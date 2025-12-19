Phim của Hoàng Nam chỉ bán được 16 vé hôm nay

Ngày 19/12, cơn sốt "Avatar 3" chính thức đổ bộ rạp Việt. Sự xuất hiện của bom tấn quốc tế khiến các phim Việt, trong đó có tác phẩm của Hoàng Nam, giảm nhiệt mạnh ngoài phòng vé.

Avatar: Fire and Ash chính thức công chiếu từ ngày 19/12. Ngay từ những ngày mở bán suất chiếu sớm, tác phẩm đã gây sốt phòng vé, gần như thống lĩnh thị phần rạp, bỏ xa các đối thủ còn lại. Hiện tại, phim đã ghi nhận doanh thu hơn 40 tỷ đồng .

Trước sức ép từ bom tấn ngoại, dàn phim Việt hụt hơi trông thấy. Thế hệ kỳ tích chỉ sau 1 tuần ra mắt nay sức nóng đã chạm đáy. Bộ phim của Hoàng Nam trong sáng 19/12 chỉ bán được 16 vé, dắt túi chưa đầy 1 triệu đồng.

Thế hệ kỳ tích sau 1 tuần chiếu chưa thu về 1 tỷ đồng .

Tác phẩm hiện tại mới mang về hơn 800 triệu đồng, con số thấp thảm họa với một tác phẩm mới công chiếu, lại được tiết lộ có kinh phí đầu tư lên tới 26 tỷ. Với tình hình phòng vé hiện tại, phim nhiều khả năng sẽ phải rời rạp sớm trước khi chạm tay tới cột mốc 1 tỷ đồng doanh thu. Điều này biến Thế hệ kỳ tích trở thành một trong những phim Việt lỗ nặng nhất năm 2025.

Không riêng đứa con tinh thần của Hoàng Nam, các phim nội địa khác cũng đang chao đảo trước sức ép từ Avatar: Fire and Ash. Truy tìm long diên hương sau khi chinh phục cột mốc 200 tỷ đồng phòng vé nay cũng giảm nhiệt mạnh. Trong sáng 19/12, phim dắt túi khoảng 30 triệu đồng.

Trong khi phim kinh dị 18+ Hoàng tử quỷ của Trần Hữu Tấn mang về 26 tỷ, suất chiếu cũng giảm mạnh sau khi phần 3 Avatar ra mắt. Như dự đoán của Tri Thức - Znews, Hoàng tử quỷ sẽ khép lại hành trình phòng vé với ngưỡng doanh thu xấp xỉ 30 tỷ đồng - con số không quá thấp nhưng chắc hẳn kém xa so với kỳ vọng của nhà sản xuất.

Avatar 3 đang tỏa sáng ở rạp Việt.

Hiện tại, không có bất kỳ phim Việt nào lọt vào top 5 bảng tổng sắp doanh thu phòng vé tính theo ngày. Rạp Việt rơi vào tình trạng hoàn toàn bị phim ngoại áp đảo. Tuần tới, thêm ba phim nội địa mới ra mắt là Nhà hai chủ, Thiên đường máu và Ai thương ai mến.

Nhưng trước áp lực khổng lồ từ bom tấn Avatar 3, khả năng phim Việt tạo nên kỳ tích phòng vé khó xảy ra. Bộ ba sẽ phải bước vào cuộc chạy đua để giành giật thị phần rạp. Kết quả cuộc đấu phụ thuộc vào chất lượng và chiến dịch truyền thông hiệu quả.