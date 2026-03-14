Chồng của Lộ Lộ qua đời

  • Thứ bảy, 14/3/2026 16:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lộ Lộ chia sẻ trên trang cá nhân việc chồng cô, Ryan, qua đời. Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời động viên, chia buồn.

Ngày 14/3, ca sĩ Lộ Lộ chia sẻ trên trang cá nhân về việc chồng cô, Ryan, qua đời. Lộ Lộ bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi đột ngột của chồng. Cô viết: “Ryan ơi. Ra đi bình an nhé. Nhìn lại quãng thời gian mình cùng nắm tay nhau, đến khi trở thành những người bạn, vợ chồng chúng ta cũng đã hết lòng với nhau rồi. Ryan đi trước một chặng rồi. Thương mẹ, sẽ khó khăn lắm trong thời gian này. Lộ vẫn mong có thể kịp gặp bạn. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn với gia đình”.

Lộ Lộ và Ryan đăng ký kết hôn ở Mỹ năm 2023. Ảnh: @lamquockhai.

Kèm theo dòng chia sẻ, ca sĩ đăng lại đoạn trò chuyện giữa hai người vào ngày 10/3 - thời điểm Ryan vẫn còn khỏe mạnh.

Dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ Việt như Hồng Đào, Trịnh Kim Chi, Tuấn Trần, Lê Giang, Văn Mai Hương, Lâm Khánh Chi… để lại bình luận gửi lời chia buồn, động viên Lộ Lộ và gia đình sớm vượt qua mất mát.

Lộ Lộ, tên thật Lâm Quốc Khải (sinh năm 1988, quê Kiên Giang), là ca sĩ chuyển giới và nghệ sĩ lô tô được khán giả biết đến với biệt danh “Thánh lô tô”. Cô là người sáng lập và điều hành đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, một trong những đoàn lô tô hoạt động nổi bật tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Trước khi gắn bó với lô tô, Lộ Lộ từng làm nhiều công việc khác nhau như giảng dạy thiết kế đồ họa và làm marketing. Sau đó, cô tham gia các chương trình truyền hình như Chuông vàng vọng cổ 2016, Solo cùng bolero 2018 (đạt Á quân) và góp mặt trong một số dự án phim, web-drama. Năm 2025, Lộ Lộ từng được chú ý khi thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam.

Lộ Lộ thông báo việc kết hôn với bạn trai từ năm 2023. Sau đó, mối quan hệ giữa Lộ Lộ và chồng Việt kiều Ryan được cho là đã xuất hiện rạn nứt. Vào tháng 8/2025, cô tiết lộ cả hai trục trặc tình cảm, dần xa cách do khoảng cách địa lý cùng lịch trình công việc khác biệt.

Minh An

