Trâm Anh: 'Tôi mang ơn anh Lý Hải'

"Tôi biết ơn anh Hải đã trao cho mình cơ hội tham gia Lật mặt 7. Nhưng tôi cũng ý thức được không thể hưởng ké hào quang phim của anh mãi", nữ diễn viên bộc bạch.

Trong một quán cafe tại Hà Nội, diễn viên trẻ ngồi trong góc phòng chờ lịch phỏng vấn riêng, lặng lẽ nhìn đồng nghiệp như Kim Phương, Trần Kim Hải được ống kính truyền thông bao quanh. Trâm Anh cho biết không tủi thân khi là nữ chính mà ít được quan tâm. Cô biết bản thân là tân binh, chưa tạo được độ nhận diện nên không thấy buồn.

Khác với nhân vật Mai trầm lắng, suy tư trong Nhà hai chủ, Trâm Anh ngoài đời tự nhận mình "ten tẻn", nói nhiều và thích giỡn hớt. "Thế mà không biết sao tôi lại được chọn", cô bật cười khi chia sẻ về trải nghiệm đậu casting.

Mai ngoài đời khác tôi 80%

Về cơ duyên đến với Nhà hai chủ, Trâm Anh cho biết trước đó đạo diễn Duy Linh từng đi xem Lật mặt 7, thấy ấn tượng với vai Năm Thảo của cô nên đã mời tham gia casting. Ban đầu, diễn viên sinh năm 1998 không nghĩ mình sẽ đậu, vì nhân vật không giống cô ngoài đời, khác biệt tới 80%. Khi đọc bản tóm tắt nhân vật, Trâm Anh trộm nghĩ đây không phải vai phù hợp, nhưng vẫn đi casting để lấy kinh nghiệm, làm quen ê-kíp, đạo diễn.

Cô chia sẻ: "Tới khi nghe được thông báo đã đậu, tôi quá bất ngờ, không tin vào tai mình. Tới giờ tôi vẫn chưa hỏi đạo diễn tại sao lại chọn tôi cho vai này giữa bao nhiêu ứng viên. Có thể anh ấy thấy ở tôi nét nào đó giống với nhân vật, kiểu lam lũ, tần tảo, số khổ.

Ban đầu được báo đậu casting, tôi vui lắm. Đâu phải dễ để một diễn viên trẻ ít kinh nghiệm như mình được chọn đóng điện ảnh, lại còn là vai chính. Mấy ngày đầu khi nhận tin, tôi cứ tưng tửng, líu lo mãi. Rồi sau đó một tuần, tôi nhận được kịch bản chính thức và ngồi đọc kỹ lại, thấy hết líu lo được nữa. Tôi bắt đầu lăn tăn, lo lắng mình có diễn được vai này không, vì khác tôi ngoài đời quá.

Mai điềm tĩnh, mạnh mẽ, hướng nội, giấu cảm xúc vào trong và tĩnh lặng như một mặt hồ yên ả. Còn tôi ngoài đời 'ten tẻn', vô tri, nói nhiều lại mít ướt, có cảm xúc gì cũng thể hiện ra mặt hết".

Trâm Anh tiết lộ rơi vào khủng hoảng áp lực, khi đây là vai chính điện ảnh đầu tiên của cô, vừa là bộ phim đầu tay của bộ đôi đạo diễn Duy Linh - Trung Hiếu. Điều cô trăn trở là bản thân chưa đủ kinh nghiệm, sợ hai đạo diễn đặt niềm tin sai người.

Trâm Anh đóng vai chính trong Nhà hai chủ.

"Nói thật, tôi đã nghĩ đến việc trả lại vai diễn, không nhận nữa. Quá nhiều thứ lăn tăn trong đầu khiến tôi stress. Rồi một đêm, tôi ra ngồi ban công, nghĩ vu vơ về chuyện sao đạo diễn chọn mình. Họ thấy tin tưởng thì mới giao vai quan trọng. Vậy cớ gì tôi lại không tin bản thân? Rồi tôi mới thấy những suy nghĩ trả vai trước đó sao trẻ con và kỳ cục quá. Đâu phải dễ có cơ hội thế này. Vậy thì thay vì sợ hãi, e ngại không dám thử, sao không tự tin, cho mình một cơ hội để chứng minh thực lực?", Trâm Anh bộc bạch.

