Phim Việt 13+ 'Nhà hai chủ' - có điểm sáng nhưng kịch bản còn vụng về

“Nhà hai chủ” đánh dấu màn chào sân của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Phim có một số điểm sáng đáng khích lệ, nhưng vẫn còn không ít hạn chế ở kịch bản.

Nhà hai chủ có thể coi là phim “chốt sổ” điện ảnh Việt 2025. Ra mắt vào những ngày cuối năm, tác phẩm kinh dị gắn nhãn 13+ chứng kiến lần đầu Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu cùng ngồi ghế đạo diễn.

Tại buổi họp báo tổ chức ở một rạp ngoài Hà Nội, bộ đôi bày tỏ áy náy, chân thành xin lỗi bởi màn hình chiếu có vấn đề, phim bị tối và trải nghiệm thưởng thức chưa thực sự trọn vẹn.

Cũng theo lời đạo diễn, bộ phim đầu tay được lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật, xảy ra vào khoảng năm 1985. Một cặp vợ chồng bỏ quê lên phố, chọn một ngôi nhà tại Sài Gòn để an cư lạc nghiệp. Thế rồi, nhiều chuyện không hay xảy ra, khiến đức tin của họ trở nên lung lay.

Bí ẩn về ngày Tam Nương

Mượn ý tưởng này, Nhà hai chủ theo chân cặp vợ chồng nghèo Mai (Trâm Anh) - Lâm (Trần Kim Hải). Vì muốn ba con nhỏ có điều kiện học hành tử tế, họ không quản khó khăn bám trụ cuộc sống mưu sinh vất vả trên thành phố. Sau khi xích mích với chủ trọ, cả hai tình cờ được giới thiệu cho một căn nhà giá rẻ. Chỉ có điều, hàng xóm nhắc nhở nơi này từng bỏ hoang vì "có ma", hai đời chủ trước đều qua đời một cách kỳ lạ.

Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo, Mai không do dự “chốt” mua căn nhà giá rẻ, chỉ với 2 chỉ vàng. Cô theo đạo, không tin chuyện ma và đinh ninh những chuyện bí ẩn xảy ra chỉ là ngẫu nhiên. Cho đến khi, Mai tận mắt chứng kiến tính mạng các con rơi vào nguy hiểm.

Nhà hai chủ chạm đến khái niệm tâm linh về ngày Tam Nương - thời điểm mà dân gian cho rằng tích tụ năng lượng tiêu cực, mang lại tai ương hay những điều không may mắn. Vì lẽ đó mà nhiều công việc hệ trọng như động thổ, xây nhà, khai trương, hỷ sự… hầu như đều né tránh ngày này.

Căn nhà mà Mai thuê xây vào ngày Tam Nương, được cho là bởi vậy mà vận hạn liên tiếp ập đến. Đời chủ đầu là ông Ba, một thầy thuốc làm căn nhà để ở với cô bồ nhí, song chỉ sống được vài tháng đã đổ bệnh và đột tử. Đời chủ tiếp theo là đôi vợ chồng Việt kiều Pháp, mua nhà để thi thoảng ghé chơi nhưng rồi cũng gặp nạn, không qua khỏi.

Phim gắn nhãn 13+.

Những bí ẩn về căn nhà dần được hé lộ qua lời nhắc nhở của dì Bảy (Kim Phương), bà hàng xóm tốt bụng lo lắng vợ chồng Mai phải hứng chịu vận hạn đã đeo bám từ những đời chủ trước. Dần dần, những lời cảnh báo bị bỏ ngoài tai dần trở thành sự thật, buộc Mai phải tự chất vấn về niềm tin tâm linh.

Cái kết của việc mua nhà giá hai chỉ vàng là hàng loạt biến cố ập đến gia đình nhỏ vô tội. Kể từ khi người chồng đi làm ăn xa, Mai và ba đứa con thường xuyên bị thế lực bí ẩn đe dọa. Hoài nghi đổ dồn về sự xuất hiện của cái bóng trắng lởn vởn quanh nhà, theo lời đồn là linh hồn ông Ba quấy phá vì không muốn ai sống trong căn nhà mình xây.

Nhà hai chủ theo đó là một hành trình chuyển dịch tâm lý của nữ chính, từ cảm giác vô tư khi mua nhà, sự hoài nghi, bối rối trước hiện tượng kỳ lạ, cho tới khi rối trí và khiếp sợ vì phải đối mặt với những thứ khoa học chưa thể lý giải. Ý tưởng về việc gia đình chuyển đến căn nhà hoang từng được khai thác trong hàng nghìn tựa phim kinh dị trên thế giới, không có gì mới mẻ. Nhưng Nhà hai chủ biết cách gối nó với một khái niệm tâm linh bản địa để màu sắc phim trở nên gần gũi, quen thuộc hơn.

Cách phim gợi mở sự tồn tại của thế lực từ “thế giới khác” không thần thánh hóa những vấn đề tín ngưỡng, tâm linh, mà chủ đích nhấn mạnh câu chuyện đức tin của con người. Tại đó, nỗi sợ thấm dần qua từng hiện tượng, bi kịch ngày một lớn, đóng vai trò phản ứng xúc tác để người xem - dù tin hay không tin vào chuyện ma quỷ - cũng phải chậm lại một nhịp để tự vấn về tâm linh, tín ngưỡng.

