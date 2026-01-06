Thiều Bảo Trâm: 'Tôi không muốn trở thành người mạnh mẽ nữa'

Giọng ca "Sau lưng anh có ai kìa" có bài đăng dài chia sẻ tâm trạng trên mạng xã hội. Cô cho biết đã mệt mỏi với việc phải tỏ ra mạnh mẽ và muốn được thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình.

Tối 6/1, trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái dài bằng tiếng Anh. Nữ ca sĩ bộc bạch đã mệt mỏi với việc che giấu những cảm xúc yếu đuối để cố tỏ ra mạnh mẽ trước mắt mọi người.

Thiều Bảo Trâm có bài đăng đầy tâm trạng trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

"Không bao giờ muốn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ nữa. Tôi muốn trở thành người phụ nữ hạnh phúc, dịu dàng, không phải lúc nào cũng phải gánh cả thế giới trên vai. Tôi muốn được thoải mái cười mà không phải kìm nén, được mỉm cười mà không cần gượng ép, và được cảm thấy nhẹ nhõm trở lại. Tôi không muốn lúc nào cũng giấu đi nỗi đau của mình chỉ để trông có vẻ mạnh mẽ", người đẹp viết.

Cô cho biết việc phải tỏ ra mạnh mẽ, cứng cáp khiến bản thân cảm thấy rất mệt mỏi. "Tôi muốn sống với cảm giác thanh thản, bình yên trong tim. Tôi muốn được tận hưởng những điều nhỏ bé. Tôi chỉ muốn được là chính mình. Không cố gắng trở nên bất khả xâm phạm, không cố gắng che giấu nữa, mà được tự do sống".

Dòng trạng thái đầy tâm trạng của Thiều Bảo Trâm nhanh chóng thu hút quan tâm. Những ngày qua, ngôi sao sinh năm 1994 vẫn tích cực đăng tải nhiều hình ảnh bản thân đi diễn tại các sự kiện âm nhạc, thể hiện tâm trạng vui vẻ.

Thiều Bảo Trâm là một trong những nghệ sĩ nổi bật của Chị đẹp Đạp gió 2024. Cô gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và giọng hát tốt. Sau chương trình, người đẹp thu hút thêm một lượng fan không nhỏ.

Gần đây, Thiều Bảo Trâm từng vướng tin thẩm mỹ, tiêm má sau khi dân mạng chỉ ra gương mặt cô có phần bầu bĩnh hơn. Người đẹp sau đó lên tiếng phủ nhận, cho biết đó là do tăng cân.