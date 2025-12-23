'Avatar' và những phim khoa học viễn tưởng ấn tượng nhất mọi thời đại

Dẫn đầu danh sách này là loạt phim Star Wars , một trong những thương hiệu điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời. Thiên hà Star Wars là một không gian với tiềm năng vô hạn, chứa đựng nhiều đặc điểm hấp dẫn và những ý tưởng độc đáo. Từ sa mạc khô cằn của hành tinh Tatooine đến khu rừng trên mặt trăng Endor, từ đầm lầy rậm rạp Dagobah đến những vùng núi tuyết phủ trắng xóa của Hoth, cùng vô số hành tinh và địa điểm khác, Star Wars mở ra một thế giới điện ảnh rộng lớn và mê hoặc.

Nhờ sự kết hợp giữa yếu tố khoa học viễn tưởng và kỳ ảo, Star Wars được phép tự do sáng tạo gần như không giới hạn, đồng thời vẫn đan cài khéo léo những nguồn cảm hứng rõ ràng: Từ các bộ phim sci-fi hạng B của thập niên 1950, chất bụi bặm của điện ảnh cao bồi spaghetti Western, cho tới vẻ uy nghiêm và phong cách của điện ảnh samurai Nhật Bản. Bộ ba phim gốc khai thác rất tốt quy mô đồ sộ này để đào sâu các chủ đề về chiến tranh, áp bức và khởi nghĩa theo cách vừa chín chắn vừa cuốn hút.

Blade Runner là cái tên ở vị trí top 2, sở hữu phong cách có thể xem là định nghĩa cho khoa học viễn tưởng hiện đại. Vẻ đẹp u ám của phim và những mảng tối đậm chất neo-noir, mang tính đối lập mạnh mẽ với hình dung về một xã hội tương lai, nơi công nghệ phát triển nhưng ngày càng trở nên tăm tối bởi nạn quá tải dân số, thảm họa môi trường và những bất công xã hội. Ngoài câu chuyện sâu sắc về đạo đức và bản chất con người, kiệt tác năm 1982 của Ridley Scott còn nổi tiếng vì đặt nền móng cho phong cách cyberpunk, ảnh hưởng đến vô số tác phẩm khoa học viễn tưởng sau này.

Hiếm tác phẩm mô phỏng nào vượt qua được Blade Runner, khi bộ phim kết hợp cả những mô hình thu nhỏ được thiết kế tinh vi lẫn các bối cảnh xây dựng quy mô lớn để tạo nên thành phố ngập trong màn đêm, trở thành linh hồn của tác phẩm. Blade Runner mang đến một không gian ảm đạm, bi tráng mà tuyệt đẹp, nằm trong số những bối cảnh điện ảnh ấn tượng nhất từng xuất hiện.

Nhắc đến những bối cảnh khoa học viễn tưởng kỳ vĩ nhất lịch sử, không thể không nhắc đến hành tình Pandora trong vũ trụ Avatar . Đây là một thế giới hư cấu mang vẻ đẹp mê hoặc, được coi là bước tiến vĩ đại trong công nghệ CGI. Hành tinh xa lạ này có quy mô rộng lớn, sự đa dạng sinh học và hơn hết là vẻ đẹp đến mê đắm của những cảnh quan và sinh vật kỳ diệu. Cái hay ở chỗ, vẻ đẹp thiên nhiên thần thoại nơi đây gắn chặt với chủ đề của loạt phim: Sự hủy diệt môi trường do lòng tham của con người và nỗi đau mà các cư dân bản địa phải gánh chịu khi bị xâm lược.

Sự xuất sắc trong bối cảnh khoa học viễn tưởng của Avatar không chỉ nằm ở chiều sâu môi trường mà còn ở trình độ kỹ thuật. Với Avatar: Fire and Ash vừa được ra mắt, đạo diễn James Cameron tiếp tục chứng minh mình là bậc thầy trong việc tạo nên những thước phim đẹp và lộng lẫy đến nghẹt thở. Avatar theo đó trở thành một trong những bối cảnh khoa học viễn tưởng hấp dẫn, tinh xảo và xây dựng công phu nhất trong lịch sử phim chiếu rạp.

Được coi là chiến thắng tiên phong của điện ảnh khoa học viễn tưởng, Metropolis không chỉ là tác phẩm mang tính biểu tượng của thể loại này, mà còn là một trong những phim mang ảnh hưởng nhất của lịch sử điện ảnh. Thông qua việc sử dụng mô hình thu nhỏ và hình ảnh đậm chất biểu hiện Đức, Metropolis tạo dựng một thành phố tương lai vừa tinh xảo vừa hùng vĩ, thể hiện quy mô khổng lồ phù hợp với câu chuyện về quyền lực, sự thao túng và cách mạng xã hội.

Ngay cả ngày nay, gần 100 năm sau khi tác phẩm kinh điển ra mắt, sức ảnh hưởng của Metropolis vẫn còn hiện diện: Không chỉ ở kỹ thuật quay dựng tiên phong, mà còn ở tầm nhìn về một thế giới công nghiệp tương lai lạnh lùng và vô cảm. Với cảm giác choáng ngợp và đáng sợ, thành phố trong phim giúp làm nổi bật chủ đề đấu tranh giai cấp và hiểm họa của công nghệ mất kiểm soát, trở thành biểu tượng bất hủ của thiết kế bối cảnh khoa học viễn tưởng.

Sở hữu phong cách pha trộn giữa khoa học viễn tưởng đậm chất ý niệm, không khí neo-noir và dấu ấn biểu hiện Đức, Dark City mang đến một bối cảnh phức tạp và rối rắm đúng như câu chuyện về những bí ẩn, âm mưu và bản ngã. Khi John Murdoch (Rufus Sewell) tỉnh dậy trong bồn tắm khách sạn và bị điều tra vì loạt vụ án mạng, thành phố Dark City hiện lên như một mê cung bí ẩn, nơi chỉ toàn bóng tối u ám mà anh buộc phải băng qua để tìm sự thật.

Với các bối cảnh được dựng công phu cùng phong cách thị giác độc đáo, Dark City tạo nên một thế giới mơ hồ, đầy dối trá và bóng đêm, một mê cung kiến trúc biến đổi liên tục gắn chặt với chủ đề “thực tại bị tạo dựng”. Thành phố không chỉ là bối cảnh, mà còn là một nhân vật sống trong câu chuyện.

