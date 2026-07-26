Mỹ nhân 'giống hệt AI' gây sốt tại Waterbomb

Karina thu hút sự chú ý khi trở lại Waterbomb Seoul 2026 với sân khấu solo giàu năng lượng. Ngoại hình cùng màn trình diễn cuốn hút giúp cô gây sốt mạng xã hội.

Theo Nate, Karina trở thành một trong những nghệ sĩ được quan tâm tại Waterbomb Seoul 2026 nhờ ngoại hình nổi bật, phong thái tự tin và phần trình diễn giàu năng lượng.

Cụ thể, ngày 25/7, Karina xuất hiện tại sân khấu Global ngoài trời thuộc Trung tâm triển lãm KINTEX, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Nữ ca sĩ thuộc đội Green và biểu diễn trong ngày thứ 2 của lễ hội. Ngay khi bước ra sân khấu, cô nhận tiếng reo hò lớn từ khán giả, thu hút sự chú ý bằng trang phục mang đậm không khí mùa hè.

Karina diện bodysuit màu xanh, phối áo jersey lưới phong cách thể thao và quần short họa tiết da báo. Thiết kế ôm sát kết hợp chất liệu nhẹ giúp nữ ca sĩ thuận tiện thực hiện các động tác vũ đạo, đồng thời tạo điểm nhấn thị giác giữa sân khấu liên tục được bao phủ bởi những đợt phun nước.

Karina khuấy động Waterbomb Seoul 2026 bằng vũ đạo mạnh mẽ và màn tương tác sôi động với khán giả. Ảnh: Dispatch.

Trong phần biểu diễn, Karina trình bày 5 ca khúc gồm Good Stuff, Lemonade, UP, Whiplash và Supernova. Sân khấu được sắp xếp theo hướng đan xen giữa các sản phẩm solo với những bản hit của aespa. Nữ ca sĩ thể hiện vũ đạo dứt khoát cùng dàn vũ công, liên tục di chuyển và thay đổi biểu cảm theo từng ca khúc.

Trong ngày 25/7, chương trình còn có sự tham gia của Jay Park, BIBI, Shownu và Hyungwon, Loco, Gray, Billlie cùng nhiều nghệ sĩ khác. Waterbomb Seoul 2026 kéo dài đến ngày 26/7, với các sân khấu tiếp theo của Park Jin Young, Sunmi, Zico, Taeyong, Dayoung, RIIZE, H1-KEY và 82MAJOR.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Karina xuất hiện tại Waterbomb Seoul. Năm 2025, cô lần đầu tham gia lễ hội với tư cách nghệ sĩ solo và cũng là thành viên aespa đầu tiên đứng trên sân khấu này. Nữ ca sĩ nhận nhiều sự quan tâm, với hình ảnh và video tại sự kiện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Sức hút từ lần xuất hiện đầu tiên khiến màn trở lại của Karina năm nay được chờ đợi ngay từ khi đội hình nghệ sĩ được công bố.

Karina còn được xem là một trong những idol có năng lực trình diễn đáng chú ý của thế hệ Gen 4. Trong aespa, cô giữ vai trò trưởng nhóm, thường đảm nhận vị trí trung tâm, thể hiện được khả năng ở nhiều mảng như vũ đạo, rap, hát và biểu cảm sân khấu. Trước khi ra mắt, Karina từng được SM chọn vào dự án GOT the Beat cùng nhiều đàn chị kỳ cựu như BoA, Taeyeon, Hyoyeon, Seulgi và Wendy.

Trước đó, Karina đã nhiều lần gây chú ý vì visual khác biệt so với chuẩn vẻ đẹp nữ tính quen thuộc của Kpop. Sức hút của cô đến từ gương mặt nhỏ, mắt to, sống mũi cao và vóc dáng nổi bật. Nữ idol được nhiều khán giả nhận xét có vẻ đẹp siêu thực, giống nhân vật AI hay bước ra từ thế giới ảo.