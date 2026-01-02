Nghịch lý phim Cổ Thiên Lạc

Dù gây sốt phòng vé Hong Kong và xô đổ nhiều cột mốc, "Tầm Tần Ký" lại đang gặp khó ở thị trường Trung Quốc đại lục, nhận đánh giá trái chiều.

Theo Sohu, bộ phim Tầm Tần Ký vừa ra mắt hôm 31/12/2025 đã gây sốt phòng vé Hong Kong, thu gần 11,3 triệu HKD. Thành tích này giúp đứa con tinh thần của Cổ Thiên Lạc vượt qua kỷ lục 7,466 triệu HKD của Breaking Hell, trở thành phim có doanh thu ngày chiếu đầu cao nhất lịch sử điện ảnh xứ Hương Cảng.

Hiện tại, số suất chiếu Tầm Tần Ký chạm mốc 1.481 suất/ngày, vượt xa những bom tấn trước đó như Avengers 4 hay Breaking Hell. Tại một số cụm rạp, tác phẩm có tới 54 suất chiếu/ngày, được khán giả ví von là “còn dày hơn cả lịch xe buýt”. Tỷ lệ lấp đầy ghế cũng rất ấn tượng, lên tới 78%.

Trước thành tích phòng vé vượt mong đợi, ê-kíp mới đây quay video cảm ơn khán giả. Thống kê cho thấy 60% khán giả Hong Kong là nhóm trên 35 tuổi, chủ yếu là fan cũ của bản phim gốc. Nhiều người sau khi xem phim chia sẻ trên mạng xã hội rằng tác phẩm mang lại cảm giác hoài niệm, đầy cảm xúc.

Phim mới của Cổ Thiên Lạc gây sốt tại Hong Kong.

Dù gây chấn động phòng vé Hong Kong, tại thị trường Trung Quốc đại lục, thành tích Tầm Tần Ký lại không mấy nổi bật. Cụ thể, doanh thu ngày chiếu đầu là 40,8 triệu NDT, tỷ lệ suất chiếu chỉ 11,1% và bị các phim như Nặc Sát, Avatar 3 và Zootopia 2 áp đảo. Giới chuyên môn dự đoán tổng doanh thu tác phẩm tại đại lục chỉ dao động 110-260 triệu NDT.

Hiện tại, dư luận về phim đang phân hóa rõ rệt ở hai thị trường. Đa số khán giả Hong Kong khen Tầm Tần Ký hết lời, chấm phim 5 sao trên các nền tảng trực tuyến. Trong khi nhiều khán giả đại lục lại tỏ ra không mấy hài lòng với phim của Cổ Thiên Lạc, chê hiệu ứng kỹ xảo giống “phim mạng kinh phí thấp” và cho rằng các nhân vật mới bị gượng ép.