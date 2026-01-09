Uẩn khúc vụ con trai Beckham chặn cả gia đình

Brooklyn và Nicola gây sốc khi chặn bố mẹ và các em trên mạng xã hội. Điều này được cho là do phía Victoria đã phớt lờ lời đề nghị hòa giải riêng tư.

Theo The Sun, Brooklyn từng gửi một bức thư tới bố mẹ ruột, bày tỏ mong muốn hàn gắn tình cảm một cách riêng tư thay vì ồn ào, gây thu hút truyền thông. Theo đó, anh không muốn hai gia đình tương tác trên mạng xã hội và mong bố mẹ không gắn thẻ tài khoản của mình trong các bài đăng.

Song sau đó, vợ chồng Beckham trong một số bài đăng vẫn nhắc về Brooklyn. Hồi tháng trước, Victoria lại ấn "like" một bài đăng của con trai. Điều này khiến Brooklyn và vợ cảm thấy những đề nghị hòa giải riêng tư của mình đã bị bố mẹ phớt lờ.

Việc Victoria nhấn "like" clip của con trai được cho là giọt nước tràn ly.

Nguồn tin chia sẻ: "Thực sự, mọi người không biết hết sự thật của câu chuyện đau lòng này, và nghĩ rằng Brooklyn chỉ đơn giản là bướng bỉnh khi chặn bố mẹ. Thực tế là vào cuối mùa hè năm ngoái, cậu ấy đã gửi cho họ một bức thư, đề nghị mọi liên lạc phải thông qua luật sư, và muốn cố gắng hàn gắn riêng tư chứ không phải công khai".

Người này nói thêm: "Cậu ấy cảm thấy bố mẹ vẫn tiếp tục phớt lờ mong muốn đó và cứ nhắc đến cậu trên mạng thay vì liên hệ riêng. Về phía mình, David và Victoria thực ra chỉ cố gắng để cậu con trai cả yêu quý biết rằng cánh cửa luôn rộng mở, và họ vẫn quan tâm đến cậu... Họ cảm thấy bối rối và suy sụp trước diễn biến mới này. Thực ra cả hai không hề có ác ý".

Nguồn tin nhận định bất kỳ sự hòa giải mâu thuẫn nào cũng cần phải diễn ra trong riêng tư, tránh xa sự soi mói của dư luận. Đó là điều mà Brooklyn và vợ mong muốn. Nhưng vợ chồng Beckham vô tình phớt lờ đề nghị đó, vẫn gây chú ý trên mạng xã hội khi cố tương tác với con trai, khiến Brooklyn liên tục trở thành đề tài bàn tán. Vì lẽ đó, mâu thuẫn trong gia đình Beckham ngày càng bị đẩy đi xa. Hiện tại, hai gia đình chỉ có thể liên hệ với nhau qua luật sư.

Đồn đoán về mâu thuẫn gia đình Beckham dấy lên từ lâu, khi vợ chồng Brooklyn vắng mặt trong tất cả sự kiện gia đình. Song đỉnh điểm là tháng trước, Brooklyn đăng lên Instagram đoạn clip giới thiệu công thức gà nấu bia của mình. Victoria gây chú ý khi ấn "like" bài viết, lập tức khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Ngay sau đó, Brooklyn đã chặn toàn bộ gia đình bố mẹ ruột. Hiện tại, Nicola cũng đã chặn tài khoản các thành viên gia đình chồng.