Tín Nguyễn khi không là TikToker 5 triệu followers

Tín Nguyễn đã thành công gỡ bỏ định kiến “TikToker đi đóng phim”, với những nỗ lực nghiêm túc và bước tiến trong sự nghiệp diễn xuất.

Sau 2 tuần công chiếu, Ma xó vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở rạp Việt. Giữa những lời bàn luận về chất lượng phim, một cái tên đang thu hút quan tâm là Tín Nguyễn.

Từ một TikToker nổi tiếng, từng xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh ăn khách nhưng chủ yếu ở tuyến phụ, diễn viên sinh năm 1997 lần đầu tiên được giao vai chính trong một câu chuyện nặng yếu tố tâm lý.

Ma xó tất nhiên chưa phải tác phẩm hoàn hảo, còn nhiều điểm khiến người xem tranh luận. Nhưng với riêng Tín Nguyễn, đây đã có thể xem là thành tựu quan trọng kể từ khi cô đặt chân vào địa hạt điện ảnh.

Vai diễn thú vị

Trong Ma xó, Tín Nguyễn vào vai Thảo, một cô gái trẻ sống tại vùng quê nghèo miền Tây Nam Bộ cùng chồng. Mồ côi từ nhỏ, cuộc sống vốn nhiều thiếu thốn, Thảo còn từng một lần sảy thai. Ám ảnh từ nỗi đau đó đẩy cô rơi vào trạng thái rối loạn lo âu khi mang bầu lần hai. Thai nhi không khỏe mạnh khiến người vợ trẻ luôn sống trong nỗi sợ bi kịch sẽ lặp lại.

Biến cố xảy đến sau khi mẹ chồng qua đời, hai vợ chồng vẫn chìm trong túng quẫn, thiếu nợ. Để cầu bình an cho đứa bé trong bụng, Thảo đến nhờ cậy một bà thầy cúng mới chuyển đến vùng. Theo lời chỉ dẫn, cô cùng chồng làm lễ thỉnh ma xó về bảo vệ cái thai. Cũng từ đây, một chuỗi tai họa giáng xuống gia đình nhỏ.

Thảo là nhân vật có hành trình tâm lý phức tạp, cũng thú vị nhất phim. Cô không phải kiểu nữ chính mạnh mẽ, hay hình mẫu “final girl” (cô gái sống sót cuối cùng) dễ bắt gặp trong các tác phẩm thuộc dòng kinh dị. Ngược lại, Thảo là kiểu phụ nữ bị số phận bào mòn. Cái nghèo túng, mặc cảm mồ côi cùng nỗi ám ảnh mất con khiến người vợ trẻ luôn trong trạng thái cô độc, mong manh, lay lắt như ngọn đèn trước gió. Động lực hiếm hoi giúp Thảo bám trụ là cái thai trong bụng, kết tinh của mối tình giữa cô và người chồng nghèo.

Tín Nguyễn có vai chính đầu tiên trong Ma xó.

Những lo âu vượt mức đã đẩy đôi vợ chồng trẻ vào quyết định mù quáng. Để cầu bình an, họ theo lời thầy cúng hạ bàn thờ, thỉnh vong của chính người mẹ về làm ma xó. Đây vốn dĩ là quyết định đi ngược thuần phong, đạo đức. Nhưng vì an nguy của cái thai trong bụng Thảo, cả hai buộc phải làm liều. Nguyên tắc để nuôi ma xó khá phức tạp, cả hai phải giữ đèn sáng, cúng kiếng đầy đủ, ngoài bình an thì không được cầu bậy bạ và không được gọi ma xó bằng danh tính khi nó còn sống…

Ác mộng chỉ thực sự ập tới khi người chồng phạm phải điều cấm kỵ, cũng vì muốn kiếm tiền lo cho gia đình. Để xử lý hậu quả, Thảo và Phú phải đào mồ, lấy xương cốt mẹ làm lễ trấn yểm. Họ một lần nữa bị đặt vào vào giữa lằn ranh đạo đức, hoặc làm trọn phận con hiếu thảo, hoặc trở thành bậc phụ huynh tốt bằng mọi giá bảo vệ sinh linh sắp chào đời.

Vào vai Thảo, Tín Nguyễn gây bất ngờ với một màn trình diễn tròn trịa, lại hợp vai.

Từ những cảnh đầu tiên lộ diện, diễn viên đã lột tả được trạng thái của một thai phụ kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần, giọng nói thều thào, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt thiếu sức sống và dáng đi uể oải lúc nào cũng như sắp đổ... Những run rẩy và lo âu của Thảo về an nguy của cái thai trong bụng được lột tả sinh động, qua cách nhân vật thuyết phục chồng và chính bản thân mình, hạ quyết tâm bảo vệ thai nhi bằng mọi giá.

