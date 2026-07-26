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Giải trí

Tạ Đình Phong khóc trên sân khấu sau khi cha qua đời

  • Chủ nhật, 26/7/2026 16:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tạ Đình Phong nghẹn ngào trong đêm diễn đầu tiên sau khi cha qua đời. Nam ca sĩ cố nén đau buồn để hoàn thành chương trình trước hàng nghìn khán giả.

Tối 25/7, Tạ Đình Phong tổ chức đêm diễn thuộc chuỗi hòa nhạc Evolution Nic Live tại Thanh Đảo, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ xuất hiện công khai trên sân khấu sau khi cha anh qua đời vào ngày 16/7, hưởng thọ 89 tuổi.

Trước giờ biểu diễn, Tạ Đình Phong đăng tải một số hình ảnh tổng duyệt lên mạng xã hội, đồng thời thông báo chương trình vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Nam nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu trong trang phục đen, cố gắng hoàn thành các tiết mục dù vẫn đang trải qua nỗi đau mất người thân.

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Tạ Đình Phong nghẹn ngào trong đêm diễn đầu tiên sau khi cha qua đời. Ảnh: HK01.

Vài giờ trước khi chương trình bắt đầu, Thanh Đảo xuất hiện mưa lớn. Khi buổi hòa nhạc chính thức diễn ra, trời đã tạnh. Tạ Đình Phong nói với khán giả rằng mọi người đã gặp may vì thời tiết thuận lợi, đồng thời cảm ơn nguồn năng lượng tích cực từ những người có mặt.

Sau lời chia sẻ, nam ca sĩ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm và khẽ vẫy tay. Hành động này được nhiều khán giả cho rằng là cách anh gửi lời nhắn và nỗi nhớ đến người cha vừa qua đời.

Cảm xúc của Tạ Đình Phong trở nên rõ rệt khi anh thể hiện ca khúc Cảm ơn tình yêu của em 1999. Đến câu hát mang nội dung về lời chia tay, nam ca sĩ nghẹn giọng, mắt ngấn lệ và phải cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục biểu diễn.

Trong tiết mục Khu vui chơi, Tạ Đình Phong giữ vẻ mặt trầm buồn trong phần lớn thời gian. Có lúc, anh quay sang một bên và lặng lẽ lau nước mắt. Khoảnh khắc này được khán giả ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều lời động viên.

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Nam ca sĩ cố gắng hoàn thành chương trình. Ảnh: HK01.

Dù chịu cú sốc tinh thần lớn, Tạ Đình Phong không hủy buổi biểu diễn. Nam ca sĩ hoàn thành chương trình theo kế hoạch trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Tạ Hiền là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh và truyền hình Hong Kong. Ông qua đời vì bệnh vào ngày 16/7. Sau khi nhận tin, Tạ Đình Phong đã trở về Hong Kong để cùng gia đình lo liệu hậu sự trước khi tiếp tục lịch trình biểu diễn.

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Minh An

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