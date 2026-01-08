Tóc Tiên gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh quyến rũ trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ dí dỏm đáp trả khi một dân mạng bình phẩm về nhan sắc.

Hôm 8/1, Tóc Tiên chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh chụp trên một du thuyền. Người đẹp xuất hiện với phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo. Tóc Tiên diện corset kết hợp bra trắng, kết hợp chân váy ngắn. Cô sử dụng phụ kiện vòng cổ đính đá và găng tay dài màu hồng nhạt trùng tông váy, pha trộn nét cổ điển và hiện đại.

Trang phục và những tạo dáng gợi cảm trước ống kính của chủ nhân hit Đậm đà nhanh chóng thu hút quan tâm với hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nữ ca sĩ tỏ ra thoải mái, vui vẻ khi trả lời bình luận của khán giả.

Tuy nhiên, Tóc Tiên cũng không ngần ngại đáp trả khi xuất hiện một bình luận nhận xét "Không bằng em mình đang tán". Cô phản hồi: "Bởi vậy có tán được đâu". Lời đáp trả dí dỏm của nữ ca sĩ khiến dân mạng thích thú.

Tóc Tiên khoe sắc vóc gợi cảm trong loạt ảnh mới. Ảnh: FBNV.

Tóc Tiên vốn theo đuổi phong cách sexy, cá tính từ lâu, song gần đây hình ảnh của cô được cho là táo bạo hơn.

Trước đó, trong bài đăng tổng kết 2025, Tóc Tiên cho biết đây là năm có nhiều biến động với cô. "Sau tất cả, những gì còn lại là lòng biết ơn, biết ơn vì đã đến, ở lại, rời đi", người đẹp viết.

Thời gian qua, Tóc Tiên và Touliver vướng nghi vấn trục trặc sau nhiều năm gắn bó. Cả hai thường xuất hiện ở những nơi khác nhau thay vì đi chung như trước. Tóc Tiên cũng được cho là đã rời khỏi ngôi nhà từng sống chung với chồng. Hai người không còn tương tác qua mạng xã hội như trước đây. Nữ ca sĩ không ít lần cập nhật các dòng trạng thái tâm trạng, càng làm dân mạng đồn đoán về chuyện rạn nứt. Song giữa những đồn đoán, Tóc Tiên và Touliver đều không lên tiếng.

Trong đêm nhạc countdown diễn ra tối 31/12/2025 tại TP.HCM, khoảnh khắc Tóc Tiên gặp Touliver gây xôn xao mạng xã hội. Song ngay sau đó, trên trang cá nhân, Tóc Tiên lại đăng tải clip ngồi trên ôtô và trở về nhà riêng một mình, đón giao thừa. "Countdown mình tôi", cô viết.