Thu Trang rơi nước mắt

  • Chủ nhật, 4/1/2026 08:33 (GMT+7)
Tại một buổi cinetour tại TP.HCM, Thu Trang bật khóc, mong khán giả góp ý để cải thiện. Tác phẩm "Ai thương ai mến" của cô đang gặp khó khăn ở phòng vé, lép vế trước hai đối thủ.

Thu Trang cùng ê-kíp mới đây tổ chức buổi cinetour phim Ai thương ai mến tại TP.HCM. Tại sự kiện, cô và đoàn phim gặp gỡ, giao lưu với khán giả sau suất chiếu. Sau khi lắng nghe đóng góp của một khán giả lớn tuổi, Thu Trang bật khóc xúc động, liên tục phải che mặt, lau nước mắt.

Cô chia sẻ: "Con cũng mới có sản phẩm thứ hai. Nếu có điều gì con làm không tốt, mọi người có thể góp ý giúp con, để con có thể làm tốt hơn những sản phẩm tiếp theo của mình".

Nhiều đồng nghiệp sau đó tiến lại động viên đạo diễn Ai thương ai mến.

Ai thuong ai men anh 1

Thu Trang và ê-kíp tích cực tổ chức cinetour những ngày qua. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, Thu Trang cũng chia sẻ lại khoảnh khắc này. Cô giải thích lời nhận xét của khán giả khiến cô vỡ oà cảm xúc sau nhiều áp lực, lo lắng về phim suốt những ngày qua.

"Mọi cảm xúc đều vỡ òa, những chia sẻ của chú như vỗ về những áp lực và lo lắng của con suốt thời gian qua. Thật sự hạnh phúc khi tác phẩm của con có thể chạm đến trái tim của chú, cũng như của các bạn, các anh chị và các cô chú đã luôn yêu thích, ủng hộ con. Nếu có gì Trang làm chưa tốt, rất mong sẽ nhận được góp ý của mọi người để Trang có thể cải thiện bản thân nhiều hơn nữa trong những tác phẩm sau", cô trải lòng.

Những ngày qua, Ai thương ai mến có hành trình không quá thuận lợi ở phòng vé. Khởi chiếu vào dịp Tết Dương lịch, đứa con tinh thần của Thu Trang phải đối đầu với hai đối thủ mạnh là Avatar 3 Thiên đường máu.

Với diễn biến phòng vé hiện tại, Ai thương ai mến đang tỏ ra lép vế so với hai đối thủ. Doanh thu phim tính đến sáng 4/1, tức ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, đạt 14 tỷ đồng - con số khó giúp nhà sản xuất hòa vốn.

Những ngày qua, ê-kíp của Thu Trang tích cực quảng bá, cinetour nhằm tăng độ nhận diện cho phim, thu hút thêm khán giả. Các chiến dịch truyền thông của Ai thương ai mến cũng liên tục cập nhật, thay đổi.

