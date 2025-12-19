Kendall Jenner hẹn hò ông trùm nước hoa?

Người mẫu 30 tuổi tiếp tục bị bắt gặp xuất hiện cùng Ben Gorham. Thời gian gần đây, tin đồn cặp đôi hẹn hò ngày càng lan rộng, song hai người chưa chính thức xác nhận.

Theo Page Six, Kendall Jenner cùng Ben Gorham bị bắt gặp cùng nhau đi uống cà phê tại Architecture Bookstore Café, Los Angeles vào hôm 17/12. Người mẫu nở nụ cười rạng rỡ khi cô cùng bạn trai tin đồn cùng nhau đi bộ đến chỗ hẹn. Cũng trong ngày, cả hai bị bắt gặp đi mua sắm tại cửa hàng đồ cổ La Maison Francaise Antiques.

Cặp đôi chọn trang phục ton-sur-ton cho buổi đi chơi. Jenner diện áo len, quần, đeo kính đen đồng bộ, lựa chọn giày bệt màu đỏ tạo điểm nhấn. Trong khi Gorham cũng đeo kính đen và mặc quần đen. Anh hoàn thiện outfit với mũ bóng chày đen và áo khoác bomber.

Kendall Jenner cùng Ben Gorham được cho là đang hẹn hò. Ảnh: Backgrid.

Tin đồn Kendall Jenner yêu Ben Gorham dấy lên sau khi cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện chung. Trước đó vào tháng 9, hai người cùng nhau xem sách tại một cửa hàng ở West Hollywood. Không lâu sau đó, hai người tiếp tục cùng đi ăn trưa tại quán Field and Fort ở Summerland, theo Daily Mail. Vào tháng 10, cặp đôi còn bị phát hiện cùng nhau mua sắm tại The Row ở Paris.

Trước khi bị đồn hẹn hò "ông trùm nước hoa", Jenner từng có mối quan hệ lãng mạn với ca sĩ Bad Bunny. Hai ngôi sao hẹn hò từ đầu năm 2023, đến cuối năm thì chia tay vì “mọi thứ dần nguội lạnh”. “Họ đều cực kỳ bận rộn và biết rằng cả hai vẫn còn trẻ, còn nhiều điều muốn trải nghiệm riêng trước khi nghĩ đến chuyện ổn định”, một nguồn tin thân cận chia sẻ.

Ben Gorham sinh năm 1977, là một nhà sáng tạo nước hoa gốc Ấn Độ và Canada. Trước khi có sự nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực nước hoa, anh ban đầu theo đuổi bằng cấp về mỹ thuật tại trường nghệ thuật Stockholm.