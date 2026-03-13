Con gái Michael Jackson tiếp tục hầu tòa

Paris Jackson tiếp tục hầu tòa trong vụ tranh chấp với ban quản lý di sản của Michael Jackson. Nữ ca sĩ chất vấn các khoản thù lao và cách điều hành khối tài sản của họ.

Paris Jackson tiếp tục xuất hiện tại tòa án ở Los Angeles (Mỹ) trong phiên điều trần liên quan đến tranh chấp giữa cô và ban quản lý di sản của người cha quá cố, Michael Jackson.

Theo TMZ, Paris Jackson đến tòa vào sáng 11/3 với phong cách nổi bật. Cô diện áo blouse màu đỏ burgundy kết hợp quần ống rộng cùng tông, đi giày cao gót và mang theo túi xách đồng màu. Nữ ca sĩ - người mẫu cầm theo tập hồ sơ pháp lý khi bước vào tòa, xuất hiện với mái tóc uốn nhẹ.

Phiên điều trần xoay quanh vụ kiện Paris Jackson v. John Branca et al, liên quan đến việc quản lý khối tài sản của Michael Jackson. Trong hồ sơ pháp lý, Paris đặt câu hỏi về cách điều hành và chi tiêu của hai đồng quản lý di sản là John Branca và John McClain.

Hình ảnh Paris đến tòa án. Ảnh: Backgird.

Đội ngũ pháp lý của Paris cho rằng hai quản lý đã quản lý nguồn tiền của gia đình Jackson thiếu minh bạch, chi trả các khoản thưởng lớn cho đối tác và có những quyết định tài chính không phù hợp.

Cụ thể, Paris cáo buộc hai quản lý đã nhận hơn 10 triệu USD tiền thù lao riêng trong năm 2021 - con số “gấp đôi” khoản phân bổ cho mỗi người thừa kế. Ngoài ra, tổng mức thù lao hai người này nhận được đến cuối năm 2021 ước tính lên đến 148,2 triệu USD . Cô cũng cho rằng di sản “đang bị biến thành quỹ đầu tư giải trí tư nhân” với các quyết định rủi ro như rót vốn cho bộ phim tiểu sử Michael, nơi Branca tham gia sản xuất.

Ngược lại, đại diện của John Branca và John McClain bác bỏ cáo buộc, khẳng định khối tài sản của Michael Jackson đã đạt “thành công mang tính lịch sử” trong hơn 16 năm qua. Theo họ, các quyết định tài chính của ban quản lý đã giúp di sản tạo ra hàng tỷ USD lợi nhuận cho các con của nam ca sĩ.

Trước đó, Paris Jackson, con gái duy nhất của Michael Jackson, đã nhận tổng cộng 65 triệu USD từ tài sản của cha, theo hồ sơ tòa án mới được công bố. Thông tin này xuất hiện trong văn bản nộp ngày 9/10/2025 bởi ban điều hành di sản của Michael Jackson.

Michael Jackson qua đời ngày 25/6/2009 ở tuổi 50 sau cơn ngừng tim tại biệt thự ở Los Angeles. Năm 2010, cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân cái chết là ngộ độc propofol cấp tính. Bác sĩ riêng của ông, Conrad Murray, sau đó bị kết tội ngộ sát và lĩnh án 4 năm tù.

Michael Jackson là một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc nhiều nhất mọi thời đại, từng giành 13 giải Grammy và được vinh danh tại Rock & Roll Hall of Fame. Sau khi ông qua đời, quyền quản lý khối tài sản được giao cho các đồng quản lý di sản theo di chúc.

Paris Jackson là một trong ba người con thừa kế của Michael Jackson, cùng hai anh em là Prince Jackson và Bigi Jackson.