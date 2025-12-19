Giám đốc nhân sự bị tóm sống ngoại tình chính thức lên tiếng

Nhiều tháng sau vụ lùm xùm bị tóm khoảnh khắc ngoại tình với sếp trong concert của nhóm Coldplay, nữ giám đốc Kristin Cabot đã chính thức lên tiếng.

Trong bài phỏng vấn với tờ The New York Times xuất bản hôm 18/12, Kristin Cabot nói rằng những ồn ào sau khi bị tung đoạn video “kiss cam” tại concert Coldplay hồi tháng 7 đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của cô.

Sự việc bị lan truyền khắp mạng xã hội dẫn đến Cabot phải rời công ty công nghệ Astronomer, nơi cô từng giữ vị trí giám đốc nhân sự. Cabot chia sẻ thời điểm hiện tại, cô muốn lên tiếng để làm rõ mọi chuyện và thuật lại vụ ồn ào từ góc nhìn của mình.

Kristin Cabot bị "tóm sống" khoảnh khắc tình tứ với sếp tại một concert. Ảnh: Storyful.

“Tôi đã đưa ra một quyết định tồi, uống vài lon High Noon và nhảy nhót, cư xử không đúng mực với sếp của mình. Và chuyện đó không phải là nhỏ nhặt. Tôi đã nhận trách nhiệm và chấp nhận từ bỏ sự nghiệp của mình vì điều đó. Đó là cái giá tôi chọn trả", Cabot nói.

Kể từ khi đoạn video được chia sẻ, nó đã thu hàng triệu người xem và bàn luận trên mạng xã hội. Kéo theo đó, Kristin Cabot cho biết đã nhận được nhiều lời dọa giết. Điều này khiến không chỉ cô mà các con cũng phải sống trong cảm giác sợ hãi.

“Tôi muốn các con tôi hiểu rằng con người có thể mắc sai lầm, thậm chí là những sai lầm lớn. Nhưng vì điều đó mà bị dọa giết thì không phải là điều bạn đáng phải chấp nhận", Cabot nói.

Ngoài ra, Cựu giám đốc nhân sự của Astronomer cho biết tại thời điểm xảy ra sự việc, cô cũng vừa ly thân chồng cũ. Sau khi lùm xùm nổ ra, cô và chồng cũ vẫn giữ liên lạc, nhưng từ tháng 9 thì gần như cắt đứt liên hệ. Giải thích cho hành động này, Cabot cho hay “tiếp tục nói chuyện sẽ khiến mọi người khó mà tiến về phía trước và chữa lành những tổn thương".

Hiện tại, gần 6 tháng sau vụ lùm xùm, cô vẫn đang cố gắng ổn định lại cuộc sống, bao gồm cả việc tìm kiếm công việc mới.

Trước đó, đoạn video “kiss cam” lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Cabot và sếp ôm nhau tình tứ trên khu vực ban công. Ngay khi nhận ra mình bị quay, cả hai nhanh chóng che mặt, quay đi né tránh ống kính. Khoảnh khắc này được chia sẻ chóng mặt, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.