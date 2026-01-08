Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chương trình thế sóng Táo Quân 2026

  • Thứ năm, 8/1/2026 13:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Táo Quân dừng sản xuất sau 22 năm phát sóng. Một chương trình mới với tên gọi "Quảng trường mùa xuân" sẽ thế sóng dịp Tết 2026, hiện trong giai đoạn sản xuất.

Táo Quân được xác nhận sẽ không lên sóng đêm Giao thừa 2026. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình truyền hình mới mang tên Quảng trường mùa xuân, do MC Đinh Tiến Dũng (biệt danh Cù Trọng Xoay/Giáo sư Xoay) viết kịch bản.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đinh Tiến Dũng cho biết Quảng trường mùa xuân hiện vẫn trong giai đoạn sản xuất. Trên trang cá nhân, nam MC mới đây cũng có bài đăng chia sẻ về việc đang đi tìm ý tưởng cho kịch bản.

Tao quan anh 1

MC Đinh Tiến Dũng đảm nhiệm viết kịch bản cho chương trình thay sóng Táo Quân. Ảnh: FBNV.

"Mình tự ngẫm lại quá trình viết kịch bản thì đúng là đến 80% công sức là dành cho việc kiếm gạo và vo gạo (đãi sạn), chỉ có 20% công sức là dành cho việc nấu cơm mà thôi. Dù đến nay mình 'nấu' kịch bản được 28 năm và tay nghề cũng có vẻ thành thạo, thì điều đó cũng chẳng đảm bảo được cho một 'nồi' kịch bản ngon vì nó vẫn phụ thuộc vào gạo. Đó là lý do đến giờ mình vẫn viết ra các kịch bản dở đều đều, do gạo lởm thôi. Thi thoảng mới được một nồi ngon", anh dí dỏm chia sẻ.

Trước đó, VTV xác nhận dừng sản xuất Táo Quân 2026. Trên fanpage chính thức của chương trình, ê-kíp cũng nói lời tạm biệt khán giả thông qua câu nói quen thuộc của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh: "Ta tuyên bố bãi chầu". Việc chương trình hài kịch được xem như món ăn tinh thần của đông đảo thế hệ người Việt dừng sản xuất sau 22 năm, khiến công chúng tiếc nuối.

Cách đây ít ngày, MC Đinh Tiến Dũng cũng gây chú ý khi rời Ai là triệu phú sau 5 năm gắn bó. Người thay thế anh dẫn dắt chương trình là MC Quốc Khánh.

Đinh Tiến Dũng sinh năm 1981, quê ở Nam Định, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp I. Sau đó, anh chuyển hướng sang làm ngành truyền hình và được khán giả biết tới khi chủ trì các chương trình Quyền lực ghế nóng, Nhà sáng chế.

Nam MC có biệt danh "giáo sư Xoay" nhờ những màn đối đáp lưu loát, dí dỏm và duyên dáng trên show Hỏi xoáy đáp xoay. Ngoài ra, anh còn đảm nhận vị trí biên kịch cho các chương trình "đinh", cần vốn kiến thức phong phú của VTV như Thư giãn cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Gala Cười... Anh bắt đầu giữ vai trò dẫn dắt Ai là triệu phú từ năm 2020, thay thế MC Phan Đăng.

Hoàng Nhi

