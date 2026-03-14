Vai diễn điên tình của Lan Phương trong phim “Đồng hồ đếm ngược” đang trở thành tâm điểm bàn luận, thậm chí tạo cảm giác nặng nề, ám ảnh cho khán giả.

Trong phim Đồng hồ đếm ngược, Lan Phương vào vai Kiều Thơ. Nhân vật này xuất hiện từ tập 11, được xây dựng là người phụ nữ giàu có, quyền lực nhưng rối loạn nhân cách ái kỷ và ham muốn kiểm soát cực đoan. Với Thơ, đàn ông chỉ là món đồ giải trí tạm thời. Cô luôn nhấn mạnh mình không bao giờ chấp nhận bị coi là “món hàng” để ai đó sử dụng rồi vứt bỏ.

Cách xây dựng tâm lý nhân vật phức tạp giúp Lan Phương có nhiều đất diễn. Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói khi thì ngọt ngào, khi bùng nổ dữ dội khiến Kiều Thơ trở thành người phụ nữ nguy hiểm và khó lường. Nhiều khán giả nhận xét nhân vật này vừa quyến rũ vừa đáng sợ.

Tạo hình của Lan Phương trong phim Đồng hồ đếm ngược.

Trong tập 12, mối quan hệ giữa Kiều Thơ và Chiến (Bình Anh) được đẩy lên cao trào. Chiến lợi dụng mối quan hệ tình ái với phú bà để có tiền bạc, nhà cửa, đồng thời giúp bạn gái Minh Anh ổn định cuộc sống. Khi Chiến tìm cách rút lui, Kiều Thơ phát hiện và nổi cơn ghen tuông cực đoan.

Những phân đoạn đối chất giữa hai nhân vật nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. “Lan Phương diễn ám ảnh”, “Không ai điên như Lan Phương”, “Xem mà nổi da gà”, “Lan Phương đóng vai này đạt quá mà thời trang cũng đẹp”, “Cô ấy diễn bằng cả mất mát và đau khổ của sự đổ vỡ hôn nhân”, “Dạo này Lan Phương toàn diễn vai tâm lý nặng. Hay thật”, “Lan Phương xuất thần”, “Phải thừa nhận Lan Phương diễn những vai như thế này quá đạt luôn”… là một số bình luận của khán giả.

Vai Kiều Thơ không phải lần đầu Lan Phương chinh phục dạng nhân vật phức tạp. Trước đó, nữ diễn viên từng gây chú ý với vai Linh trong Gió ngang khoảng trời xanh, cũng là nhân vật chịu nhiều tổn thương nội tâm.

Linh thường xuyên rơi vào trạng thái bất ổn tâm lý, có lúc bùng nổ, có lúc thu mình trong cô độc. Lối diễn tiết chế nhưng giàu cảm xúc của Lan Phương khiến Linh trở thành một trong những nhân vật đáng nhớ của màn ảnh Việt.

Nếu Linh mang màu sắc bi kịch và tổn thương, Kiều Thơ lại là phiên bản cực đoan hơn. Sự chuyển đổi giữa hai kiểu nhân vật cho thấy khả năng hóa thân đa dạng của Lan Phương trong các vai tâm lý nặng.

Nhiều khán giả cho rằng những vai diễn gần đây của nữ diễn viên đều có điểm chung là tâm lý phức tạp, nhiều góc tối và dễ tạo cảm giác ám ảnh.

Lan Phương sinh năm 1983, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình và sân khấu phía Bắc. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật và hoạt động lâu năm tại Nhà hát Tuổi Trẻ.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Gió ngang khoảng trời xanh... Lan Phương thường được giao các vai phụ nữ cá tính, có chiều sâu nội tâm.