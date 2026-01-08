Lý do ‘Đại hồng thủy’ khiến dư luận Hàn Quốc dậy sóng

“Đại hồng thủy” liên tiếp chinh phục những kỷ lục về lượt xem, nhưng đang phải đối diện với cơn bão chê bai, chỉ trích ở quê nhà Hàn Quốc.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung phim.

Chuyện gì xảy ra với Đại hồng thủy (tựa tiếng Anh: The Great Flood) là câu hỏi được người yêu phim đặt ra những ngày qua. Đứa con tinh thần của đạo diễn Kim Byung Woo - người cách đây không lâu tạo nên cơn sốt phòng vé Toàn trí độc giả - đang trở thành cái tên gây tranh cãi chưa từng thấy tại quê nhà.

Kể từ khi ra mắt tới nay, Đại hồng thủy nắm giữ vị trí đầu bảng hạng mục phim không nói tiếng Anh của Netflix 3 tuần liên tiếp. Theo số liệu cập nhật mới nhất, tác phẩm đã thu hút hơn 72 triệu lượt xem - thành tích đáng mơ ước, bỏ xa các đối thủ ra mắt cùng thời điểm.

Thế nhưng, phim lại đang phải đối diện cơn “đại hồng thủy” của những phản ứng gay gắt, đặc biệt tại Hàn Quốc. Làn sóng chê bai phim lớn tới nỗi kéo theo không ít ý kiến tiêu cực nhắm tới các nhà sáng tạo nội dung phim hay nền tảng phim OTT nói chung, khiến dân trong nghề cũng phải lên tiếng, mong dư luận không bị đẩy đi quá xa.

'Thảm họa’ kết hợp ‘khoa học viễn tưởng’

Đại hồng thủy mở ra vào một ngày kia, khi Gu An Na (Kim Da Mi) cùng cậu con trai nhỏ thức dậy trong căn hộ tầng 3 chung cư. Họ nhanh chóng cảm nhận được điều gì đó bất thường đang ập đến trong cơn mưa tầm tã. Làn nước dâng cao từ khi nào tràn vào căn nhà của hai mẹ con. An Na vội vã cùng con trai cố gắng trèo lên các tầng cao hơn, trong khi mực nước vẫn đang dâng lên nhanh chóng.

Giữa lúc tình thế nguy hiểm, nhân viên an ninh Hee Jo (Park Hae Soo) xuất hiện, cố gắng đưa hai mẹ con đến nơi an toàn. Lúc này đây, An Na mới được tiết lộ là một nhà nghiên cứu A.I (trí tuệ nhân tạo). Hee Jo cho hay một thiên thạch đã lao xuống Nam Cực, khiến băng tan chảy gây ra thảm họa tận thế. Khéo thay, nghiên cứu của An Na lại chính là chìa khóa quyết định vận mệnh nhân loại.

Kim Da Mi vào vai chính trong phim.

Đại hồng thủy ra mắt trong bối cảnh điện ảnh Hàn Quốc ngày càng mạnh dạn khai thác các kịch bản tận thế, thảm họa, nơi con người bị ném vào những giới hạn, thử thách khắc nghiệt nhất để bộc lộ bản chất. Không đi theo lối mòn sinh tồn giật gân, bộ phim của Kim Byung Woo chọn cách tiếp cận có phần liều lĩnh hơn: đặt thảm họa thiên nhiên song hành với câu hỏi về công nghệ, trí tuệ nhân tạo và niềm tin giữa người với người.

Chính lựa chọn này biến Đại hồng thủy trở thành một tác phẩm táo bạo về ý tưởng, khi ít nhất đã dám chọn hướng đi độc đáo mà trước đó chưa từng được thử nghiệm. Một mặt, phim đặt ra câu hỏi con người đấu tranh để bảo vệ điều gì trong những tình huống sống còn, và rằng liệu chúng ta còn niềm tin ở đồng loại trong những thời khắc sinh tử. Mặt khác, phim chạm tới câu hỏi gây tranh cãi gay gắt trong xã hội hiện đại, rằng liệu công nghệ sẽ là cứu tinh trong tương lai, hay rốt cuộc lại là khởi đầu cho sự hủy diệt của nền văn minh nhân loại.

Ở nửa đầu, Đại hồng thủy diễn ra với những ngôn ngữ kể chuyện đặc trưng của dòng phim thảm họa. Lựa chọn không gian chung cư giúp định hình bầu không khí ngột ngạt, không lối thoát. Nước dâng lên từng tầng, buộc con người phải di chuyển theo chiều thẳng đứng, tạo áp lực liên tục với nhân vật. Thang máy bị kẹt, cầu thang dẫn lên sân thượng hỗn loạn, và mọi người phải vật lộn để sống sót theo cách riêng.

