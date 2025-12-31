Tin sốc với fan của Thần Sấm

Thần Sấm Thor, do Chris Hemsworth thủ vai, sẽ trở lại trong bom tấn "Avengers: Doomsday". Trước đó, Captain America của Chris Evans cũng được xác nhận sẽ tái xuất.

Tối 30/12, Marvel tung ra teaser hé lộ sự trở lại của Thor (Chris Hemsworth) trong Avengers: Doomsday. Đoạn clip cho thấy cảnh tượng Thần Sấm lặng lẽ bước đi trong khu rừng, trước khi dừng lại và quỳ gối, thỉnh cầu trước vong linh của thần Odin. Nhân vật được tiết lộ đã có một cô con gái nhỏ.

“Cha ơi, suốt cả cuộc đời con đã đáp lại những lời hiệu triệu của danh dự, trách nhiệm và cả chiến trận. Nhưng rồi số phận đã ban tặng một điều mà con chưa từng tìm kiếm: một đứa trẻ, một sinh mệnh mà giông bão chưa chạm đến", Thor rơi nước mắt khi trải lòng.

Thần Sấm khẩn cầu thêm: "Xin hãy ban cho con sức mạnh của Đấng Toàn Năng, để con có thể một lần nữa chiến đấu, đánh bại thêm một kẻ thù và trở về với con bé. Không phải với tư cách chiến binh, mà là một người bảo hộ. Để dạy con bé không phải về chiến trận, mà về sự tĩnh lặng - điều mà cả đời con chưa từng biết đến".

Đoạn clip khép lại với dòng chữ "Thor sẽ trở lại trong Avengers: Doomsday".

Thor có con gái ở trước khi cuộc đại chiến Doomsday nổ ra.

Hé lộ của Marvel về siêu anh hùng thứ hai tái xuất trong trận đại chiến Doomsday ngay lập tức khiến người hâm mộ toàn cầu bàn tán xôn xao. Khán giả bày tỏ háo hức khi một số Avengers đời đầu - được coi là trụ cột của dòng phim siêu anh hùng Marvel - lần lượt được xác nhận sẽ trở lại. Trước Thor của Chris Hemsworth, Đội trưởng Mỹ/Captain America của Chris Evans là cái tên đầu tiên được công bố sẽ tái xuất.

Avengers: Doomsday dự kiến ra rạp cuối năm 2026, nội dung xoay quanh sự kiện các nhân vật từ khắp đa vũ trụ Marvel phải hợp sức để đối đầu với siêu phản diện Dr. Doom. Ngoài Thor và Captain America, một số cái tên được tiết lộ sẽ góp mặt trong bom tấn này có thể kể tới như nhóm Fantastic Four, nhóm Thunderbolts*, Người Kiến, Sam Wilson, Shuri, Namor, Shang-Chi, Loki...