Kịch bản còn vụng về

Ở lần chạm ngõ điện ảnh, hai nhà làm phim Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu cho thấy một số ý tưởng đáng ghi nhận. Thế nhưng, Nhà hai chủ thực tế vẫn bộc lộ hạn chế, nhất là ở vấn đề kịch bản - điểm yếu cố hữu của nhiều tác phẩm kinh dị Việt.

Kim Phương vào vai bà hàng xóm trong phim.

Sau bí ẩn đáng mong chờ về ngày Tam Nương, chuyện phim vẫn luẩn quẩn những tình huống quen thuộc về gia đình Mai bị ma quỷ quấy phá. Diễn tiến chưa có nhiều phát hiện mới mẻ, độc đáo, trong khi cảnh jumpscare cũng rập khuôn, đôi khi ồn ào mà vẫn không tạo được cảm giác hồi hộp, sợ hãi. Nhìn chung, chất kinh dị của phim hiện lên kém ấn tượng. Lợi dụng hiệu ứng slow motion hay âm nhạc lớn ở cảnh hù dọa đã là chiêu cũ, khó mang lại hiệu quả cảm xúc với khán giả hiện đại.

Về đường dây câu chuyện, bí ẩn căn nhà hoang được kể ra quá sớm, khiến Nhà hai chủ gặp trở ngại trong việc níu giữ sự tò mò. Trong khi ý tưởng về câu chuyện quá khứ và những giấc mơ kỳ lạ có liên hệ tới Mai bị bỏ lửng, chưa giải quyết thuyết phục.

Một số tình tiết mang tính thử thách đức tin ở Mai, nhưng đồng thời cũng thách thức sự kiên nhẫn nơi người xem vì lặp lại nhàm chán. Hành động, lời nói của nhân vật đôi khi bất nhất. Khi nữ chính khi lần đầu chạm mặt bóng ma, cô khẳng định đó là trộm nhưng phản ứng đầu tiên lại là ngồi sụp xuống, ôm đầu vì sợ...

Việc những đứa trẻ phát hiện ma quỷ nhưng không chủ động tâm sự với mẹ cũng gây thắc mắc, bởi mối quan hệ trong gia đình hiện lên êm ấm, cởi mở, không có lý do để trẻ nhỏ che giấu. Đôi khi, một số tình huống bị làm lố tới mức bật cười, như việc lầm tưởng bóng ma là khách hàng tới mua đồ giữa đêm…

Trâm Anh ở lần đầu đóng vai chính điện ảnh cho thấy sự lăn xả cho vai diễn. Diễn viên trẻ tạo được thiện cảm với vai người phụ nữ mộc mạc, hiền lành, nhưng khi đấu tranh vì gia đình lại rất can đảm, mạnh mẽ đến dữ dội. Cái nghèo giới hạn học vấn của người mẹ trẻ, nhưng không thể giới hạn ước mơ và tình yêu nơi cô dành cho con. Nhân vật vì vậy mà để lại thiện cảm, với tính cách ôn hòa, dễ mến, biết cách quan tâm, yêu thương mọi người nhưng không vì vậy mà nhu nhược, yếu đuối.

Mai là kiểu phụ nữ đầy nhựa sống phía sau dáng vóc gầy gò và gương mặt cam chịu. Nhưng khi cần, sức đấu tranh trong người mẹ trẻ ấy sẵn sàng bừng lên như ngọn lửa, thiêu rụi những nỗi sợ vô hình.

Phim đã thu hơn 10 tỷ đồng .

Dẫu vậy, hành trình của nhân vật chưa thực sự trọn vẹn vì hạn chế kịch bản. Động lực bấu víu Sài Gòn chỉ để con học trường tốt chưa đủ thuyết phục khán giả về lựa chọn của Mai. Đôi khi, một số quyết định ngu ngơ còn mang lại cảm giác bản năng làm mẹ của Mai còn yếu. Nguy hiểm luôn rình rập, nhưng người phụ nữ trẻ trong phim không dưới ba lần bỏ lại các con một mình.

Trâm Anh thể hiện tương đối tốt những sắc thái của nỗi sợ dần hình thành trong vai diễn. Nó lan dần từ niềm tin bị bẻ gãy, cho đến khi quằn quại vì lo lắng mất con. Tiếc là chuyện phim hồi kết rối rắm, cách dựng tùy tiện khiến hành trình của nữ chính khép lại dang dở. Không ai biết động lực gia đình hay đức tin mới là thứ giúp Mai chiến thắng nỗi sợ ma quỷ.

Trong khi, cảnh Mai lạc vào “thế giới khác”, đối mặt với những vong hồn hoàn toàn lạc quẻ, thừa thãi trong Nhà hai chủ. Nó gợi nhớ về The Further của The Conjuring, song là một phiên bản thô với những quy tắc vận hành chưa đủ rõ ràng, thuyết phục.