi được hỏi đối mặt với sự chú ý của truyền thông xoay quanh lùm xùm mâu thuẫn phía gia đình chồng như thế nào, Nicola đã né tránh trả lời. Ngôi sao phim Bates Motel sau đó khôn khéo chuyển chủ đề sang bộ phim ballet sắp ra mắt của mình mang tên Prima.

Nicola khôn khéo né tránh câu hỏi về mâu thuẫn gia đình chồng. Ảnh: IGNV.

"Tôi đã ở trong phòng dựng phim cho dự án tiếp theo của mình suốt hai tuần rưỡi qua. Thành thật mà nói, tôi hầu như chỉ ở trong phòng dựng. Chúng tôi thậm chí không có cuối tuần nghỉ ngơi. Tất cả chỉ đang cố gắng kịp thời hạn", con dâu David Beckham nói.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Thật tuyệt khi có thể dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào đó và sáng tạo. Việc này thực sự rất thú vị, và tôi rất háo hức chờ bộ phim được ra mắt".

Việc Nicola né tránh nhắc về mâu thuẫn gia đình chồng tiếp tục làm dấy lên nhiều bàn luận, khi trước đó, nữ diễn viên được cho là một phần nguyên nhân khiến mâu thuẫn giữa Brooklyn với bố mẹ ruột bùng nổ.

Hồi đầu năm nay, con trai cả nhà Beckham gây chấn động dư luận khi chỉ trích David và Victoria trên mạng xã hội, tuyên bố không muốn hòa giải với gia đình.

Trong bài đăng dài 6 trang, đầu bếp trẻ cáo buộc bố mẹ ruột suốt nhiều năm qua đã cố gắng phá hoại mối quan hệ giữa anh và Nicola. Brooklyn tố mẹ đã phá hỏng đám cưới của mình tại Palm Beach năm 2022, khi hủy việc thiết kế váy cưới cho con dâu vào phút chót và chiếm điệu nhảy đầu tiên của hai vợ chồng trong buổi tiệc cưới.

Đến nay, David và Victoria vẫn chưa chính thức lên tiếng về những cáo buộc này.

Gần đây, cả hai phớt lờ yêu cầu "không liên lạc trực tiếp" của con trai, mà đăng bài công khai chúc mừng sinh nhật 27 tuổi của Brooklyn. Đây được cho là động thái thể hiện mong muốn làm hòa, hàn gắn tình cảm gia đình.