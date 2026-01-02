Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nghịch lý phim Cổ Thiên Lạc

  • Thứ sáu, 2/1/2026 10:08 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Dù gây sốt phòng vé Hong Kong và xô đổ nhiều cột mốc, "Tầm Tần Ký" lại đang gặp khó ở thị trường Trung Quốc đại lục, nhận đánh giá trái chiều.

Theo Sohu, bộ phim Tầm Tần Ký vừa ra mắt hôm 31/12/2025 đã gây sốt phòng vé Hong Kong, thu gần 11,3 triệu HKD. Thành tích này giúp đứa con tinh thần của Cổ Thiên Lạc vượt qua kỷ lục 7,466 triệu HKD của Breaking Hell, trở thành phim có doanh thu ngày chiếu đầu cao nhất lịch sử điện ảnh xứ Hương Cảng.

Hiện tại, số suất chiếu Tầm Tần Ký chạm mốc 1.481 suất/ngày, vượt xa những bom tấn trước đó như Avengers 4 hay Breaking Hell. Tại một số cụm rạp, tác phẩm có tới 54 suất chiếu/ngày, được khán giả ví von là “còn dày hơn cả lịch xe buýt”. Tỷ lệ lấp đầy ghế cũng rất ấn tượng, lên tới 78%.

Trước thành tích phòng vé vượt mong đợi, ê-kíp mới đây quay video cảm ơn khán giả. Thống kê cho thấy 60% khán giả Hong Kong là nhóm trên 35 tuổi, chủ yếu là fan cũ của bản phim gốc. Nhiều người sau khi xem phim chia sẻ trên mạng xã hội rằng tác phẩm mang lại cảm giác hoài niệm, đầy cảm xúc.

Co Thien Lac anh 1

Phim mới của Cổ Thiên Lạc gây sốt tại Hong Kong.

Dù gây chấn động phòng vé Hong Kong, tại thị trường Trung Quốc đại lục, thành tích Tầm Tần Ký lại không mấy nổi bật. Cụ thể, doanh thu ngày chiếu đầu là 40,8 triệu NDT, tỷ lệ suất chiếu chỉ 11,1% và bị các phim như Nặc Sát, Avatar 3 Zootopia 2 áp đảo. Giới chuyên môn dự đoán tổng doanh thu tác phẩm tại đại lục chỉ dao động 110-260 triệu NDT.

Hiện tại, dư luận về phim đang phân hóa rõ rệt ở hai thị trường. Đa số khán giả Hong Kong khen Tầm Tần Ký hết lời, chấm phim 5 sao trên các nền tảng trực tuyến. Trong khi nhiều khán giả đại lục lại tỏ ra không mấy hài lòng với phim của Cổ Thiên Lạc, chê hiệu ứng kỹ xảo giống “phim mạng kinh phí thấp” và cho rằng các nhân vật mới bị gượng ép.

Sao 'Tuyệt đỉnh Kung Fu' qua đời

Diễn viên Viên Tường Nhân đã qua đời vào ngày đầu tiên năm mới 2026, hưởng thọ 69 tuổi. Trước đó, ông được biết đến rộng rãi qua vai diễn trong "Tuyệt đỉnh Kung Fu".

5 giờ trước

Trung tâm rắc rối của ‘Avatar’

Hầu hết rắc rối trong cả hai phần phim “Avatar” gần nhất đều xoay quanh Spider (Jack Champion), con trai ruột của phản diện Miles Quaritch được nhà Jake Sully nuôi dưỡng.

8 giờ trước

Phim Việt 13+ 'Nhà hai chủ' - có điểm sáng nhưng kịch bản còn vụng về

“Nhà hai chủ” đánh dấu màn chào sân của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Phim có một số điểm sáng đáng khích lệ, nhưng vẫn còn không ít hạn chế ở kịch bản.

21 giờ trước

Tống Khang

Cổ Thiên Lạc Cổ Thiên Lạc Tầm Tần Ký

