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Giải trí

Diễn viên Vương Khải qua đời

  • Chủ nhật, 26/7/2026 19:32 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Nam diễn viên được khán giả biết đến qua bộ phim thần tượng "Lavender", sau đó liên tục ghi dấu ấn với các dự án truyền hình phát sóng khung giờ vàng.

Theo China Times, Vương Khải (tên thật Vương Kiến Long) bất ngờ qua đời tại nhà riêng ở quận Đại An, Đài Bắc.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 26/7, lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo về một trường hợp tử vong tại căn hộ ở quận Đại An, Đài Bắc. Người trình báo là hàng xóm. Khi lực lượng cứu hộ có mặt, Vương Khải đã không còn dấu hiệu sự sống và được xác định tử vong nên không được đưa đến bệnh viện. Vụ việc sau đó được bàn giao cho cảnh sát điều tra.

Thông tin khiến giới giải trí Hoa ngữ bàng hoàng. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của nam diễn viên.

Hiện tại, Vương Khải đang tham gia ghi hình phim truyền hình khung giờ vàng Taste of Life của đài SETTV. Phía nhà đài cho biết nam diễn viên kết thúc buổi quay vào khoảng 17h hôm 25/7 và rời phim trường như bình thường. Tuy nhiên, trước giờ ghi hình vào chiều 26/7, ê-kíp bất ngờ nhận được tin dữ từ người quản lý của anh.

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Diễn viên Vương Khải qua đời ở tuổi 43. Ảnh: China Times.

Đoàn phim Taste of Life bày tỏ bàng hoàng và tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của Vương Khải. Nam diễn viên là một trong những nhân vật quan trọng của dự án. Ê-kíp cho biết đang khẩn trương điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đồng thời sẽ hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

"Cảm ơn Vương Khải vì những cống hiến dành cho Taste of Life. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến của anh", đại diện đoàn phim cho biết.

Vương Khải sinh ra tại Cao Hùng. Năm 17 tuổi, anh một mình lên Đài Bắc theo đuổi ước mơ diễn xuất. Nam diễn viên bắt đầu được chú ý sau khi góp mặt trong Lavender, sau đó tiếp tục tham gia nhiều bộ phim như The Pawnshop No. 8Snow Angel... Có thời điểm, anh chuyển sang Bắc Kinh kinh doanh quán bar.

Đến năm 2011, sau khi đổi nghệ danh, Vương Khải trở lại đóng phim và những năm gần đây tiếp tục được khán giả yêu mến qua các tác phẩm phát sóng khung giờ vàng.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

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