Thảm họa không còn là khái niệm trừu tượng mà hiện diện rõ ràng trong từng cánh cửa bị khóa, từng bậc cầu thang ngập nước hay từng quyết định sống còn diễn ra trong gang tấc…

Nhưng bước sang nửa sau, Đại hồng thủy đánh mất trọng tâm khi câu chuyện dần chuyển hướng sang màu sắc khoa học viễn tưởng, nơi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu ký ức và khái niệm “tương lai nhân loại” trở thành xung đột cốt lõi. Nhịp phim vốn đang được thúc đẩy bằng loạt tình huống nguy hiểm đột nhiên chùng xuống, khiến cảm xúc người xem gián đoạn trước những đoạn hội thoại nặng tính giải thích và suy tưởng.

Nhiều nhân vật, tình huống được cài cắm xuyên suốt hành trình di chuyển của mẹ con An Na. Sự xuất hiện của những phận đời khác là công cụ giúp đạo diễn phản ánh thông điệp xã hội, từ tính người, lòng trắc ẩn cho tới xung đột quan hệ xã hội… Thế nhưng, xây dựng kịch bản nhìn chung còn lỏng lẻo, khiến những tình huống hiện lên kém thuyết phục, chưa truyền tải được ý tưởng như mong muốn.

Phim đã thu hút hơn 72 triệu lượt xem.

Có đáng bị chỉ trích gay gắt?

Trong Đại hồng thủy, hai yếu tố thảm họa và khoa học viễn tưởng va chạm có phần gượng gạo. Câu hỏi đạo đức về công nghệ, về việc con người nên bảo vệ điều gì khi đứng trước diệt vong, được nêu ra nhưng chưa giải quyết đến nơi đến chốn. Kết quả, phim rơi vào trạng thái lưng chừng. Câu chuyện chưa đủ giật gân, gay cấn để trở thành một tác phẩm sinh tồn đúng nghĩa, mặt khác chưa đủ sắc sảo và chặt chẽ trong những lý giải âm mưu khoa học để thuyết phục khán giả yêu thích dòng phim viễn tưởng.

Đây cũng là lý do khiến khán giả Hàn Quốc cảm thấy khó chịu về phim. Nhiều người cho biết cảm thấy “bị lừa” khi xem Đại hồng thủy, và “phải tắt vội sau 30 phút”. Điều này dễ lý giải khi phim mang đến kỳ vọng về một hành trình sinh tồn kịch tính, giàu cảm xúc, nhưng rốt cuộc khiến khán giả ngủ gật vì những lý giải lê thê, lồng ghép triết lý có phần khô khan.

Park Hae Soo trong vai Hee Jo có thể coi là một điểm sáng, dù không có quá nhiều đất diễn. Nhân vật của anh mang dáng dấp quen thuộc của mẫu người đàn ông trầm lặng, dùng hành động thay vì lời nói trong những tình huống cấp bách. Hee Jo vừa là "cứu tinh" với nữ chính, vừa giúp mạch truyện không bị rơi vào trạng thái độc thoại triết lý.

Trong khi với vai An Na, Kim Da Mi mang đến một hình ảnh khác biệt so với những vai diễn trước đây. Nhân vật của cô không phải hình mẫu người mẹ lý tưởng mà thiên về lý trí. Khi bị đẩy vào cuộc vật lộn trong thảm họa, đứng giữa lựa chọn sống còn bảo vệ con và trách nhiệm với nhân loại, nhân vật buộc phải đối diện với những cảm xúc mà trước đó đã né tránh.

Kim Da Mi lột tả được sự mệt mỏi, kiệt quệ tinh thần, nhưng những giằng xé nội tâm và gắn kết mẫu tử giữa nhân vật với người con bị khán giả chê bai gượng gạo. Dẫu vậy, việc lựa chọn một gương mặt mang vẻ non nớt như Da Mi lại có thể xem là tính toán của đạo diễn trong việc lật mở bí mật kế hoạch tái thiết nhân loại ở nửa sau phim.

Những vụng về, bản năng của nhân vật thực chất đã được giải thích qua hành trình hơn hai vạn lần thử nghiệm thất bại, nhằm tinh chỉnh các phản ứng cảm xúc nhân tạo bằng cách buộc nhân vật phải qua chia ly, mất mát.

Phim hứng chịu làn sóng chê bai dữ dội của khán giả Hàn.

Tuy nhiên, cách giải thích những quy tắc vận hành và giáo lý khoa học viễn tưởng còn rối rắm, lại thiếu ngôn ngữ kể chuyện hấp dẫn nên dễ đánh mất sự kiên nhẫn nơi người xem. Thế nhưng việc Đại hồng thủy bị khán giả "dội gáo nước lạnh" vẫn là điều đáng tiếc.

Với sự mạnh dạn với những thử nghiệm mới, tác phẩm của Kim Byung Woo có chăng nên được đón nhận với một tâm thế cởi mở hơn.