Kimberley check-in TP.HCM cùng cầu thủ Việt Kiều

Kimberley Chen chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch Việt Nam. Trước đó, cô từng công khai bạn trai là cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt.

Sau khi công khai hẹn hò với cầu thủ Việt Kiều Adriano Schmidt, ca sĩ Kimberley Chen mới đây đã cùng bạn trai và nhóm bạn du lịch ở TP.HCM. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến đi, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trong các bức ảnh đăng tải, Kimberley Chen diện áo croptop dài tay chất liệu lông màu đỏ rượu vang, kết hợp cùng váy ngắn đồng màu và giày cao gót mũi nhọn màu đen, tôn lên đường cong cơ thể.

Bên cạnh những bức ảnh thời trang, Kimberley Chen cũng chia sẻ khoảnh khắc đời thường trong chuyến du lịch cùng bạn trai. Trong một bức ảnh chụp vào buổi tối trên phố, cô mặc bộ jumpsuit hai dây hở lưng màu sáng, nắm tay bạn trai dạo bước. Ở một khoảnh khắc khác, cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế đá ven đường, nữ ca sĩ tựa sát vào người yêu.

Kimberley Chen cùng bạn trai Adriano Schmidt. Ảnh: @lekimberleyy

Loạt hình ảnh thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận. Không ít khán giả dành lời khen cho vóc dáng và phong cách thời trang của cô.

Ca sĩ Kimberley Chen gần đây cũng được chú ý tại Việt Nam khi công khai mối quan hệ tình cảm với Adriano Schmidt. Đầu năm 2026, trung vệ Việt kiều đăng ảnh đón năm mới cùng ca sĩ tại Đài Loan trên mạng xã hội, qua đó ngầm xác nhận chuyện hẹn hò. Adriano Schmidt sinh năm 1994, mang hai dòng máu Việt - Đức, thi đấu ở vị trí trung vệ và từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Kimberley Chen sinh năm 1994 tại Melbourne, Australia, trong gia đình gốc Hoa Malaysia. Cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và từng tham gia các hoạt động biểu diễn từ nhỏ. Cô từng có thời gian đào tạo tại công ty giải trí Hàn Quốc JYP Entertainment.

Năm 2009, Kimberley Chen chuyển đến Đài Loan để theo đuổi con đường âm nhạc và nhanh chóng được khán giả biết đến qua ca khúc Love You. Sau đó, cô phát hành nhiều album và hoạt động trong thị trường Mandopop, đồng thời tham gia các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc.

Bên cạnh âm nhạc, nữ ca sĩ còn gây chú ý trên mạng xã hội nhờ hình ảnh cá tính và phong cách thời trang gợi cảm.