Diễn viên gen Z tâm sự trước đó chỉ nhận được các vai phụ, hỗ trợ cho tuyến chính. Sang đến Nhà hai chủ, cô bỡ ngỡ khi lần đầu ở vị thế người dẫn dắt câu chuyện, trở thành tâm điểm của ống kính. Bài toán đặt ra cho cô là phải làm sao để khán giả muốn ngồi lại xem tiếp, dẫn dắt cảm xúc của họ một cách mượt mà.

Ở lần đầu thử sức vai chính, Trâm Anh mang tâm thế e dè vì không biết khán giả sẽ đón nhận vai diễn ra sao. Cô tự nhận bản thân còn khá non trẻ, đâu đó vẫn chưa đủ sẵn sàng: "Trước đó tôi cứ nghĩ một vai chính phải tới với mình sau 1-2 năm nữa, khi đã cọ xát, chín chắn và nhiều trải nghiệm hơn. Trong khi vai này lại tới quá sớm, khiến tôi phải tự đặt câu hỏi liệu mình đã đủ năng lực và trải nghiệm.

Tôi xuất phát điểm là diễn viên tay ngang, chưa qua trường lớp đào tạo chính quy. Trước đó tôi từng tham gia một số khóa học diễn xuất ngắn hạn, nhưng vẫn có cảm giác e dè, lăn tăn khi nhận được vai lớn. Tính tôi cầu toàn, phải xác định bản thân làm được, thậm chí làm tốt mới dám nhận lời".

Trâm Anh cho biết đặt nặng phản ứng của người xem hơn thành tích phòng vé bộ phim. Cô giải thích đã nhận cát-xê ngay sau khi đóng, nên điều quan tâm nhất hiện tại là liệu vai diễn của mình có chinh phục được khán giả.

Những ngày qua, Nhà hai chủ vướng một số luồng ý kiến trái chiều về câu chuyện, kịch bản, nhưng diễn xuất của diễn viên trẻ nhìn chung được đánh giá tích cực. Trâm Anh lăn xả cho vai diễn, thể hiện được hình tượng người vợ trẻ hiền lành, sống tình cảm, song không vì vậy mà yếu đuối trong cuộc giằng co với những thế lực tâm linh để bảo vệ các con thơ.

Hình tượng vai diễn này không quá khác biệt so với Năm Thảo của Lật mặt 7, cũng là kiểu phụ nữ nghèo khổ, lam lũ và bị đẩy vào bi kịch. Trâm Anh chia sẻ hai vai diễn có nhiều điểm tương đồng về xuất thân, nhưng tính cách lại khác biệt không ít. Nên thử thách với cô là tạo ra những sắc thái khác biệt dù cũng một kiểu nhân vật. Diễn viên cũng không ngại đóng kiểu vai lam lũ vì nó "thoải mái", gần gũi với bản thân mình.

"Tôi xuất thân từ gia đình bình dân, nên phần nào hiểu được những khó khăn mà nhân vật gặp phải. Cái mộc mạc, cái lam lũ cũng 'ăn' vào ngoại hình tôi rồi. Biết đâu đó lại là lý do đạo diễn nhìn thấy nhân vật ở tôi", Trâm Anh nói.

'Không thể hưởng ké Lật mặt mãi'

Làm một phép thử đơn giản: google cái tên Trâm Anh. Hầu hết kết quả trả ra lại là một nữ diễn viên khác. Nếu có nhắc tới Trâm Anh, cũng là đi kèm với những chú thích "diễn viên phim Lý Hải".

Trâm Anh áp lực với vai chính đầu tay.

Diễn viên 27 tuổi kể trước khi vào nghề, cô từng đặt một lời hẹn với bản thân, rằng sẽ chấp nhận đổi nghề, từ bỏ ước mơ nghệ thuật nếu tới năm 25 tuổi vẫn không gặt hái được thành tựu đáng kể.

Giải thích cho điều này, Trâm Anh cho hay cô là con một trong nhà, phải cáng đáng, lo toan nhiều thứ, nhất là chuyện kinh tế. "May mắn sao đúng năm 25 tuổi, tôi đậu phim anh Hải. Đó là cơ duyên, là bước ngoặt sự nghiệp, cũng là động lực cho tôi tiếp tục bước tiếp với nghề diễn cho đến bây giờ. Anh Hải như là người đã khai phá ra cái tên Trâm Anh, để hiện tại tôi đã có những thành tựu nho nhỏ cho riêng mình", nữ chính Nhà hai chủ nói.

