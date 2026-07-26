Tin sốc với fan Marvel

Ryan Gosling, tài tử từng ba lần được đề cử Oscar, chính thức được Marvel lựa chọn đảm nhận vai Ghost Rider trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Theo Deadline, bộ phim về Ghost Rider dự kiến ra mắt vào năm 2028, đánh dấu màn tái hợp của Ryan Gosling với đạo diễn Shawn Levy và biên kịch Jonathan Tropper. Shawn Levy tiếp tục ngồi ghế đạo diễn, còn Tropper đảm nhận phần kịch bản.

Ryan Gosling sẽ vào vai Ghost Rider trong MCU. Ảnh: Deadline.

Trước Ryan Gosling, nhân vật Ghost Rider từng được tài tử Nicolas Cage thủ vai trong hai phần phim Ghost Rider (2007) và Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011). Hai bộ phim này thu về tổng cộng hơn 361 triệu USD trên toàn cầu.

Nhân vật Ghost Rider, hay Johnny Blaze, do biên kịch Gary Friedrich và họa sĩ Mike Ploog sáng tạo, lần đầu xuất hiện trong truyện tranh Marvel Spotlight số 5 phát hành năm 1972. Một năm sau, nhân vật này được trao cho loạt truyện riêng. Blaze nhanh chóng chinh phục độc giả với hình tượng một tay lái mô tô đã ký giao kèo với quỷ dữ và bị ràng buộc với ác quỷ Zatharos. Từ đó, anh trở thành "linh hồn báo thù" với chiếc đầu lâu rực lửa, cưỡi mô tô bốc cháy và thực thi công lý theo cách siêu nhiên.

Nhiều thập kỷ sau, một số nhân vật khác như Danny Ketch hay Robbie Reyes cũng từng kế thừa danh hiệu Ghost Rider. Tuy nhiên, Johnny Blaze vẫn luôn là phiên bản được người hâm mộ truyện tranh yêu mến và gắn bó nhất.

Ghost Rider là một trong các nhân vật rất được yêu thích.

Đây là lần đầu tiên Ryan Gosling tham gia một bộ phim siêu anh hùng hoặc chuyển thể từ truyện tranh. Trước đây, vào cuối những năm 2000, anh từng được cân nhắc cho vai Green Lantern nhưng không thành hiện thực. Trong những năm gần đây, Gosling ngày càng cởi mở với các bom tấn kinh phí lớn và những thương hiệu điện ảnh đình đám. Năm nay, anh đảm nhận vai chính trong Project Hail Mary, còn năm sau sẽ xuất hiện trong Star Wars: Starfighter.

Một điều thú vị là vợ của Ryan Gosling - Eva Mendes - từng góp mặt trong phần phim Ghost Rider đầu tiên với vai Roxanne Simpson. Hiện hãng chưa tiết lộ thông tin liệu người đẹp có trở lại với vai diễn này hay không.