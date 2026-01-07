Phần lồng tiếng của Lê Dương Bảo Lâm hại ‘Đại ca ha ha ha’

“Đại ca ha ha ha” có nội dung giải trí, lại quy tụ dàn sao lồng tiếng với nhiều gương mặt hot như Lê Dương Bảo Lâm. Tuy nhiên, việc lạm dụng thoại chế, thoại lên gân phản tác dụng.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung phim

Đại ca ha ha ha lấy bối cảnh xã hội hiện đại, khi những băng đảng cộm cán, từng tung hoành ngang dọc năm xưa nay không còn chỗ đứng trong xã hội trật tự, văn minh. Giờ đây, nghe thấy “giang hồ”, người ta không những không sợ mà chỉ thấy ghét bỏ, xa lánh.

Chuyện phim theo chân Soon Tae, một “cựu giang hồ” đam mê nấu ăn và nuôi mộng mở chuỗi nhà hàng nên muốn rửa tay gác kiếm. Ngặt nỗi, ông trùm Dae Soo đột ngột qua đời, khiến Soon Tae bất đắc dĩ bị hội đồng chỉ định trở thành người kế vị.

Để trốn tránh chiếc ghế đại ca, anh tìm cách đẩy “vinh dự” ấy sang Kang Pyo, cháu trai ông trùm vừa mãn hạn tù. Nhưng đời không như mơ, Kang Pyo cũng chẳng tơ tưởng giấc mộng giang hồ, chỉ một mực theo đuổi ước mơ trở thành vũ công. Từ đây, một cuộc "đại chiến né chức" nổ ra, khi cả hai cố tìm cách đùn đẩy trách nhiệm nặng nề này cho đối phương, dẫn đến những tình huống cười ra nước mắt.

Giải trí nhưng không 'vô tri'

Tại thị trường châu Á, Hàn Quốc những năm gần đây luôn chứng minh là cái nôi của những ý tưởng phim độc đáo, bám sát vấn đề xã hội. Chủ đề giang hồ thực tế không mới, từng được thể hiện trong hàng trăm tác phẩm điện ảnh của Nhật Bản hay đặc biệt là Hong Kong. Song, góc nhìn về sự “lỗi thời” của xã hội đen, đặt nó trong câu chuyện hài hước với một chút châm biếm lại trở thành phát hiện đặc biệt của đạo diễn Ra Hee Chan.

Không phải màu sắc neo-noir u tối, Đại ca ha ha ha, đúng như nhan đề Việt hóa của nó, mang lại tràng cười thả ga cho khán giả về một màn tranh đấu trong giới giang hồ. Nhưng trớ trêu thay không phải giành giật, mà lại là một cuộc trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Tại đó, quyền lực xã hội đen - trước đó hay được mô tả như thứ được khao khát - giờ đây lại bị ghẻ lạnh trong xã hội hiện đại.

Câu chuyện được kể theo cấu trúc tuyến tính, không có cú plot-twist khó đoán. Khán giả tinh ý dễ dàng nhận ra hướng đi của phim từ sớm, thậm chí đoán được bí mật về cái chết của ông trùm ngay từ đầu. Thế nhưng, Đại ca ha ha ha vẫn mang sức hấp dẫn lạ kỳ nhờ kỹ thuật kể chuyện và dựng phim tốt, thành công níu giữ sự hứng thú của khán giả với những tình huống đang diễn ra trên màn ảnh.

Nam chính Soon Tae muốn giải nghệ theo đuổi mơ ước làm bếp.

Những chiêu trò Soon Tae và Kang Pyo phải vắt óc nghĩ ra để ngáng chân đối phương, từ việc phá buổi thi nhảy, làm hỏng buổi chấm món ăn cho tới cố tình chuốc rắc rối để bị bắt… được xây dựng một cách duyên dáng, biến chiếc ghế ông trùm từ biểu tượng quyền lực thành “của nợ” ai cũng muốn vứt bỏ. Tại đó, sự xuất hiện của gã ngốc Pan Ho, kẻ duy nhất muốn giành lấy chiếc ghế “đại ca”, lại là tình huống đầy tính giễu cợt. Sự ngớ ngẩn, bốc đồng của Pan Ho khi cố gắng tranh giành quyền lực như một cái tát thức tỉnh, rằng quyền lực giang hồ giờ đây không còn chỗ đứng, trừ những kẻ chưa nhận ra nó đã lỗi thời.

Soon Tae đại diện cho giang hồ “thế hệ cũ”, từng sống bằng vũ lực nhưng giờ lại nuôi mộng làm bếp, chăm sóc gia đình. Con dao biểu tượng của bạo lực, máu đổ nay trở thành công cụ để anh kiếm sống, theo đuổi ước mơ mở chuỗi nhà hàng. Đối lập với Soon Tae là Kang Pyo, một chàng trai trẻ từ bỏ cơ hội được thế hệ trước trao cho để chạy theo niềm vui, ước mơ riêng. Tango, một bộ môn đòi hỏi cảm xúc và sự tinh tế - đối nghịch hoàn toàn với thế giới bạo lực, xô bồ mà cậu được kỳ vọng sẽ kế thừa.

