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Giải trí

Phim có Lê Khánh cản đường 'Doraemon' thu 200 tỷ?

  • Thứ hai, 15/6/2026 15:08 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Phim điện ảnh "Doraemon" mới đã thu 195 tỷ đồng, trở thành anime Nhật Bản ăn khách nhất rạp Việt. Tốc độ kiếm tiền của tác phẩm giảm trông thấy kể từ khi "Ma xó" xuất hiện.

Đã gần 1 tháng công chiếu ở rạp Việt, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (phiên bản mới) đã giảm nhiệt sâu trước sự xuất hiện của nhiều đối thủ mới. Theo thống kê trên Box Office Vietnam, phim nằm ở vị trí top 4 bảng tổng sắp rạp. Tính đến chiều 15/6, bom tấn hoạt hình đã mang về hơn 195 tỷ đồng.

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Doraemon Movie 45 thu gần 180 tỷ đồng.

Hiện tại, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển lập kỷ lục là phần phim điện ảnh ăn khách nhất lịch sử thương hiệu, phá kỷ lục hai phần phim ra mắt năm 2024 và 2025. Ngoài ra, phim điện ảnh thứ 45 của Doraemon cũng trở thành anime (hoạt hình Nhật Bản) có doanh thu cao nhất rạp Việt, vượt Conan: Dư ảnh của độc nhãn (175 tỷ đồng).

Dù bị Ma xó cản đường, tác phẩm vẫn cho thấy tiềm năng chạm tay đến mốc doanh thu 200 tỷ.

Câu chuyện Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển mở ra vào kỳ nghỉ hè, khi Nobita và các bạn tranh cãi về địa điểm du lịch. Theo đề xuất của Doraemon, cả nhóm quyết định cắm trại giữa lòng đại dương. Từ một chuyến nghỉ dưỡng, cả nhóm bị cuốn vào cuộc xung đột giữa liên bang Mu và Atlantis, đối mặt với hiểm họa có thể đe dọa sự sống của cả hành tinh.

Nếu phiên bản năm 1983 từng gây ấn tượng nhờ ý tưởng về thế giới biển sâu và hệ sinh thái đại dương phong phú, bản remake 2026 có cách kể chuyện hiện đại hơn. Kịch bản được tinh chỉnh gọn, nhịp phim nhanh, dễ theo dõi hơn đáng kể. Là phim hoạt hình nổi bật nhất dịp hè 2026, việc Doraemon phần 45 thu gần 200 tỷ là chuyện dễ lý giải.

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Ma xó có Tín Nguyễn đóng chính đang gây sốt phòng vé.

Trở lại với diễn biến phòng vé, cái tên cản đường DoraemonMa xó, một phim kinh dị của đạo diễn Phan Bá Hỷ. Sau khoảng 10 ngày chiếu, tác phẩm đã mang về gần 120 tỷ đồng. Lý do dự án có Lê Khánh, Tín Nguyễn đóng chính gây sốt là nhờ kịch bản và diễn xuất được đánh giá tích cực.

Tác phẩm tạo hiệu ứng truyền miệng, kéo lượng lớn khán giả ra rạp vì FOMO. Nếu thuận lợi, Ma xó có thể đạt được doanh thu 150 tỷ đồng vào cuối tuần này.

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Hoàng Nhi

Doraemon phim hoạt hình anime lâu đài đáy biển

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