CGV Việt Nam tiếp tục phản hồi về lùm xùm

CGV cho biết đã xử lý vụ lùm xùm ngay tại thời điểm phát sinh. Phía khách hàng bị ảnh hưởng cũng không muốn đẩy sự việc đi xa và không có nhu cầu trình báo cơ quan chức năng.

Hôm 3/1, trên trang cá nhân, tài khoản mạng xã hội có tên A.H tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến vụ lùm xùm xảy ra tại suất chiếu 15h45 hôm 1/1, tại một rạp CGV ở Hà Đông, Hà Nội. Người này cho biết đã qua 1 ngày kể từ khi phản hồi sự cố, nhưng phía CGV Cinemas Vietnam vẫn chưa có động thái nào.

Chủ bài đăng chỉ ra phía CGV không bố trí nhân viên trong rạp, nên khi sự việc xảy ra, người này phải chạy đi tìm nhân viên và quản lí. Sau đó, CGV lại từ chối xử lí vì "không trực tiếp chứng kiến". Tiếp đó, dù có quy định về việc mời khách hàng gây rối ra khỏi rạp, nhưng khi lùm xùm xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người, CGV được cho là vẫn đồng ý cho người gây rối tiếp tục xem phim mà không phải chịu trách nhiệm.

Khi Tri Thức - Znews liên hệ, đại diện truyền thông CGV Cinemas Vietnam cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của khách hàng, quản lý rạp đã có mặt để kiểm tra, trao đổi trực tiếp. Thời điểm đó, các khách hàng bày tỏ mong muốn tiếp tục xem phim và không yêu cầu dừng suất chiếu nên việc chiếu phim tiếp tục diễn ra, dưới sự theo dõi của nhân viên qua hệ thống camera.

Đại diện truyền thông CGV cho biết phía gia đình bị ảnh hưởng cũng không muốn đẩy sự việc đi xa và không có nhu cầu trình báo cơ quan chức năng.

Trước đó, fanpage của CGV Cinemas Vietnam cũng lên tiếng xin lỗi, khẳng định sẽ thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo mật và chỉ cung cấp dữ liệu trích xuất từ camera khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan chức năng. "Trong trường hợp các khách hàng trực tiếp bị ảnh hưởng mong muốn phản ánh hoặc tố cáo sự việc, CGV sẵn sàng tiếp nhận thông tin và phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng để hỗ trợ xác minh, xử lý theo quy định", phía CGV cho hay.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội A.H đăng tải bài viết kể lại vụ lùm xùm tại suất chiếu 15h45 hôm 1/1, tại một rạp CGV ở Hà Đông, Hà Nội. Chủ bài đăng cho biết khi phim bắt đầu chiếu, hai nam thanh niên ngồi cùng hàng vào muộn và nhiều lần ra vào phòng chiếu. Trong quá trình này, hai nam thanh niên va chạm vào hàng ghế phía trước và được nhắc nhở, khiến tranh cãi nổ ra.

Theo lời chủ bài đăng, một trong hai nam thanh niên có lời lẽ văng tục, xúc phạm, thậm chí có hành động đe dọa khiến gia đình ngồi hàng ghế trước (có cả người già và trẻ vị thành niên) hoảng sợ, cầu xin những người xung quanh giúp đỡ.

Người đăng bài cho biết đã tìm quản lý rạp để can thiệp. Tuy nhiên, khi quản lý xuất hiện thì hai nam thanh niên không tiếp tục lớn tiếng. Quản lý rạp chưa có biện pháp xử lý mạnh tay tại thời điểm đó, với lý do "không đủ căn cứ" và cam kết sau suất chiếu sẽ gọi khách ở lại giải quyết. Nhưng sau đó, hai nam thanh niên rời rạp trước khi phim kết thúc. Gia đình bị xúc phạm không nhận được lời xin lỗi.