Trước câu hỏi về việc tên Trâm Anh phải gắn liền với diễn viên phim Lý Hải để nhận diện, cô bày tỏ: "Tôi cảm thấy biết ơn anh Hải đã trao cho mình cơ hội tham gia Lật mặt 7. Đó cũng là vai điện ảnh đầu tay của tôi. Anh Hải từng là thần tượng của tôi từ hồi nhỏ. Những album ca nhạc của anh ấy tôi có hết, không mua được đĩa gốc tôi mua cả đĩa 'lậu'. Nên được đóng phim của anh, với tôi, là giấc mơ thành sự thật.

Nhưng tôi cũng ý thức được không thể hưởng ké hào quang phim của anh mãi. Bước ra khỏi Lật mặt 7, tôi phải chứng minh bản thân và tự đi con đường của mình. Hy vọng sau bộ phim này, sẽ có thêm 'Trâm Anh Nhà hai chủ' chứ không còn chỉ là 'Trâm Anh Lật mặt 7'. Từ hôm premiere tới giờ, tôi thấy mừng khi nghe nhiều người gọi tôi là 'Mai' rồi. Trước đó mọi người vẫn chỉ gọi là 'Năm Thảo' thôi", diễn viên bộc bạch.

Nói thêm về trải nghiệm làm việc cùng đạo diễn, Trâm Anh cho biết Lý Hải giàu kinh nghiệm, từng sản xuất nhiều dự án quy mô. Anh thấu hiểu việc Trâm Anh lần đầu đóng phim lớn, còn những bỡ ngỡ, hồi hộp, nên rất tâm lý, nhẹ nhàng chỉ bảo.

"Anh Hải bình dân lắm, ở trên mạng sao là ngoài đời y chang vậy. Anh như một người anh lớn, ân cần và gần gũi, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất hay cuộc sống để kết nối với diễn viên, giúp họ hiểu nhân vật. Nên làm việc với đoàn lớn tôi cũng không mấy áp lực, luôn cảm thấy nhẹ nhàng, gần gũi", Trâm Anh nói.

Trong khi với bộ đôi Duy Linh - Trung Hiếu, Nhà hai chủ là phim điện ảnh đầu tay của cả hai. Nên mặc dù cố gắng đầu tư, chăm chút, bộ đôi cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Trên set, đôi khi có những cảnh quay bộc phát, không có sẵn trong kịch bản, đòi hỏi diễn viên phải ứng biến. Duy Linh - Trung Hiếu lại là hai người hướng nội, ít nói nên cảm giác ban đầu có vẻ hơi xa cách với các diễn viên.

"Tôi biết ơn anh Lý Hải", Trâm Anh chia sẻ.

Thế nhưng, Trâm Anh tiết lộ trong quá trình làm việc hoàn toàn không có mâu thuẫn xảy ra. Hai bên đều là những “tân binh” nên luôn trong tâm thế cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, đón nhận góp ý. Điều này giúp cô có thể buông lỏng áp lực tâm lý để toàn tâm toàn ý cho vai diễn.

Về chuyện cuộc sống, Trâm Anh thừa nhận bản thân ngoài đời giàu năng lượng, miệng nói liên tục "ít khi kéo được da non", nhưng cũng nhiều lúc xuống tinh thần, nằm thui thủi khóc một mình.

"Từng có khoảng thời gian tôi chỉ ở nhà vì không đậu vai nào. Nhìn mọi người đi đóng phim, ra phim mà tôi thấy cũng nôn nao. Tôi là con một, phải gánh cả trách nhiệm tài chính trong gia đình. Tôi mắc kẹt giữa hai dòng suy nghĩ là tiếp tục với đam mê hay sống thực tế, bỏ nghề để đi tìm công việc mới. Thời điểm ấy tôi mông lung lắm, không biết định hướng tương lai thế nào.

Nhưng rồi tôi vẫn động viên bản thân rằng thời điểm chưa tới, cần phải kiên nhẫn. Ngay cả bây giờ đã có vai chính, tôi vẫn là một tân binh điện ảnh và xác định bản thân cần bước chậm mà chắc, không nên quá vội vàng. Khán giả chưa nhận diện được mình thì cũng thấy có chút chạnh lòng, nhưng đó lại là động lực để tôi phải chứng minh nhiều hơn nữa", diễn viên chia sẻ.