Những cảnh đối thoại đời thường giữa hai vợ chồng là nơi Tín Nguyễn thể hiện kỹ thuật diễn xuất. Nhân vật phải lột tả những nỗi sợ rất nhỏ, rất đời thường của một người mẹ từng trải qua nỗi đau mất con. Chẳng phải những màn cãi vã nảy lửa, những giận dữ thiếu kiểm soát, nó hiện lên qua nỗi bất an âm ỉ, len lỏi trong từng cử chỉ, ánh mắt của một người vợ bất lực vì không thấy lối thoát.

Khi câu chuyện chuyển sang màu sắc kinh dị, Tín Nguyễn cũng gây được bất ngờ. Nỗi hoang mang trước các hiện tượng tâm linh, đặc biệt ở các phân đoạn bị nhập hay đối mặt trực tiếp với thế lực ma quỷ, diễn viên làm rõ được ranh giới mong manh giữa nỗi sợ và sự hoảng loạn mất kiểm soát mà không cần la hét, diễn lố.

Dĩ nhiên, đây chưa phải màn trình diễn xuất sắc đến mức tạo đột phá về diễn xuất. Nhưng Tín Nguyễn cho thấy sự biến hóa tương đối sinh động với những tầng lớp cảm xúc rõ rệt.

Tín Nguyễn tiến bộ

Nếu phải chỉ ra điểm hạn chế nhất trong vai diễn của Tín Nguyễn, đó có lẽ là việc nhân vật vẫn mắc kẹt trong mô-típ bi kịch hóa quen thuộc.

Tín Nguyễn được biết đến là TikToker trước khi đi đóng phim.

Suốt phần lớn thời lượng, Thảo chìm trong đau khổ hoặc rơi vào trạng thái sợ hãi, bất lực tới tuyệt vọng. Vai diễn của Tín Nguyễn đâu đó thiếu đi sự mới mẻ trước những bước ngoặt gây sốc.

Sau các quyết định mang tính cực đoan như thỉnh vong mẹ chồng làm ma xó hay đào mồ làm lễ trấn yểm, Thảo gần như không bộc lộ quá trình tự vấn nội tâm. Người ta cảm nhận nỗi sợ hãi, đau khổ và kiệt quệ đang bao trùm nhân vật, nhưng chưa rõ ở cô liệu có sự hối hận, day dứt hay ít nhất là cảm giác lăn tăn trước quyết định có nên bước tiếp với niềm tin hay dừng lại.

Tín Nguyễn theo đó cũng thiếu đất diễn để khai thác cảm giác day dứt, những giằng xé trong nội tâm vốn có thể giúp nhân vật trở nên phức tạp hơn. Việc đạo diễn để cô rơi nước mắt quá nhiều có phần dư thừa. Vốn không cần thiết phải làm ướt sũng một vai diễn đã lắm bi kịch như thế.

Dẫu vậy, những hạn chế ấy không làm mất đi thiện cảm của khán giả với Tín Nguyễn. Điều đáng trân trọng ở nữ diễn viên sinh năm 1997 là sự nghiêm túc với nhân vật mà mình hóa thân. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô còn quyết định tháo sụn mũi, trả lại diện mạo mộc mạc, gần với hình ảnh một phụ nữ nông thôn nghèo.

Xuất thân là một vũ công, sau đó theo học ngành sư phạm, Tín Nguyễn từng nổi tiếng trên TikTok với hơn 5 triệu người theo dõi nhờ các video giải trí. Trong bối cảnh nhiều hiện tượng mạng khai thác sức nóng truyền thông để duy trì danh tiếng, cô lại chọn một con đường gập ghềnh hơn là lấn sân điện ảnh.

Tín Nguyễn được khen tiến bộ về diễn xuất.

Cơ hội đến khi đạo diễn Lý Hải tuyển diễn viên cho phần 7 Lật mặt. Tín Nguyễn vượt qua vòng casting và nhận vai Tư Thắm, một phụ nữ miền biển chất phác, ăn nói bộc trực nhưng hết lòng vì chồng con. Diễn xuất mộc mạc, chân thành của diễn viên không khó để gây thiện cảm với khán giả. Thậm chí, Tư Thắm còn là vai diễn lấy đi nhiều nước mắt nhất trong bộ phim của Lý Hải.

Cú hích từ vai diễn đầu tay giúp Tín Nguyễn nhận được cái gật đầu trong nhiều dự án lớn khác, từ Thám tử Kiên, Lật mặt 8 và nay là Ma xó. Tổng doanh thu các bộ phim cô tham gia đã vượt mốc nghìn tỷ đồng, giúp cái tên Tín Nguyễn đến gần hơn với đại chúng.

Ma xó có thể chưa phải tác phẩm đưa Tín Nguyễn lên hàng ngôi sao. Vai diễn Thảo cũng còn giới hạn để trở thành một màn trình diễn xuất sắc. Nhưng ở lần đầu giữ vai trò trung tâm một bộ phim, Tín Nguyễn đã chứng minh được lý do mình xứng đáng với vị trí ấy.