Tiếc cho Hoài Lâm

Thiên đường máu đang là cái tên thu hút quan tâm nhất tại phòng vé những ngày qua. Bộ phim gắn nhãn 16+ xoay quanh chủ đề nạn buôn người, lừa đảo trực tuyến, quy tụ những gương mặt quen thuộc như Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan , Sỹ Toàn hay Thanh Hương… Hoài Lâm cũng gây chú ý khi xuất hiện trong phim với vai chàng trai trẻ tên Thành.

Thành được giới thiệu là một chàng trai đam mê làm giàu. Vì muốn kiếm tiền để sửa nhà cho mẹ, cậu rơi vào bẫy của tổ chức lừa đảo. Tại “khu tự trị” bên kia biên giới, Toàn có kinh nghiệm “ở chuồng chó” lâu nhất - nơi bọn lừa đảo nhốt những nạn nhân phản kháng, bỏ trốn hay không nghe lời. Tại đây, cậu kết thân với nam chính Tuấn (Quang Tuấn) - người cũng vô tình rơi vào hang hùm khi đang đi tìm em gái mất tích.

Hoài Lâm gây chú ý ngay từ khi xuất hiện với ngoại hình khắc khổ, nước da đen nhẻm, gương mặt tàn tạ, đầy vết thương sau khoảng thời gian dài bị đánh đập, tra tấn. Giữa nơi đất khách quê người, Thành vẫn một lòng nhớ quê hương, gia đình. Nhân vật đảm nhận vai trò nút thắt cảm xúc cho phim, với nhiều cảnh hồi tưởng lại khoảng thời gian hạnh phúc, êm ấm khi còn ở quê nhà - tạo nên cảnh đối nghịch với thực tại kinh hoàng ở khu tự trị.

Dẫu vậy, cách dàn dựng chưa khéo léo khiến những cảnh hồi tưởng trở nên sến, mang tính mồi chài cảm xúc một cách lộ liễu. Sự ân hận, day dứt và những nỗi niềm của nhân vật thay vì biểu lộ qua cảm xúc hay ánh mắt, lại chủ yếu truyền đạt qua lời thoại. Những câu tâm tình theo kiểu “Nếu được về nhà, việc đầu tiên em làm là ôm má thật chặt” giữa bối cảnh thiếu phù hợp tạo cảm giác kể lể.

Hoài Lâm ít nhiều thể hiện được sự đáng thương của một chàng trai trẻ bị tước đi tự do. Song, vì kịch bản và cách xây dựng nhân vật còn hạn chế, anh chưa có nhiều đất thể hiện tâm lý nhân vật. Hoài Lâm cũng thiếu kinh nghiệm trong việc thể hiện cảm xúc qua thoại, đôi khi tạo cảm giác như đang đọc kịch bản.

Tình huống Tuấn và Thành bắt tay trong cuộc đào thoát khỏi khu nhà giam đáng lẽ đã có thể trở thành phân đoạn đáng nhớ, gay cấn nhất phim. Hoài Lâm và Quang Tuấn cho thấy sự lăn xả cho vai diễn. Song, chừng đó chưa đủ thuyết phục người xem vì những hạn chế trong kịch bản. Động lực của nhân vật, cho đến những kế hoạch hay phản ứng của nhân vật trước tình huống bước ngoặt đều thiếu tự nhiên, khiên cưỡng, khiến cảnh phim trở thành “hạt sạn” lớn.

Ngoài diễn xuất, Hoài Lâm còn thể hiện OST Thiên đường máu. Ca khúc Ôm mẹ qua giọng ca giàu cảm xúc của Hoài Lâm được khán giả đón nhận tích cực. Những ngày qua, anh cùng đoàn phim tích cực tham gia cinetour, quảng bá giúp tác phẩm tạo được độ lan tỏa. Hiện tại, Thiên đường máu đã vượt mốc doanh thu 60 tỷ đồng , dự kiến sớm chinh phục cột mốc trăm tỷ phòng vé.

Trước khi trở lại với Thiên đường máu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, Hoài Lâm năm qua cũng gây chú ý khi tham gia thể hiện ca khúc nhạc phim Nhà ma xó. Bộ phim kinh dị gắn nhãn 16+ khép lại hành trình phòng vé ngắn ngủi với thành tích 18 tỷ đồng , vướng phản hồi trái chiều về chất lượng. Khán giả mong chờ thời gian tới Hoài Lâm có thể sẽ được trao cho những vai diễn có chiều sâu, tạo ấn tượng nhiều hơn.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.