Sự song song giữa hai ước mơ tưởng chừng lạc quẻ lại là chìa khóa giúp Đại ca ha ha ha mở ra những tiếng cười sảng khoái, đầy tính giải trí nhưng ẩn sau đó cũng là thông điệp xã hội mang tính giáo dục mạnh mẽ.

Tất nhiên, kịch bản Đại ca ha ha ha vẫn còn một vài hạn chế. Việc không có tình tiết bất ngờ khiến cao trào chưa thực sự bùng nổ, tạo được bước ngoặt cảm xúc cần thiết. Nhân vật cảnh sát chìm Tae Kyu mang lại tiếng cười nhờ sự hậu đậu, nhưng tuyến truyện này chưa được khai thác đủ sâu để tạo thành một mảng xung đột sắc nét.

Ra Hee Chan chủ đích chọn lối kể chuyện an toàn, không quá đào sâu vào mặt tối của thế giới ngầm hay hệ quả xã hội. Nhưng cũng vì vậy, trải nghiệm tác phẩm mang lại vui nhộn, gần gũi, dễ xem vì thiên về giải trí, phù hợp với số đông.

Bộ phim 'thiệt thòi' nhất rạp Việt mùa Tết

Điểm nổi bật, “ăn tiền” nhất Đại ca ha ha ha là yếu tố hài - màu sắc chủ đạo mà phim theo đuổi. Những mảng miếng hài thực chất không quá mới, nhưng duyên dáng và được gieo tinh tế, nên hiệu quả chọc cười luôn ở mức tối đa.

Jung Kyung Ho vào vai cháu ông trùm trong phim.

Để không khiến người xem nhàm chán, đạo diễn liên tục thay đổi cách “quăng miếng”, từ tình huống, lời thoại cho tới biểu cảm nhân vật. Bản phim phụ đề ghi điểm với việc bắt trend khéo léo, mang nhiều từ khóa hot giai đoạn qua như “hữu duyên”, “cạn phước” và loạt nhân vật, sự kiện giải trí nổi tiếng ở Việt Nam vào thoại. Nhiều tình huống ngặt nghèo, tréo ngoe hay thoại trào phúng theo kiểu “Thứ duy nhất đâm được tôi lúc này là mũi kim tiêm tiểu đường” có thể khiến người xem bật cười nghiêng ngả nhờ việc xuất hiện vào thời điểm đắt giá.

Diễn xuất và những màn tung hứng mượt mà của dàn diễn viên giàu kinh nghiệm như Jo Woo Jin, Jung Kyung Ho hay Park Ji Hwan càng làm Đại ca ha ha ha thêm tính giải trí. Mà tại đó, sự “lố” của nhân vật cũng trở nên dễ chấp nhận.

Ra Hee Chan cho thấy sự chắc tay trong việc kiểm soát nhịp điệu. Phim không có bất ngờ nhưng dễ dàng níu giữ sự hứng thú của người xem trong khoảng thời lượng 96 phút - vừa vặn với một tác phẩm hài. Những mảng hành động được xử lý vừa khéo, đủ tạo kịch tính nhưng không biến đổi màu sắc hài của phim. Sự kết hợp bộ môn nhảy trong các trường đoạn hành động cũng là ý tưởng thú vị, độc đáo, bổ sung vào bức tranh Đại ca ha ha ha sắc màu giải trí mới.

Bản phim lồng tiếng tại Việt Nam quy tụ dàn sao hot, từ Lê Dương Bảo Lâm, Thái Hòa, Hoài Linh - những “cây hài nổi tiếng” và được yêu thích, cho tới Mạc Văn Khoa, Đàm Vĩnh Hưng… Tuy nhiên, việc lạm dụng thoại chế, thoại lên gân đôi lúc làm mất đi tính hài duyên dáng của bản gốc. Một số mảng miếng bị đẩy đi quá đà, đặc biệt ở phần lồng tiếng của Lê Dương Bảo Lâm, khiến tiếng cười trở nên gượng ép thay vì bật ra một cách tự nhiên - một điều đáng tiếc khi thoại gốc đã giàu chất liệu hài hước mà không cần làm quá.

Đại ca ha ha ha từng gây sốt rạp Hàn.

Trước khi ra rạp Việt, Đại ca ha ha ha từng khiến phòng vé Hàn dậy sóng. Với câu chuyện hấp dẫn, giải trí nhưng không “vô tri”, không ngạc nhiên khi phim dễ dàng chinh phục khán giả đại chúng, thu hút hơn 2,4 triệu lượt khán giả chỉ sau thời gian ngắn và lọt top 5 phim ăn khách nhất xứ kim chi năm qua.

Khi đặt chân đến Việt Nam, tác phẩm vừa có 4 ngày chiếu sớm trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, mang về khoảng 1,5 tỷ đồng . Con số này rõ ràng chưa xứng đáng với kỳ vọng, khi Đại ca ha ha ha được đánh giá là tác phẩm có chất lượng tốt nhất nhì trong dàn phim chiếu rạp mùa Tết năm nay. Phải cạnh tranh thị phần với nhiều đối thủ, phim chịu thiệt thòi khi lượng suất chiếu hạn chế. Nhưng với những phản hồi tích cực sau những suất đặc biệt, Đại ca ha ha ha vẫn có tiềm năng lội ngược dòng khi tới thời điểm khởi chiếu chính thức.