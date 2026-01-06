Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Thiều Bảo Trâm: 'Tôi không muốn trở thành người mạnh mẽ nữa'

  • Thứ ba, 6/1/2026 19:54 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Giọng ca "Sau lưng anh có ai kìa" có bài đăng dài chia sẻ tâm trạng trên mạng xã hội. Cô cho biết đã mệt mỏi với việc phải tỏ ra mạnh mẽ và muốn được thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình.

Tối 6/1, trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái dài bằng tiếng Anh. Nữ ca sĩ bộc bạch đã mệt mỏi với việc che giấu những cảm xúc yếu đuối để cố tỏ ra mạnh mẽ trước mắt mọi người.

Thieu Bao Tram anh 1

Thiều Bảo Trâm có bài đăng đầy tâm trạng trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

"Không bao giờ muốn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ nữa. Tôi muốn trở thành người phụ nữ hạnh phúc, dịu dàng, không phải lúc nào cũng phải gánh cả thế giới trên vai. Tôi muốn được thoải mái cười mà không phải kìm nén, được mỉm cười mà không cần gượng ép, và được cảm thấy nhẹ nhõm trở lại. Tôi không muốn lúc nào cũng giấu đi nỗi đau của mình chỉ để trông có vẻ mạnh mẽ", người đẹp viết.

Cô cho biết việc phải tỏ ra mạnh mẽ, cứng cáp khiến bản thân cảm thấy rất mệt mỏi. "Tôi muốn sống với cảm giác thanh thản, bình yên trong tim. Tôi muốn được tận hưởng những điều nhỏ bé. Tôi chỉ muốn được là chính mình. Không cố gắng trở nên bất khả xâm phạm, không cố gắng che giấu nữa, mà được tự do sống".

Dòng trạng thái đầy tâm trạng của Thiều Bảo Trâm nhanh chóng thu hút quan tâm. Những ngày qua, ngôi sao sinh năm 1994 vẫn tích cực đăng tải nhiều hình ảnh bản thân đi diễn tại các sự kiện âm nhạc, thể hiện tâm trạng vui vẻ.

Thiều Bảo Trâm là một trong những nghệ sĩ nổi bật của Chị đẹp Đạp gió 2024. Cô gây chú ý nhờ ngoại hình sáng và giọng hát tốt. Sau chương trình, người đẹp thu hút thêm một lượng fan không nhỏ.

Gần đây, Thiều Bảo Trâm từng vướng tin thẩm mỹ, tiêm má sau khi dân mạng chỉ ra gương mặt cô có phần bầu bĩnh hơn. Người đẹp sau đó lên tiếng phủ nhận, cho biết đó là do tăng cân.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.

Bộ phim khiến dư luận Hàn Quốc dậy sóng

"Đại Hồng Thủy" tạo nên những tranh cãi, phản ứng gay gắt hiếm thấy trên mạng xã hội Hàn Quốc. Một số luồng ý kiến cho rằng những chỉ trích dành cho phim đã bị đẩy đi quá xa.

10 giờ trước

Á vương Tùng Sơn chuyển giới

Châu Nguyễn Tùng Sơn công khai chia sẻ về hành trình phẫu thuật chuyển giới, lấy tên mới là Thanh Hà. Cô may mắn nhận được sự ủng hộ của bạn bè, gia đình trên hành trình này.

7 giờ trước

'Triển Chiêu' Hà Gia Kính gây lo lắng

Ngôi sao "Bao Thanh Thiên" tiết lộ phải tới bệnh viện trong những ngày đầu năm mới. Đoạn clip Hà Gia Kính đau đớn khi điều trị bệnh khiến fan lo lắng.

4 giờ trước

Tống Khang

Thiều Bảo Trâm chị đẹp

Đọc tiếp

Canh 18+ gay tranh luan trong phim Trung Quoc hinh anh

Cảnh 18+ gây tranh luận trong phim Trung Quốc

51 phút trước 20:00 6/1/2026

0

"Tofu Mama" gây sốc với cảnh nóng giữa nhân vật nam chính đã lập gia đình và "tiểu tam". Một bộ phận khán giả thậm chí công kích diễn viên sau cảnh phim này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý