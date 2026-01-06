'Triển Chiêu' Hà Gia Kính gây lo lắng

Ngôi sao "Bao Thanh Thiên" tiết lộ phải tới bệnh viện trong những ngày đầu năm mới. Đoạn clip Hà Gia Kính đau đớn khi điều trị bệnh khiến fan lo lắng.

Theo tờ HK01, Hà Gia Kính những năm gần đây không còn đóng phim, lui về tận hưởng thời gian bên gia đình. Song, cuộc sống của nam diễn viên vẫn được nhiều khán giả quan tâm. Mới đây, ngôi sao 66 tuổi gây chú ý khi đăng tải một đoạn clip trong bệnh viện những ngày đầu năm mới, nhưng không tiết lộ cụ thể tình trạng sức khỏe.

Trong đoạn clip, Hà Gia Kính nằm trên giường bệnh chờ bác sĩ thăm khám. Sau đó, diễn viên la hét đau đớn khi bác sĩ thực hiện khám, tiến hành tiêm ở cánh tay. Trong quá trình điều trị, gương mặt nam diễn viên gạo cội lộ rõ sự đau đớn, mệt mỏi. Sau khi kết thúc, ngôi sao Bao Thanh Thiên vẫn tỏ ra khó chịu.

Hà Gia Kính trên giường bệnh.

Việc Hà Gia Kính phải điều trị bệnh ngay đầu năm mới khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Nhiều người hâm mộ bày tỏ lo lắng, hỏi thăm và động viên nam diễn viên giữ gìn sức khỏe.

Trước đó, Hà Gia Kính từng tiết lộ trong một buổi phát sóng trực tiếp rằng cơ thể ông khi bước sang tuổi lục tuần gặp một số vấn đề. Ông từng ho trong một thời gian dài, liên tục uống thuốc, nhưng khi uống thuốc lại cảm thấy huyết áp tăng cao nên quyết định ngừng. Sau đó, ông đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Song nam diễn viên vẫn tỏ ra lạc quan, trấn an người hâm mộ. "Chỉ là tuyến tiền liệt hơi phì đại một chút. Chuyện này qua tuổi năm mươi, sáu mươi thì chắc chắn ai cũng gặp thôi. Rồi phổi thì có chút bọt khí gì đó, cái này cũng thường gặp mà", diễn viên chia sẻ.

Hà Gia Kính sinh năm 1959, được mệnh danh là "Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh". Ông từng nổi tiếng khắp châu Á, thu hút đông đảo người hâm mộ nhờ bộ phim Bao Thanh Thiên. Những năm qua, Hà Gia Kính đã rời xa làng giải trí để chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Ông mở thương hiệu thực phẩm chức năng tại Trung Quốc đại lục, ước tính khối tài sản lên tới hơn 100 triệu NDT. Những năm gần đây, Hà Gia Kính còn bị tiết lộ đã bí mật kết hôn và có con gái.